Waarom Europese merken niet direct in paniek moeten raken om deze spotgoedkope EV

Nieuws

Een volwaardige elektrische auto voor 10.000 euro? Dat klinkt onwaarschijnlijk. En omdat-ie uit China komt, ook vrij bedreigend voor de Europese auto-industrie. Toch is deze goedkope BYD geen reden voor onmiddellijke paniek.

In Nederland kennen we de betaalbare BYD Dolphin al. Met aftrek van de aanschafsubsidie (2950 euro), heb je voor 27.000 euro een relatief ruime en compleet uitgeruste elektrische auto. Ook de actieradius van 427 kilometer (WLTP) is goed voor elkaar. Al met al een scherpe propositie, zoals dat in verkopersjargon heet.

Klein broertje BYD Dolphin



Maar BYD gaat de messen nog veel scherper slijpen met een klein broertje van de Dolphin. Deze BYD Seagull heeft een 75 pk sterke elektromotor en een batterij van afgerond 30 of 39 kWh. Hij haalt een topsnelheid van 130 km/h en komt 305 tot 405 kilometer ver op een volle accu. De prijs: omgerekend 10.000 euro!



Dat deze spotgoedkope EV niet in China blijft, is al duidelijk, want buiten het thuisland wordt-ie ook aangeboden, zij het onder de naam Dolphin Mini. Onder meer in Brazilië en Mexico kun je 'm al tegenkomen. Toch denken we niet dat Europa gelijk zandzakken voor de deur moet zetten. En wat ons betreft hoeven de bazen van de Europese autofabrikanten evenmin collectief aan de kalmerende pillen.

10.000 euro wordt zomaar 20.000 euro



In de eerste plaats is die 10.000 euro de Chinese prijs. En in China kosten met name Chinese auto’s ongeveer de helft van wat we er hiervoor betalen. Ook de opgegeven actieradius moet je met een flinke scheut sojasaus nemen. Die is namelijk berekend volgens de Chinese verbruiksnorm (CLTC). En vergeleken met de hier gebruikelijke, meer realistische WLTP-methode, is de Chinese norm pas een echt blije eikel.



Veel te optimistische actieradius



Van de opgegeven Chinese actieradius zal volgens WLTP-berekeningen rond de 250 tot 332 kilometer overblijven. Dan zit de BYD Seagull, of Dolphin Mini, zo je wilt, op pakweg hetzelfde niveau als de Citroën ë-C3 en de nieuwe elektrische Renault 5. En met name die laatste zal het Europese koperspubliek waarschijnlijk veel meer aanspreken dan de zoveelste anonieme Chinese auto.

Niet naar Nederland



We hebben ook nog even ons licht opgestoken bij BYD Nederland, met de vraag of de Seagull/Dolphin Mini naar ons land komt. Dat werd ontkend. Wel wordt er volgens de woordvoerder gewerkt aan een volledig nieuwe ‘Seagull’ voor Europa. Maar: “Over prijs of specificaties is nog niets bekend.” Voorlopig kan iedereen dus opgelucht ademhalen.



Hoeveel goedkope EV's verkocht in Nederland?



En dan nog even terug naar de algemene vrees voor goedkope Chinese EV’s. Hoe vergaat het ze tot dusver in Nederland? Tot en met april werden in 2024 slechts 117 BYD’s Dolphin geregistreerd, goed voor plek 168 in de verkoophitparade. De MG 4 deed het met 393 stuks (plek 102) veel beter. Toch blijft het peanuts in vergelijking met de cijfers van de Tesla Model Y (5183), Tesla Model 3 (3039) en Volvo EX30 (3049). De Europese merken moeten hun hoofd er zeker bij houden, maar voor paniek lijkt voorlopig geen reden.