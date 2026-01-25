Van stadsauto tot sportcoupé: drie Peugeots die de moeite waard zijn

Nieuws

Peugeot heeft geen gebrek aan aantrekkelijke auto’s. De menukaart staat vol met smaakvolle opties, die oplossingen bieden voor het gezin of de zaak. De introductie van een nieuwe designtaal in combinatie met een goed getimede push voor elektrificatie heeft het merk een welverdiende opleving gegeven. Overweeg je zelf een Peugeot te kopen, dan vind je hier een drietal auto’s die misschien bij jou passen.

Peugeot 208

Als je op zoek bent naar een kleine auto is de Peugeot 208 zeker het overwegen waard. Het is namelijk een van de beste auto’s in zijn klasse. De 208 grijpt de aandacht met zijn scherpe en stijlvolle design en houd je in zijn greep met zijn goede rijkwaliteiten.

Voor een auto van dit formaat is de vijfdeurs hatchback verrassend comfortabel, zoals de meer volwassen modellen in de line-up zijn. De kwaliteit en inrichting van het interieur wekt dezelfde indruk. Alleen het gebrek aan beenruimte herinnert je eraan dat de hatchback iets langer dan 4 meter is.

Nog een pré van de Peugeot 208 is dat het een zeer veelzijdige auto is. De tweede generatie 208, die stamt uit 2019, is geleverd met een enkele dieselmotor, diverse reguliere en mild-hybride benzinemotoren, en als volledig elektrische e-208 – verkrijgbaar met 136 of 156 pk. Je kunt daarnaast kiezen uit de verschillende benzine- en dieselmotoren van de eerste generatie 208 (2012-2019). Voor de liefhebber is er de sportieve 208 GTi, die meer dan 200 pk heeft.

Peugeot 508

De toenemende interesse in crossovers en SUV’s zorgt ervoor dat er steeds minder animo is voor traditionele stationwagons en sedans. Dat heeft ook het Franse automerk gemerkt, met als gevolg dat de fabrikant in 2025 afscheid neemt van de fraaie Peugeot 508.

Heb je het niet zo op Audi, BMW en Mercedes-Benz, dan kun je de 508 best even bekijken. En kijken zal je zeker, want de looks van deze Peugeot zijn om van te smullen. Het is zonder meer een van de best uitziende wagens in het D-segment. De 508 oogt ook van binnen elegant, zit goed in elkaar en is praktisch genoeg.

Het rijgedrag van de 508 stelt eveneens niet teleur. Zoals je van een Peugeot mag verwachten is het onderstel soepel en comfortabel, waardoor het vooral voor lange afstanden een fijne cruiser is. De 508 is verkrijgbaar met een gevarieerd assortiment benzine- en dieselmotoren met aardig wat pit.

De zuinigste uitvoeringen hebben een plug-inhybride aandrijflijn; hierbij heb je keuze uit 180, 225 of zelfs 360 pk voor de sportieve Peugeot Sport Engineered-variant. De hybride modellen kunnen tot ongeveer 60 kilometer volledig elektrisch rijden.

Peugeot RCZ

Peugeot heeft zo haar flamboyante momenten en de lancering van de Peugeot RCZ in 2009 behoort daar zeker toe. Deze 2+2 sportcoupé is 7 jaar op de markt en heeft eigenlijk nooit echt zijn stempel kunnen drukken. Dit terwijl hij toch meerdere onderscheidingen heeft ontvangen.

De gewillige motoren van de RCZ gaan hand in hand met zijn voorbeeldige wegligging. Hij wordt standaard aangedreven door een 155 pk sterke benzinemotor waarmee je aardig uit de voeten kan. Een upgrade naar een hogere uitvoering levert zelfs 200 pk op.

Voor het ultieme rijplezier moet je de RCZ R hebben; deze afgetrainde versie heeft diverse upgrades om het rijgedrag verder aan te scherpen en heeft een 270 pk sterke benzinemotor aan boord. Traditiegetrouw leverde Peugeot de RCZ ook met een dieselmotor, die goed was voor 160 pk.