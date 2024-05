Review BYD Seal RWD (2024): fijne EV met een paar vreemde trekjes

Tests

De BYD Seal is neergezet als dé concurrent van de Tesla Model 3. Maar vooralsnog kan-ie in Nederland niet tippen aan de verkoopcijfers van z’n Amerikaanse voorbeeld. We gaan eens checken of de BYD meer aandacht verdient.

Wat is opvallend aan de BYD Seal RWD (2024)?

Als de moeder van je vriendin zegt dat ze jou ‘zo’n keurige jongen vindt’, is het de vraag of je dat als compliment ervaart. Moet je je haar wat minder netjes kammen? Zijn je kleren wat te strak gestreken? Moet je je baard laten staan? Wat vaker een schuine mop vertellen?



Zo is het met de BYD Seal ook. Het is een kéúrige auto, maar heel spannend oogt-ie niet. Z’n neus en profiel doen erg denken aan de Tesla Model 3, al zijn er enkele herkenbare BYD-details. We noemen de sierlijke led-verlichting onder in de voorbumper en de nep-luchtinlaten in de voorschermen en de dorpels. Netjes, maar verre van spraakmakend.

Binnenin herkennen we de golvende lijnen in het design van andere BYD’s, evenals het grote, kantelbare touchscreen. De materialen voelen prettig aan, de stiksels zijn fraai. Anders dan de Tesla Model 3, heeft de BYD Seal gelukkig een normale richtingaanwijzerhendel en een instrumentarium achter het stuur.

Het leveringsprogramma van de BYD Seal is simpel en overzichtelijk. Je hebt de Design RWD die wij rijden en de Excellence AWD. Beide hebben hetzelfde, forse accupakket van 82,5 kWh, maar terwijl je in de RWD genoegen moet nemen met 313 pk, beschikt de AWD-rijder over niet minder dan 539 fluisterende paarden.



Wat is goed aan de BYD Seal RWD (2024)?

Het uitrustingsniveau van de BYD Seal Design RWD is al vrij overweldigend. Standaard heeft-ie stuurverwarming, stoelverwarming en -ventilatie, spraakbediening, navigatie, elektrisch verstelbaar meubilair, een panoramadak en een 360-gradencamera. De Excellence AWD doet daar nog een schepje bovenop met adaptieve schokdempers, een head-up display en de mogelijkheid om externe apparatuur op te laden.

In de rijervaring voert comfort de boventoon. Mede door het geluidwerende glas, is de Seal bijzonder stil en wanneer je over een klinkerweggetje rijdt, lijkt het of het wegdek is geplaveid met marshmallows.

De achterbank is zowel met zijn zitcomfort als zijn ruimte superieur aan die van de Tesla Model 3. Al zitten volwassenen ook in de Seal nog altijd met opgetrokken knieën. In de 53 liter grote frunk raak je met gemak de gewone laadkabel én de granny-loader kwijt en er is zelfs nog ruimte voor een opvouwbaar schermpje – waarover later meer … In de kofferbak past 400 liter, maar vanwege het kleine klepje wordt het een uitdaging om grote spullen in te laden.



Een vermogen van 313 pk klinkt imposant, maar de elektromotor moet wel bijna 2100 kilo aan wagengewicht meeslepen. Dat lijkt ’m weinig moeite te kosten, want met z’n honderdsprintje van 5,9 tellen bezorgt-ie de meeste hot hatch-rijders een acuut minderwaardigheidscomplex. De Seal houdt het niet bij opscheppen in rechte lijn; in lange bochten vertoont het onderstel een vertrouwenwekkende kleefkracht.



Seal-rijders die niet vies zijn van ploppende oogbollen en een beetje reuring in de maagstreek, zien dat uiteraard terug in het verbruik. Helemaal als ze bij klokslag zeven in de avond het stroompedaal steevast richting 130 km/h trappen. Reken dan op een gemiddeld verbruik van ruim 19 kWh/100 km. Daarmee slinkt de theoretische actieradius van 570 naar zo’n 380 kilometer. Leg je jezelf daarentegen wat beperkingen op, dan behoort 16 tot 17 kWh/100 km tot de mogelijkheden en komen 500 echte kilometers aan bereik in zicht – een mooie waarde.

Wat kan beter aan de BYD Seal RWD (2024)?

Het comfortabele onderstel van de BYD Seal heeft een keerzijde: na het nemen van grote verkeersdrempels, laat de demping de auto nog even nadeinen. Tel daar de ongevoelige besturing bij op en je snapt dat de Seal, hoe snel-ie ook accelereert, geen sportieve rijeigenschappen à la Tesla Model 3 of BMW i4 laat zien.



Voor het regenereren van de remenergie kent de Seal maar twee standen: normaal of hoog, te regelen via het touchscreen. We hadden dat liever met het transmissie-joystickje gedaan, al is het verschil tussen de standen minimaal en is one pedal driving niet mogelijk.

De vorige opmerkingen vallen misschien in de kniesorencategorie, maar de BYD Seal vertoont ook een paar écht vervelende trekjes. Zo reageert de adaptieve cruisecontrol heel raar op een golvend wegdek of drempels in een 60 km/h-weg. Eerst geeft-ie gas, om vervolgens juist weer af te remmen.

De eerste keer schrik je je rot, na verloop van tijd is dit welles-nietesgedrag vooral heel irritant. Net als de gesproken tekst: “Overschrijding maximumsnelheid” wanneer je de cruisecontrol op een 100-weg op 106 km/h hebt ingesteld. Niet één keer, maar ongeveer elke twee minuten – ook als je de verkeersbordherkenning hebt uitgezet.



Waar de auto ons nog het meest mee aan het schrikken maakte, waren enkele totaal onverwachte ‘stuurcorrecties’. Een paar keer was een donkere plek in het asfalt de aanleiding, maar ook verkeer dat nog keurig op de invoegstrook reed, bracht de veiligheidssystemen van de wijs.

Na een paar ritjes Seal gingen we eens googelen of de Chinese Celsius-schaal dezelfde is als de onze, want bij een ingestelde interieurtemperatuur van 22 graden, hingen de ijspegels aan onze neus. Bij 25 graden werd het pas een beetje aangenaam toeven in de Seal. Verder zouden we graag zien dat je de luchtstroom gewoon met schuifjes of wieltjes van de roosters kunt regelen. Maar nee, dat moet via het grote scherm en dan eigenlijk nog niet echt hoe we wilden. Het leidt vreselijk af en dan nog is het resultaat onbevredigend.

Navigeren met spraaksturing is handig, zeker als je tijdens de rit je bestemming wilt wijzigen. Zo niet in de Seal, want die verstaat alleen Engels. En probeer Barchman Wuytierslaan, Goeman Borgesiusstraat, Tietjerksteradeel of Gorinchem maar eens op je beste Engels uit te spreken. Het was allemaal tot mislukken gedoemd. Resultaat is dat je eigenlijk altijd Android Auto of Apple CarPlay aan het werk moet zetten.

Wanneer komt de BYD Seal naar Nederland en wat is de prijs?

Bij negen BYD-vestigingen kun je de BYD Seal nu al bewonderen en proefrijden. De door ons geteste achterwielaandrijver is er vanaf 45.990 euro en de fiscale waarde bedraagt 44.990 euro. Dit betekent dat je als particulier de aanschafsubsidie (SEPP) van 2950 euro er nog van kunt aftrekken. Zolang als het duurt …



Klinkt niet verkeerd. Alleen is de instapversie van de Tesla Model 3 (41.990 euro) nog gunstiger geprijsd. Wellicht dat dit ook het enorme gat tussen de verkoopcijfers van de Seal (ruim 70 stuks tot en met april 2014) en de Model 3 (dik 3000) verklaart. Overigens is 539 pk sterke Seal Excellence AWD (50.990 euro) juist 6000 euro goedkoper dan de Tesla Model 3 Performance met 627 pk.

Wat vind ikzelf van de BYD Seal RWD (2024)?

Als BYD de rare software-streken een beetje snel updatet, zou ik best aan de Seal kunnen wennen. Ook al vind ik de demping wat te slap en de besturing wat te ongevoelig. Ook zou ik graag een stoel met een iets langere, of kantelbare zitting willen hebben. Aan de andere kant: de weldaad die de moeiteloze en geruisloze prestaties me bezorgen, vergoedt veel. Maar goed, dat kunstje beheerst de Tesla Model 3 ook.

De actieradius van de Seal is voor 9 van de 10 ritten meer dan voldoende. In de gevallen dat je wat verder moet, is het snellaadvermogen van 150 kW een smetje op het blazoen. Dat doen Tesla en de duurdere EV’s van Hyundai en Kia beter met waarden boven de 200 kW.



Dat de Seal anders dan de Model 3 (1000 kg) géén caravan mag trekken, is voor mij bijna een reden om mensen juist de BYD aan te raden. Dat scheelt van de zomer weer de nodige kilometers file.

Iets waar ik echt niet over uit kan bij deze auto, is de wijze waarop je de lichtinval van het zonnedak moet dimmen. Bij een auto die zo is volgestopt met elektronische gadgets, verwacht je zoiets als het magische smart glass dat de Volkswagen ID.7 en de Lexus RZ 450e hebben. Of minstens een elektrisch bediend zonnescherm. Maar wat krijg je? Een dunne en springerige losse flodder in een plastic hoesje. Dat is dan ineens weer ‘made in China’ zoals we dat vroeger kenden …