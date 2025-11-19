TEST: Renault 5 vs. Peugeot e-208: deze Franse EV rijdt het fijnst

Tests

Met zijn actieradius zet de elektrische Renault 5 de Peugeot e-208 op achterstand. Hoe zit dat met de rijeigenschappen? Op naar het testcircuit!

Op aandrijvingsgebied varen de twee elektrische Fransozen vrijwel dezelfde koers. De Peugeot e-208 heeft een batterij met een netto capaciteit van 51 kWh, terwijl de elektromotor voorin een vermogen levert van 156 pk.

De Renault 5 put zijn energie uit een accu van netto 52 kW en stuurt 150 pk richting de voorwielen. Toch zijn de verschillen tussen de twee Franse hatchbacks groter dan je op basis van de getallen zou verwachten. Welke het verst komt op een volle accu lees je in het artikel hieronder.

Renault 5 dynamischer dan Peugeot 208

We kennen de Peugeot e-208 als een auto die naar de maatstaven van zijn segment bovengemiddeld dynamisch rijdt. Op het testcircuit moet hij echter zijn meerdere erkennen in de Renault 5, die nog sneller door de bochten stuurt en ook op de slalom een hoger tempo haalt.

Dat ligt voor een deel aan de besturing. Die van de Peugeot heeft een sterk zelfcentrerend karakter. En door het kleine formaat van het stuurtje, luistert een correctie zeer nauw. In de Renault 5 heeft de stuurinrichting een harmonieuzere afstemming.

Remmen als een sportwagen

Dat geldt ook voor het remgevoel. In de Renault is de vertraging gemakkelijker te doseren. Voor wat betreft de remprestaties koersen de R5 en de e-208 af op een gelijkspel.

Met opgewarmde schijven, hebben beide auto’s een afstand van precies 35 meter nodig om bij een noodstop vanaf 100 km/h geheel tot stilstand te komen. Nog niet eens zo heel lang gelden was dat een sportwagenwaarde.

Je voelt je lekkerder in een ...

Renault slaat met de programmatuur van stabiliteitsprogramma de spijker op de kop. Het systeem grijpt heel gedoseerd en op precies het juiste moment in. Zo vormt het geen belemmering voor het rijplezier. Op de grens ligt de Renault 5 heel neutraal op de weg, de ­Peugeot e-208 begint eerder over zijn ­voorwielen naar de buitenkant van de bocht te schuiven. Handig voor in de stad: de kleinere draaicirkel van de R5.

De volledige vergelijkende test staat in Auto Review 11/2025, inclusief alle meetwaarden.