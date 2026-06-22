TEST tweedehands Opel Corsa vs. Peugeot 208: let op de verschillen

Tests

De huidige Opel Corsa en Peugeot 208 komen uit dezelfde stal. Sinds 2019 delen ze hetzelfde platform en dezelfde motoren. Toch zijn het duidelijk verschillende auto's. Welke past als occasion het beste bij jou?

Dankzij de overname door het Franse PSA-concern in 2017, werd het steeds treuriger verlopende Opel-­verhaal eindelijk weer een successtory. Na jaren van verliezen onder voormalig ­eigenaar General Motors ging het merk uit Rüsselsheim onder leiding van Peugeot ­eindelijk weer zwarte cijfers schrijven.

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Succesvolle start

Ook nadat PSA-Opel met Fiat-Chrysler tot Stellantis was gefuseerd, veranderde daar aanvankelijk weinig aan. Een van de redenen was dat Opel binnen het megaconcern gebruik kan maken van allerlei platforms en zo kan profiteren van de schaalvoordelen bij ontwikkeling, inkoop en productie.

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Tot en met 2023 zette dat de gewenste zoden aan de dijk, maar in 2024 kwam de klad in het succes. De grote Stellantis-­machine begon te haperen en ook Opel draaide veel minder dan in de jaren ervoor. En 2025 was opnieuw een zwaar jaar, met duikelende verkoopcijfers voor vrijwel alle Stellantis-merken en een miljarden­verlies in de boeken.

Dezelfde basis

Terug naar 2019, het jaar dat de Opel Corsa F het levenslicht zag. Toen was alle ellende nog ver weg. Opels nieuwe B-segmenter deelde zijn technische basis en motoren met de tweede generatie van de Peugeot 208, die hetzelfde jaar uitkwam.

Het Duits-Franse duo werd en wordt uitsluitend aangeboden met een 4,06 meter lange vijfdeurs hatchbackcarrosserie. Er waren in het begin vijf verschillende motorconfiguraties: op benzine, diesel en elektriciteit. De benzinemotoren zijn driecilinders, die in de sterkere varianten worden ondersteund door een turbo.

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Instapmotor geen aanrader

De instapmotor met 75 pk en handgeschakelde vijfbak biedt slechts bescheiden rijplezier. Voor prijsbewuste rijders die weinig kilometers maken en nooit een wiel over de grens zetten, hoeft dat geen probleem te zijn.

Vanaf 100 pk voelt het geheel duidelijk vlotter aan en in de 130 pk-variant snuffelen de Opel Corsa en Peugeot 208 zelfs aan het hot hatch-­segment. Daarbij moet je wel kunnen leven met het karakteristieke, wat rauwe geluid van de driecilinder.

Peugeot stiller, Opel zuiniger

Opvallend: bij vergelijkende tests bleek de in Slowakije en Marokko gebouwde Peugeot 208 (100 pk) beter geïsoleerd dan de in Spanje geproduceerde Opel Corsa. Daar stond tegenover dat de Corsa marginaal zuiniger was: 6,2 l/100 km (1:16,1) vs. 6,3 l/100 km (1:15,9).

Dat nette praktijkverbruik is mede te danken aan het lage gewicht. Met 1135 kg was de Peugeot zelfs nog elf kilo lichter dan de Opel – ondanks zijn iets uitgebreidere standaarduitrusting.

Exit voor natte riem PureTech-motoren

De benzineversies van de 208 en Corsa die met de facelift van eind 2023, begin '24 op de markt kwamen, werden leverbaar met 48V mild-hybrid-ondersteuning, gecombineerd met een 6-traps automaat met dubbele koppeling. Het vermogen steeg tot 136 of zelfs 145 pk in de dikker aangeklede versies. Bovendien was het ontwerp van de 1,2-liter driecilinder gewijzigd; de beruchte natte distributieriem - zie verderop - was verruild voor een ketting.

Elektrische versie populairder dan diesel

Je kon de Corsa F en Peugeot 208 II tot 2023 ook met een 1,5-liter ­turbodieselmotor bestellen, maar daarvoor heeft slechts een handjevol Nederlandse verkopers zijn koffiepauze hoeven onderbreken.

De volledig elektrische versie van de Corsa en de Peugeot e-208 waren een stuk populairder. Ze hadden bij hun introductie een batterij van 50 kWh en waren 136 pk sterk. Het WLTP-bereik bedroeg 330 kilometer. Aanvankelijk moest je bijbetalen voor een 11 kW-boordlader, vanaf 2023 kreeg je ’m standaard.

Na 2024 meer actieradius en vermogen

Na de facelift van 2024 heette de Corsa-e ineens Corsa Electric en werd-ie ook leverbaar als Long Range (406 km). De krachtiger motor (156 pk) laat de elektrische Corsa 0,6 seconden vlotter van 0 naar 100 sprinten (8,1 s). De Peugeot e-208 was al iets eerder aangepakt en had dezelfde wijzigingen ondergaan.

Let bij de Corsa op de uitrusting

Bij het zoeken naar een occasion van de Corsa F of huidige Peugeot 208 loont het om goed naar de uitrusting te kijken. Zo had de Opel Corsa F bij de marktintroductie in de basisversie nog geen standaard airconditioning.

Smartphone-integratie via Apple CarPlay of Android Auto en een DAB-radio waren – anders dan bij de 208 – vaak optioneel. Net als bij de Peugeot waren led-koplampen alleen beschikbaar op rijker uitgeruste ­versies.

Peugeot laat zich minder makkelijk bedienen

Ten opzichte van de 208 scoort de Corsa punten met zijn eenvoudiger bediening, dankzij meer fysieke knoppen. In de Peugeot vereist de bediening via het touchscreen meer fingerspitzengefühl. Na een korte gewenning kun je echter in beide hatchbacks prima uit de voeten.

Ruimte en comfort 208 en Corsa

De basisstoelen in beide auto’s blinken niet uit in comfort. Het is daarom verstandig om te zoeken naar exemplaren met sportstoelen of met de comfortabeler leren bekleding. Achterin is het evenmin een feest. De zitvlakken van de achterbank zijn kort, de beenruimte is beperkt en ook boven het hoofd wordt het al snel krap.

Wie graag met het hele gezin op kampeervakantie gaat, kan beter een autoklasse hoger gaan winkelen. Want met een bagageruimte van 265 (e-208) of 352 liter in de Peugeot en 267 (Corsa-e) of 309 in de Opel, is er van stressloos inpakken geen sprake.

Als je met twee personen op pad gaat, en de achterbank omklapt, beschik je over 1081 (Corsa) tot 1106 liter – voldoende voor een langere vakantietrip.

Peugeot chiquer dan Opel

Wie kritisch kijkt naar de afwerking en gebruikte materialen, zal constateren dat in beide auto’s de nodige harde kunststoffen zijn gebruikt. Vergeleken met eerdere ­generaties compacte auto’s voelen ze echter duidelijk volwassener aan. Toch maakt de Peugeot 208 over het geheel genomen een hoogwaardiger indruk. Of je het kleine stuurwiel van de Fransman – boven en onder afgeplat – prettig vindt, is vooral een kwestie van smaak.

Tweedehands Corsa vaak goedkoper dan 208

Een blik op de occasionprijzen kan de keuze ook sturen. Hoewel de twee concerngenoten nieuw ongeveer even duur waren, blijkt de Peugeot 208 duidelijk waardevaster. Afhankelijk van motor en kilometerstand kan een 208 tegenwoordig tot zo’n 1500 euro duurder zijn dan een Opel Corsa F.

Dat geldt vooral voor de 130-pk topversie, die standaard rijk is uitgerust met onder meer klimaatregeling, deels leren bekleding en digitale instrumenten.

Conclusie

De Peugeot 208 is doorgaans beter uitgerust en scoort bij de technische keuringen iets beter dan de Opel Corsa (zie separaat artikel). Daar staat tegenover dat de prijzen voor de gebruikte Fransman vaak duidelijk hoger liggen.

Zolang de verlengde garantie op de motor van toepassing is, hoef je je over problemen als gevolg van de natte distributieriem niet al te veel zorgen te maken. Voorwaarde is wel dat de auto ­aantoonbaar conform de richtlijnen van de fabrikant is onderhouden.