Prijsvergelijking: deze hatchbacks zijn goedkoper dan nieuwe Renault Clio

De nieuwe Renault Clio werd geïntroduceerd als krachtige en zuinige hybride-auto, maar ondertussen is-ie er ook met een simpel driecilinder turbomotortje en een handbak. En dat heeft gevolgen voor de prijs.

Kiezen voor de Clio TCe 115 is een makkelijke manier om 2000 euro in je zak te houden, want dat is het prijsverschil met de Clio Hybrid. Hoe dat rijdt, vertelt collega Jaap je in zijn review van de Renault Clio. Hier focussen we ons op de prijzen die beginnen bij 26.990 euro.

Voor dat geld krijg je adaptieve cruisecontrol en een 10-inch touchscreen met draadloze telefoonkoppeling. Voor meer luxe, zoals lichtmetalen wielen, een achteruitrijcamera en een draadloze telefoonoplader moet je de Techno-uitvoering van 28.990 euro hebben.

Meer keus heb je niet, want de sportieve Esprit Alpine-uitvoering is er alleen als Hybrid.

Renault Clio

(3-cil, 115 pk, 190 Nm)

Techno-uitvoering: 28.990 euro

Vrolijke lakkleur (groen): standaard

16-inch lichtmetaal: standaard

Touchscreen met telefoonkoppeling: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Totaalprijs: 28.990 euro

Goedkoper: Skoda Fabia

Het bedrag dat je voor een Clio betaalt, is niet genoeg om een Volkswagen Polo te kopen. Maar een Skoda Fabia moet net lukken. Aan het feit dat je voor zoiets simpels als een achteruitrijcamera moet upgraden naar de één-na-duurste uitvoering (Business Edition), merk je dat het model al een tijdje meegaat. Fabia’s met een handbak zijn trouwens maar 95 pk sterk (DSG: 115 pk).

Skoda Fabia

(3-cil, 95 pk, 175 Nm)

Business Edition-uitvoering: 28.490 euro

Vrolijke lakkleur (blauw) : standaard

16-inch lichtmetaal: 490 euro

Touchscreen met telefoonkoppeling: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Totaalprijs: 28.980 euro

Goedkoper: Opel Corsa

Eigenlijk had hier de Peugeot 208 moeten staan, maar de Franse tegenhanger van de Clio is er alleen nog maar als hybride en EV. Gelukkig worden bij Opel nog wel gewoon turbomotoren onder de motorkapjes gelepeld. Zoals je ziet, kun je zakendoen voor 25.398 euro. Maar weet dat Opel ook een kleurrijk aangeklede YES-uitvoering van de Opel Corsa verkoopt voor een schappelijke 27.999 euro.

Opel Corsa

(3-cil, 100 pk, 205 Nm)

Business Edition-uitvoering: 24.999 euro

Vrolijke lakkleur (blauw) : standaard

16-inch lichtmetaal: 399 euro

Touchscreen met telefoonkoppeling: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Totaalprijs: 25.398 euro

Duurder: Hyundai i20

De Kia Rio is niet meer, maar de Hyundai i20 houdt moedig stand. De Koreaanse modellen staan bekend om hun riante basisversies, maar bij de i20 moeten we toch upgraden naar de Comfort-variant om de auto op lichtmetalen muiltjes te zetten. De op vallende gele kleur heet lucid lime en kost 795 euro extra. Hierdoor wordt de totaalprijs zelfs over de grens van 31 mille getild.

Hyundai i20

(3-cil, 90 pk, 171 Nm)