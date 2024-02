Waarom BYD zijn vingers niet wil branden aan de Amerikaanse EV-markt

Nieuws

BYD is de laatste tijd druk bezig om zijn Chinese EV’s in andere delen van de wereld te verkopen. De Verenigde Staten worden overgeslagen en daar heeft het land het volgens BYD zelf naar gemaakt ...



In het laatste kwartaal van 2023 verkocht BYD voor het eerst meer EV’s dan grote rivaal Tesla. En dat terwijl de Chinezen niet eens actief zijn in de Verenigde Staten - een grote automarkt.



BYD heeft volgens topvrouw Stella Li ook geen ambitie om uit te breiden naar de US of A, zo maakt ze bekend in gesprek met Yahoo Finance. Dat heeft alles te maken met het politieke klimaat rondom EV's en de onduidelijkheid waar Amerikaanse consumenten tegenaan lopen bij het kiezen van hun volgende auto. Ze noemt de EV-markt in het land wel interessant, maar ook ingewikkeld.



Verwarde Amerikaanse consumenten

Volgens Li - CEO van BYD Noord- en Zuid-Amerika - verloopt de transitie naar elektrisch rijden in het land maar moeizaam. Dat komt volgens haar mede door de Amerikaanse politici, die de consument in de war brengen met hun tegenstrijdige standpunten rondom EV’s. Dit zorgt volgens Li ook voor vertwijfeling bij autofabrikanten, die door de situatie niet happig zijn om te investeren in elektrische auto’s.

Presidentiële race zorgt voor onzekerheid

Door de Amerikaanse presidentsverkiezingen die dit jaar plaatsvinden, staat de toekomst van de EV op losse schroeven. Want de huidige president Joe Biden en voormalig president Donald Trump staan in het EV-debat lijnrecht tegenover elkaar.



Met verschillende subsidies heeft de regering onder Biden getracht om meer Amerikanen in elektrische auto’s te krijgen. Ook heeft hij volgens CNN investeringen ter waarde van 100 miljard dollar in de EV-industrie aangekondigd. En heeft hij het doel gesteld dat binnen 10 jaar twee derde van alle nieuwe auto’s in de VS elektrisch moeten zijn.

Trump is juist een fervent tegenstander van elektrische auto’s. Hij heeft meerdere keren gezegd dat EV’s te duur zijn en een te kleine actieradius hebben. Ook kost de transitie naar elektrisch rijden volgens hem banen in de auto-industrie.

BYD wil zijn vingers niet branden

De controverse zorgt ervoor dat BYD voorlopig zijn vingers niet wil branden aan de Amerikaanse EV-markt. En dat terwijl het een grote afzetmarkt is. In 2022 werden volgens cijfers van Experian 756.534 elektrische auto’s in het land verkocht. Dit was slechts 5,6 procent van de totale automarkt, maar het blijft een enorm aantal. En er is ruimte voor groei.



Als BYD de EV-markt zou betreden, dan gaat het direct de strijd aan met Tesla. Want het merendeel van de in 2022 verkochte EV's, was een Tesla. De kans is groot dat BYD eerst de presidentsverkiezingen afwacht. Wint Biden, dan begint mogelijk het verleiden van de Tesla-rijder.