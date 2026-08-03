Deze auto was ooit de populairste van Europa - nu is hij plotseling spotgoedkoop

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Momenteel strijden de Dacia Sandero en de Renault Clio om de koppositie, maar in 2022 was de Peugeot 208 nog de populairste auto van Europa. Toen kochten veel mensen de auto dus, maar nu kun je super goedkoop in de hatchback rijden via Peugeot private lease!

De business-uitvoeringen van de Peugeot 208 zijn momenteel erg scherp te private leasen via Peugeot private lease. Naast de scherpe prijzen, gaat er namelijk ook nog tijdelijk 20 euro van het maandelijkse leasebedrag af. Hiervoor moet je bij het einde van de aanvraag kortingscode PEUGEOT20 invoeren.

Er zijn drie aandrijflijnen om uit te kiezen. De goedkoopste is de benzinevariant met een handbak, de Peugeot 208 Turbo, misschien wel de beste keuze voor liefhebbers. Deze lease je vanaf 411,81 euro per maand. Daarnaast heb je een elektrische variant: de Peugeot e-208. Die heb je al vanaf 414,49 euro. De zuinige Peugeot 208 Hybrid 110 is met een vanafprijs van 425,18 euro iets duurder.

Peugeot 208 private lease bij Peugeot

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Over de Peugeot 208

Via Peugeot private lease je de Peugeot 208 al vanaf 411,81 euro per maand (na aftrek kortingscode). Dit is een scherpe prijs, zeker als je bedenkt dat de 208 heel comfortabel geveerd is en voor ieder wat wils heeft wat betreft aandrijflijn. Zijn er nog meer voordelen, en zijn er ook nadelen te ontdekken?

Pluspunten Minpunten + Business-uitvoering is compleet uitgerust

+ Comfortabel door vering en stoelen

+ Ruime keuze uit benzine, hybride en elektrisch – Achterbank vrij krap voor volwassenen

– Kofferbak is aan de kleine kant

– Ergonomie van I-cockpit werkt niet voor iedereen

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Peugeot 208? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius, het gemiddelde verbruik en het laadvermogen zijn vermeld.

Specificaties

Uitvoering Turbo 100 Hybrid 110 50 kWh 136 Vermogen 100 pk 110 pk 136 pk Koppel 205 Nm 205 Nm 260 Nm Aandrijflijn (brandstof) Benzine Mild-hybride (benzine) Elektrisch Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,1 l/100 km 4,5 l/100 km 15,4 kWh/100 km 0-100 sprint 10,1 s 9,8 s 9,0 s CO2-uitstoot (WLTP) 116 g/km 101 g/km 0 g/km Accucapaciteit - - 50 kWh WLTP-actieradius - - 363 km Laadvermogen - - 11 kW Snellaadvermogen - - 100 kW

De beste deal vind je bij Peugeot

Peugeot 208 Business

De aanbiedingen betreffen dus de rijk uitgeruste Business-uitvoering. Vanaf de Business-uitvoering krijg je standaard een 10 inch HD-touchscreen met PEUGEOT i-Connect Advanced Navigatie, inclusief TomTom-verkeersinformatie en spraakherkenning in natuurlijke taal. Ook een achteruitrijcamera en parkeerhulp voor zijn vanaf deze uitvoering aan boord, net als Peugeot Connect SOS & Assistance voor noodgevallen. Wie op zoek is naar leren bekleding of sfeerverlichting moet doorstappen naar de Allure of GT, maar voor de meeste dagelijkse ritten volstaat de Business-uitrusting ruimschoots.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease zorgt voor gemak tijdens het autorijden, omdat je één vast maandbedrag betaalt waarin vrijwel alle autokosten al zitten. Zaken als afschrijving, onderhoud en verzekering zijn dus geregeld, waardoor jij je daar geen zorgen over hoeft te maken. Het enige waar je nog zelf voor opdraait, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit. Zo kun je onbezorgd de weg op.