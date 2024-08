Test BYD Seal: hét alternatief voor de Tesla Model 3 als je Elon Musk een eikel vindt?

Tests

BYD wil Tesla voorbijstreven als grootste EV-bouwer ter wereld. Geen wonder dat de Chinese fabrikant bij het ontwikkelen van de BYD Seal de succesvolle Tesla Model 3 als voorbeeld nam. Kan de Chinese Vlugge Japie de Amerikaanse Snelle Jelle inhalen?

Iedereen kent Snelle Jelle van Peijnenburg wel. De Duitse discounter Lidl wilde graag meeliften op het succes van deze oer-Hollandse ontbijtkoek. En dus kwamen de Duitsers met Vlugge Japie. Een beetje flauw, maar hij smaakt prima en is lekker betaalbaar. Om alvast een mogelijk misverstand uit de weg te ruimen: de BYD Seal RWD is niet goedkoper dan zijn voorbeeld.



BYD Seal (2024) duurder dan Tesla Model 3



Als je van beide auto’s de instapper neemt, is de Seal zelfs 2500 euro duurder. Wel heeft de BYD Seal Design RWD een groter accupakket. De netto capaciteit is 82,5 kWh tegen 57,5 kWh voor de Tesla Model 3 RWD. Desondanks is de WLTP-actieradius van de Tesla (513 km) niet heel veel kleiner dan die van de BYD (570 km).



Maar toch ... We gaan met de BYD Seal RWD op pad om te kijken welke troeven hij nog meer in handen heeft. Misschien is de keus nu wel actueler dan ooit, nu Elon Musk met zijn twittergedrag en politieke keuzes steeds meer (potentiële) Tesla-klanten van zich vervreemdt.

Chic sausje exterieur



Zonder te willen beweren dat de BYD Seal een één-op-één-kopie van de Model 3 is, moeten we constateren dat de lijnen van de neuzen en het profiel de nodige overeenkomsten vertonen. Het komt aan op de details. Zo geven de lichtunits met ragfijne led-slingers de neus een chic sausje. De nep-luchtinlaten in de voorschermen en de dorpels bezorgen de Seal zelfs een sportief tintje, net als de tweekleurige 19-inch wielen.







Wél een instrumentarium voor je neus



Zittend achter het stuur herkennen we de golvende lijnen in het design van de andere BYD’s. hetzelfe geldt voor het grote, kantelbare touch­screen. Anders dan in de Model 3, heb je in de Seal gelukkig wel een instrumentarium voor je neus en hoef je op rotondes niet te jongleren met richtingaanwijzerknoppen. De BYD heeft nog een traditionele hendel. Verder is de binnenhuisarchitectuur van de Seal wat gezelliger, met een afwisseling van mooie materialen als kunstleer en alcantara, opgeluisterd met contrasterende stik­naden.



Ruimer dan Tesla Model 3



Ook volwassen achterpassagiers zullen de voorkeur geven aan de Seal. De achterbank is in zowel zitcomfort als ruimte superieur aan die van de Tesla. Al staan je voeten ook in de BYD te hoog ten opzichte van je zitvlak. In de kofferbak kun je 400 liter aan bagage kwijt, maar als je grote spullen moet vervoeren, voel je je als een pakketbezorger voor een dichte deur: het past niet door de ‘brievenbus’.



In dat geval moet een achterportier uitkomst bieden. Onder de voorklep heeft de Seal een flinke frunk, waar de gewone laadkabel én de grannycharger met gemak in passen. maar ook in de bodem van de kofferbak is er een speciale opbergruimte voor.

Nadruk op comfort

De geeltjes die de onderstelingenieurs van de Seal op hun beeldscherm geplakt hadden, vermeldden drie woorden: ‘comfort’, ‘comfort’ en ‘comfort’. Wanneer je over een klinkerweggetje rijdt, is het alsof het wegdek is geplaveid met marshmellows - heerlijk zacht. De keerzijde is dat de auto een beetje nadeint bij het nemen van verkeersdrempels. Ondanks die zachtheid kleeft de achterwielaandrijver in lange bochten aan het wegdek en kun je je voet op de stroom houden. Ook het overhellen valt erg mee.



Toch is de BYD Seal minder sportief dan de Tesla Model 3. De Seal stuurt vager en hij is ruim 300 kg (!) zwaarder. In rechte lijn is daar trouwens weinig van te merken. Het kost de 313 pk sterke BYD slechts 5,9 tellen om van 0 naar 100 km/h te sprinten. Daarmee bezorgt-ie de meeste hot hatch-rijders een acuut minderwaardigheidscomplex.

Praktijkverbruik BYD Seal



BYD Seal-rijders die niet vies zijn van ploppende oogbollen en reuring in de maag­streek, zien dat terug in het verbruik. Helemaal als ze in de avond het stroompedaal steevast richting 130 km/h trappen. Reken dan op een gemiddeld verbruik van ruim 19 kWh/100 km. Daarmee slinkt de theoretische actieradius van de opgegeven 570 naar zo’n 380 kilometer.



Rijd je met iets meer beleid, dan behoort 16 tot 17 kWh/100 km tot de mogelijkheden en komt een bereik van 500 echte kilometers in zicht.

Zoveel langzamer laadt de BYD Seal



Al met al heeft de BYD voor 9 van de 10 ritten meer dan genoeg prik in zijn buik. Wanneer dat niet zo is, is het snellaadvermogen van 150 kW een minpuntje. Dat doen Tesla en de duurdere EV’s van Hyundai en Kia beter met waarden van 170 tot ruim boven de 200 kW. Dat scheelt bij een laadsessie van 20 tot 80 procent toch al snel een dikke tien minuten in het nadeel van de BYD Seal.



Zeer complete uitrusting



Onder alle omstandigheden is de BYD Seal bijzonder stil. Het geluidwerende glas ­sorteert duidelijk effect, want van wind­geruis krijg je weinig mee, van opspattend grind en bandengeroffel evenmin. Het uitrustings­niveau is geheel in lijn met de comfort­verwennerij. Stuurverwarming, stoelverwarming en -ventilatie, spraak­bediening, navigatie, elektrisch verstelbaar meubilair, een panoramadak en een 360-­gradencamera zijn allemaal standaard.



IJskoude klimaatregeling



Wel vroegen we ons van de climate control af of-ie dezelfde Celsius-schaal gebruikt als wij, want bij een ingestelde interieurtemperatuur van 22 graden, hadden we de ijspegels aan de neus hangen. Bij een ingestelde temperatuur van 25 à 26 graden werd het pas een beetje aangenaam. Verder zouden we de luchtstroom liever gewoon met schuifjes of wieltjes op de roosters regelen, en niet via het grote scherm zijn. Dat leidt vreselijk af en dan nog is het resultaat niet zoals gewenst.

“De adaptieve cruisecontrol reageert heel raar op een golvend wegdek of drempels in een 60 km/h-weg.”

Rijhulpen laten je schrikken



Behalve met heel veel luxe, is de Seal ook volgestopt met actieve rijhulpen. Sommige daarvan betrapten we op vervelende trekjes. Zo reageert de adaptieve cruisecontrol heel raar op een golvend wegdek of drempels in een 60 km/h-weg. Eerst geeft-ie gas, om ­vervolgens abrupt af te remmen. De eerste keer schrik je je rot, na verloop van tijd is het vooral irritant.

Net als de gesproken tekst: “Overschrijding maximum­snelheid” wanneer je de cruisecontrol op 106 km/h zet op een 100-weg. Niet één keer, maar ongeveer elke twee minuten – ook als je de verkeersbordenherkenning hebt uit­gezet. Waar de auto ons nog het meest mee aan het schrikken maakte, was met enkele totaal onverwachte ‘stuurcorrecties’. Een paar keer was een donkere plek in het asfalt de aanleiding, maar ook verkeer dat nog keurig op de invoegstrook reed, bracht de auto van de wijs.

Hopeloze spraakbediening



Navigeren met spraaksturing is handig, zeker als je tijdens de rit je bestemming wilt wijzigen. Zo niet in de Seal, want die verstaat alleen maar Engels. En probeer 'Barchman Wuytierslaan', 'Tietjerksteradeel' of 'Gorinchem' maar eens op z’n Engels uit te spreken. Het systeem snapt er niks van, zodat je eigenlijk altijd Android Auto of Apple CarPlay aan het werk moet zetten. Bij het zoeken van de ideale laadlocaties op je route helpt BYD - anders dan Tesla - je sowieso niet.

BYD Seal als caravantrekker



Ondanks een aantal ergernissen, zien we de BYD Seal best zitten. Na onze testweek bleef vooral het gevoel van weldaad hangen dat deze stille en desgewenst behoorlijk snelle EV je bezorgt. In een aantal opzichten troeft Vlugge Japie zijn voorbeeld af, maar qua verfijning moet hij nog een paar stappen zetten. Caravanrijders kunnen sowieso niet bij de Seal terecht; het aanhangergewicht is naar boven afgerond exact 0 kilogram. Dus als je liefde voor caravans groter is dan je hekel aan Elon Musk, wordt de BYD Seal een no-go.