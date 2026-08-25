Koreaanse SUV met Rolls-Royce-trekjes lacht om dikste Audi’s, BMW’s en Mercedessen

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Een lengte van bijna 5,30 meter, 24-inch wielen, achterportieren à la Rolls-Royce en een scherm als een drive-in bioscoop. Koreaanse bescheidenheid is de Genesis GV90 volkomen vreemd.

De Genesis GV90 wordt het elektrische topmodel van het Koreaanse luxemerk. Hij is gebaseerd op de Neolun-concept uit 2024 en meet 5,29 meter in de lengte en 2,03 meter in de breedte. De wielbasis bedraagt zelfs 3,25 meter.

Daarmee vist de grote Koreaan in dezelfde vijver als bijvoorbeeld de Audi Q9 (5,31 m lang), BMW X7 en de Mercedessen GLS en VLE. En misschien moeten we hier ook wel auto's noemen als de Bentley Bentayga en Rolls-Royce Cullinan.

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Maar als we dan naar de extravagante luxe van de nieuwe Genesis kijken, dan gaat hij nog een paar stappen verder. Dat dit geen bescheiden budget-Koreaantje is, zie je uiteraard meteen aan de enorme buitenafmetingen. Maar ook de verlichting met diamantachtige schitteringen suggereert een fikse dosis poenigheid.

Gigantische accu, middelmatig bereik

Onder de vloer van de Genesis GV90 ligt een accu van 123,5 kWh, goed voor een bereik van ongeveer 500 kilometer. Dat klinkt gezien de enorme batterij misschien niet wereldschokkend. Maar vergeet niet dat er een SUV ter grootte van een niet eens zo tiny tiny house omheen zit. Wat de auto precies weegt, heeft de Nederlandse importeur niet bekendgemaakt, maar we rekenen op 3 to 3,5 ton.

Dankzij een snellaadvermogen van 350-kW jaag je zelfs de enorme GV90-batterij in 22 minuten van 10 naar 80 procent state of charge. Als je zo’n dikke snellaadpaal kunt vinden, tenminste.

666 pk en meesturende achterwielen

De GV90 heeft twee elektromotoren. Samen zijn ze goed voor een systeemvermogen van ongeveer 666 pk en een maximumkoppel van 800 Nm die via alle vier wielen naar het asfalt worden gestuurd.

De luchtvering van de GV90 kan zowel in hardheid als hoogte worden aangepast. Dankzij achterwielbesturing draaien de achterwielen maximaal vijf graden mee. Handig, want zonder zulke trucs wordt straatje keren met een auto van bijna 5,30 meter al snel een halve dagtaak.

Rolls-Royce-deuren

Nog opvallender wordt het bij de GV90 Neolun. Die krijgt wat Genesis de Neolun Arch Gate noemt – in gewonemensentaal ook wel ‘suicide doors’ of ‘deurtjes verkeerd’ genoemd. Met andere woorden: de achterportieren openen tegengesteld aan de voorportieren en er is geen zichtbare B-stijl.

Volgens Genesis is dit de eerste constructie waarbij zulke achterdeuren onafhankelijk van de voorportieren geopend en gesloten kunnen worden. Hoe dan ook beloven ze een gemakkelijke instap; vooral handig voor dames die met een ingewikkelde avondjapon naar een filmpremière moeten of die met een overdadige bruidsjurk bij het altaar worden verwacht. Al zijn corpulente captains of industry er vast ook heel blij mee.

Wereldprimeur: airbag in het dak

Waren we 30 jaar geleden al blij als een auto één airbag had, de Genesis GV90 telt er twaalf! Waaronder 's werelds eerste Roof Airbag. Bij een ongeval schermt-ie het complete glazen dak af. Daarnaast zijn er onder meer airbags in de zittingen en gordijnairbags die doorlopen tot aan de derde zitrij.

Geen startknop, wel héél veel scherm

Dat de Genesis GV90 geen startknop heeft, vinden wij anno 2026 geen groot nieuws meer. Het 23,6-inch oled-scherm steelt daarentegen wél de show. Als de auto stilstaat, schuift het 90 nog millimeter omhoog en groeit het zichtbare oppervlak zelfs naar 24,6 inch.

Ideaal om films te kijken; je gaat bijna balen dat een laadpauze maar 22 minuten hoeft te duren … Een gewoon instrumentarium ontbreekt, daarvoor in de plaats heeft de GV60 een al even gigantisch head-up display (diameter 25 inch).

Ook bijzonder is de keuzehendel voor de rijrichting aan de stuurkolom. Als de auto stilstaat, wijst die loodrecht naar boven, maar trap je op het rempedaal, dan draait de hendel naar rechts. Mits je de sleutel bij je hebt, natuurlijk.

Massage, kasjmier en een koelkast

Ook bij het ontwerp en de aankleding van het achtercompartiment liet Genesis alle zelfbeheersing varen. Zo beschikt elke zetel over vijftien luchtcellen voor massage. Er is een Bang & Olufsen-audiosysteem met 25 luidsprekers en zelfs een functie die de akoestiek van beroemde concertzalen nabootst. We weten nu al dat wij die van het Amsterdamse Concertgebouw gaan kiezen!

Wie voor de vierzits Executive Suite kiest, krijgt onder meer semi-anilineleer, een verwarmde houtfineervloer, een scheidingswand, uitklaptafels en een koelkast. Maar ook echt kasjmier en steen - lekker voor het gewicht - behoren tot de mogelijkheden.

Genesis gaat de GV90 in zestien carrosseriekleuren leveren en met wielen met een diameter tot 24 inch. Dat matcht dan weer mooi bij het oled-scherm in de auto … Als we naar de foto’s kijken, belooft de kleurstelling van het interieur ook allerminst sober te blijven.

Wanneer de Genesis GV90 naar Nederland komt en wat hij hier gaat kosten, maakt Genesis later bekend. We rekenen op minimaal 100.000 tot 150.000 euro.