Twee van de veiligste auto’s ter wereld komen uit China

Als jij denkt dat moderne auto’s uit China bij elkaar worden gehouden door plakband en wasknijpers, dan gaat dit bericht over de BYD Seal en BYD Dolphin jouw ogen openen.

De crashtest van de Landwind X6 is legendarisch. De Chinese suv verkreukelde als een colablikje en sindsdien wordt de veiligheid van elke auto uit China aangemerkt als verdacht.

Nou zullen binnen de grenzen van China ongetwijfeld talloze modellen rondrijden die je koopt voor een knaak en de botsveiligheid bieden van een wollige winterjas – daar gaan we weer met de vooroordelen – maar er zijn ook modellen die wereldwijd verkocht worden die tot de allerveiligste auto's behoren.

De 5 veiligste auto's ter wereld

Volgens een onderzoek van het Australische Compare the Market, dat ook rekening houdt met onze Euro NCAP-scores, zijn de BYD Seal en Dolphin de veiligste auto’s ter wereld. De Seal staat op één, de Dolphin op twee. In de top 5 staan verder de Kia Sportage, de Mitsubishi Outlander en de Tesla Model Y.

BYD Seal BYD Dolphin Kia Sportage Mitsubishi Outlander Tesla Model Y

De eerste Europese auto in het Australische lijstje valt net buiten de top 5: de Mercedes C-klasse staat op een zesde plek.



Zo wordt de veiligste auto ter wereld bepaald

De uitslag van het onderzoek is gebaseerd op de crashtestscores van de Australische NCAP, de Euro NCAP en de Amerikaanse NHTSA – de National Highway Traffic Safety Administration. Daar komt nog eens bij dat de basisversie van elk model moet beschikken over een achteruitrijcamera, een noodremsysteem en rijstrookassistentie.

Benieuwd naar meer autonieuws uit China?

Als een model of veiligheidssysteem niet leverbaar is in een bepaald werelddeel (BYD verkoopt niet in de Verenigde Staten), of als een crashtestscore uit een minder streng jaar komt, dan sloeg Compare the Market aan het rekenen met gemiddelden en/of strafpunten.

Nog meer veilige auto's uit China

Het komt niet helemaal als een verrassing dat de BYD Seal en Dolphin zo hoog eindigen, want in de resultatenlijst van ‘onze’ Euro NCAP krijgen ze vijf sterren. Over veilige auto’s uit China gesproken: de Nio ET5 en de Nio EL7 scoren ook beregoed.

Net als de Smart #3 overigens, maar dankzij de samenwerking van Geely met Mercedes zit daar een Duits smaakje aan. Dus daarvan hadden we niet anders verwacht. Weer die vooroordelen ...