Met zijn prijs van nog geen 30.000 euro jaagt de elektrische BYD Dolphin zijn kleinere en duurdere Europese concurrenten schrik aan. Maar er is ook ruimte voor verfijning op veel kleine details.

Wat valt op aan de BYD Dolphin (2023)?

BYD heeft in ruim een jaar al vijf modellen op de markt gebracht; naast de BYD Atto 3 en de Dolphin zijn dat de Tang, Han en BYD Seal. Chinese merken lijken minder te geven om familiedesign. De Dolphin ziet er heel anders uit dan de frivole Atto 3, en de grotere Seal is weer een compleet andere auto.

De designers permitteerden zich weinig fratsen, de Dolphin oogt onopvallend en gedrongen. Maar schijn bedriegt, want de Dolphin is iets langer dan een Volkswagen ID.3. Hij deelt zijn platform met de Atto 3. Zijn grootste concurrent is de ongeveer even dure MG4.

Wat zijn de voordelen van de BYD Dolphin (2023)?

Alleen al met zijn vanafprijs is-ie interessant voor de Nederlandse koper. Voor 29.990 euro kun je bij de Europese, Koreaanse en Japanse concurrentie niets fatsoenlijks kopen – en dan heb je ook nog recht op de SEPP-subsidie van bijna 3000 euro.Die blijft in 2024 gehandhaafd.



Bovendien krijg je voor dat geld een auto die zeer goed in z’n spullen zit. Voor een warmtepomp – bij Europese merken een sluitpost op de standaarduitrusting – hoef je niets bij te betalen. Ook klimaatbeheersing, adaptieve cruisecontrol, 16-inch lichtmetaal en metallic lak zijn standaard op alle versies. BYD is bovendien trots op zijn in eigen huis geproduceerde batterijen. Vanwege de lange dunne vorm noemt BYD zijn kobaltvrije batterijen 'blades'. BYD zegt dat zijn blade-batterij ruim 50 procent meer energie kan bevatten dan traditionele batterijsoorten.

Complimenten delen we verder uit voor de stoelen met genoeg zijdelingse steun en het aangename veercomfort; een elektrische auto met batterijpakket in de bodem is vaak wat stevig gedempt, maar de Dolphin overmeestert drempels soepel. Op de achterbank, zonder de middentunnel die bij brandstofauto’s de ruimte zo beperkt, kunnen twee niet al te lange volwassenen prima zitten.

Wij rijden met de BYD Dolphin Comfort, met batterij van 60,4 kWh (actieradius: 427 kilometer) en een elektromotor met 204 pk. Snel en stil zijn alle elektrische auto’s, de sprint van 0 naar 100 km/h voltrekt zich geruisloos in slechts 7 seconden. Je kunt de mate van terugwinning voor de remenergie instellen, maar zelfs in de hoogste stand kun je niet alleen op de motor afremmen en moet je bijremmen met het rempedaal.



Wat zijn de nadelen van de BYD Dolphin?

Op de snelweg is de voorwielaangedreven Dolphin stil en comfortabel, maar sportieve rijders komen minder aan hun trekken. De besturing is wat slap en gevoelloos. Verder zijn het vooral details. De Dolphin heeft een reeks fysieke knoppen op het dashboard die zo aanraakgevoelig zijn dat je de radio vaak uit zet in plaats van harder of zachter. In het infotainmentsysteem zijn de teksten soms zo slordig vertaald dat je geen idee hebt wat bedoeld wordt (zie middelste foto onder).



De missers gelden ook voor de ADAS-veiligheidssystemen, die óf overijverig zijn, óf niet helemaal wakker. Zo geeft de verkeersbordherkenning regelmatig een verkeerde snelheid aan, zodat je telkens een hinderlijke waarschuwingspiep krijgt. De botswaarschuwing is juist alert als een bezorgde moeder en voert iets te gretig een noodstop uit, terwijl je de fietser of auto op de voorrangsweg zelf echt wel hebt gezien.



En dan is er een fenomeen dat zich vaker bij Chinese auto’s voordoet: de temperatuur die het display aangeeft komt niet overeen met de gevoelstemperatuur. Normaliter hebben we het behaaglijk bij 20 graden, maar in de Dolphin zijn we geneigd de rayonhoofden bijeen te roepen. We moeten we de temperatuur op minimaal 23 graden zetten om het een beetje aangenaam te krijgen. Voor een moderne auto verloopt het ontwasemen van de ruiten bovendien niet snel genoeg. En als we dan toch zout op elke slak leggen: het geluid van de stereo-installatie is blikkerig.



Wat kunnen we zeggen over de prijs van de BYD Dolphin?

De prijs van de BYD Dolphin is 29.990 euro. In technisch opzicht moet je concessies doen, de instap-Dolphin heeft een bescheiden motor met 95 pk en een kleine batterij van 44,9 kWh, die er toch nog een actieradius van 340 kilometer weet uit te persen. Driefasenladen kan niet, dat is pas mogelijk vanaf de BYD Dolphin Boost (prijs: 32.990 euro, vermogen 177 pk). Snelladen gaat in beide gevallen met een kabbelende 60 kW.

De prijs van onze 204 pk en 310 Nm sterke testauto (Dolphin Comfort) is 35.490 euro, nog altijd een acceptabel bedrag. Bij Fastned kun je de Comfort snelladen met 88 kW, wat onder het gangbare gemiddelde is. De batterij van 10 naar 80 procent opladen kost je 40 minuten. Naast de Comfort is er nog één variant. Dat is de rijker uitgeruste Design (36.990 euro) met dezelfde technische specificaties.



Wat vind ikzelf van de BYD Dolphin?

De missers van de BYD Dolphin lijken niet onoverkomelijk: het lukt de Chinezen vast om de veiligheidssystemen iets beter bij de les krijgen, de vertaalafdeling iets secuurder te laten werken en de knoppen op de middenconsole wat fijner af te stemmen. De prijs van de BYD Dolphin is een sterk verkoopargument, net als zijn veer- en zitcomfort en zijn ruimte.