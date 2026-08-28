Met deze 5 nieuwe modellen wil Hyundai 4 keer zoveel EV’s verkopen in Europa

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Vorig jaar verkocht Hyundai 116.000 elektrische auto’s in Europa. In 2030 moeten EV-verkopen opgekrikt worden tot 420.000 exemplaren – dat is bijna 4 keer zoveel! Deze nieuwe EV’s gaan daarbij helpen.

Hyundai is van plan om wereldwijd meer dan 100 (!) modellen te lanceren of vernieuwen in de komende vier jaar (2030). Daarvan komen er 41 naar Europa, wat evengoed een indrukwekkend aantal is. We hebben Hyundai gevraagd of ze even de voltallige lijst met modellen konden doormailen, maar daar trapten ze niet in …

41 nieuwe of gefacelifte Hyundai’s

Het is al wel bekend dat volledig elektrische auto’s een aanzienlijk deel uitmaken van de 41 nieuwe of gefacelifte modellen. Hyundai wil namelijk in bijna alle Europese autosegmenten een volledig elektrische model aanbieden. Op dit moment zitten er nog een paar ‘gaten’ in het modellenaanbod. Die worden in de komende jaren gevuld met 5 volledig nieuwe elektrische auto’s.

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Grootste EV-nieuws in het B-segment

De Hyundai Ioniq 3 staat eind september bij de dealer en krijgt in de komende jaren gezelschap van twee nieuwe elektrische B-segmenters. Eén daarvan is sowieso een compacte SUV.

De Hyundai i20 (één van de 41 nieuwe modellen) en de vernieuwde Hyundai Bayon (nog één), maken geen deel uit van de elektrische plannen. De i20 en Bayon worden hooguit geëlektrificeerd, en krijgen dus een of andere vorm van hybride-aandrijving.

Ioniq 5 krijgt gezelschap in D-segment

Is het je ooit opgevallen dat tussen de Ioniq 5 en de Ionig 9 ruimte is voor een Ioniq 7? Een forse elektrische SUV die tegen de bovenkant van het D-segment schurkt? Van het formaat van een Hyundai Santa Fe, maar dan uitstootvrij en met een lel van een accu. Dat is dus het plan.

Twee EV’s die té groot zijn

Twee van de vijf nieuwe EV-modellen zijn groot, te groot voor de particulier. Hyundai gaat zijn aanbod elektrische bedrijfsbussen uitbreiden van één (Staria EV) naar drie stuks. Gezien het Nederlandse succes van de Kia PV5 kunnen we ze geen ongelijk geven.

Bestaande EV’s in het nieuw

Waarschijnlijk is de onlangs vernieuwde Hyundai Ioniq 6 ook een van de 41 modellen die tussen 2026 en 2030 op de markt komen. Verder achten we de kans groot dat de Hyundai Kona uit 2024 en de Hyundai Inster en Ioniq 9 (beide uit 2025) vernieuwd gaan worden voordat 2030 aanbreekt. En wat te denken van de Hyundai Ioniq 5 die in 2021 verscheen? Zoals de meeste auto’s, krijgt hij vast na circa acht jaar een opvolger.

Nieuwe modellen die benzine lusten

De i20 en Bayon kwamen al even aan bod, maar Hyundai komt ook met een nieuwe Tucson (eind 2026) en een Santa Fe EREV in de eerste helft van 2027. Zo’n Electric Range Electric Vehicle is een elektrische auto waarbij je kunt terugvallen op de verbrandingsmotor voor meer stroom.

Bij luxemerk Genesis staat een nieuwe hybride-versie van de GV80 op het menu. De indrukwekkende Genesis GV90 (zie onderstaand artikel) hebben we al wel gezien, maar we wachten nog op prijzen en levertijden.