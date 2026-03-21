Waarom je liever een auto van dit nieuwe merk koopt dan van al die andere nieuwkomers

De laatste paar jaar is de Nederlandse automarkt overspoeld met nieuwe merken. Vanaf nu is daar officieel eentje bij gekomen. Maar dit keer komt het níét uit China ...

Genesis is vanaf vandaag officieel actief op de Nederlandse markt. Het zelfbenoemde premiummerk van Hyundai trapt af met drie volledig elektrische modellen en zet daarbij nadrukkelijk in op luxe, technologie en een scherpe prijsstelling.

Voor de Nederlandse autoconsument mag Genesis dan nieuw zijn, het bestaat al sinds 2015 en heeft sindsdien 1,5 miljoen auto's verkocht. Daarmee is het naar eigen zeggen het snelst groeiende premiummerk.

SportContact 7 Zomerband met sportieve scores Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle. Ontdek meer

Behalve in thuisland Zuid-Korea is Genesis al jaren actief in de Verenigde Staten, Canada, en Australië. Sinds 2021 is het ook vertegenwoordigd in Duitsland, Zwitserland en Groot-Brittannië. Daarnaast heeft het onder de noemer Magma grote plannen in de endurance-racerij. Onder de Magma-vlag wil Genesis binnenkort ook extra sportieve modellen op de markt brengen, in elk geval van de GV60.

Genesis verhoudt zich ongeveer tot Hyundai zoals Lexus tot Toyota. Het merk wil zich graag onderscheiden met zijn design, dat het marketingetiket 'athletic elegance' gekregen heeft. Hoe dan ook ogen de modellen inderdaad minder anoniem dan alle aalgladde Chinese zetpillen van de laatste tijd. Vooral de Genesis GV60 heeft een heel eigen ontwerp.

Belangrijke herkenningtekens van het merk als geheel zijn de grote, schildvormige grille en het klassiek ogende merklogo, dat doet denken aan de logo's van Aston Martin en Bentley.

Dat Genesis een eigen designkoers wil varen, is niet zo verwonderlijk, als je weet dat onze zuiderbuur Luc Donckerwolke een dikke vinger in de designpap heeft bij de Koreanen. Je weet wel, de man achter onder andere de Audi R8 en de Lamborghini's Diablo, Murciélago en Gallardo.

Wat de drie in Nederland aangeboden modellen gemeen hebben, is in elk geval een eigen lichtsignatuur, met dubbele lichtunits aan zowel de voor- als achterkant.

Het gamma bestaat uit de compacte SUV GV60, de grotere Electrified GV70 en de luxe sedan, de Electrified G80. Laat je niet misleiden door de term 'Electrified' bij de GV70 en G80, net als bij de GV60 gaat het voor de Nederlandse markt in beide gevallen om volledig elektrische modellen. Elders in de wereld worden de GV70 en G80 echter ook aangeboden met verbrandingsmotor.

Genesis GV60 als instapmodel

De GV60 fungeert als technologisch uithangbord én instapmodel, met een vanafprijs van 49.990 euro. De compacte SUV staat op het E-GMP-platform dat we al kennen van Hyundai en Kia. Dankzij de gebruikmaking van 800V-techniek laat de Genesis GV60 zich met 350 kW opladen. Onder ideale omstandigheden heb je er in 5 minuten 100 kilometer rijbereik bij.

Specificaties en actieradius Genesis GV60

De GV60 is 4,55 meter lang, 1,89 m breed en 1,58 m hoog. In de basisversie zonder nadere toevoegingen, is het een voorwielaandrijver met 229 pk. Dankzij zijn 84 kWh-batterij heeft-ie een WLTP-bereik van 561 kilometer.Ondanks een dikke 1900 kg aan wagengewicht, sprint-ie vanuit stilstand in 7,8 tellen naar 100 km/h. Instapprijs: 49.990 euro.

Over de exacte standaarduitrusting weten we nog weinig, want we hebben nog geen complete prijslijst ingezien. Elke GV60 mag een aanhanger van 1600 kg trekken.

Een stapje hoger op het GV60-podium, staat de vierwielaangedreven Genesis GV60 Sport. Hij heeft twee elektromotoren, die samen 318 pk bij elkaar zoemen. Het WLTP-bereik van deze versie bedraagt 512 kilometer.

Topversie GV60 vanaf 72.700 euro

Topper van de reeks is de Genesis GV60 Sport Plus met liefst 490 pk en een actieradius van 501 kilometer. We konden er een blokje mee om, en het moet gezegd: het ding is bloedsnel (0-100 km/h in 4,0 s, top 235 km/h) en zeer rijk uitgerust. Maar dat mag ook wel, met een prijskaartje van 72.700 euro ... Een geinig detail is de 'kristallen bol' waar de de transmissieknop onder tevoorschijn komt als je de powerknop indrukt.

Grotere SUV en luxesedan: GV70 en G80

De Electrified Genesis GV70 (vanaf 65.400 euro) is 4,71 meter lang, heeft 490 pk en moet gaan concurreren met de ijzersterke BMW iX3, de Volvo EX60, de Lexus RZ en de nieuwe elektrische Mercedes GLC. Hij combineert vierwielaandrijving met dezelfde 84kWh-batterij die in de GV60 ligt.

Snelladen gaat hier eveneens rap: zo’n 100 kilometer in ongeveer zes minuten. Sprinten naar 100 km/h duurt 4,4 seconden. De actieradius houdt dan weer niet over voor een auto in dit segment: 479 kilometer. De GV70 verdraagt 1800 kg geremd gewicht aan de haak.

Bovenaan het Genesis-gamma staat de Electrified G80 (vanaf 74.200 euro). Opvallend: deze heeft 'maar' 370 pk. Maar goed, deze 5,14 meter lange sedan mikt meer op comfort en verfijning dan op nekverrekkende prestaties. Hoewel, hij sprint in 5,1 tellen naar de honderd en heeft een topsnelheid van 225 km/h.

Uiteraard heeft-ie dezelfde 800V-laadtechniek aan boord als z'n broers, waarmee hij in de accu in 25 minuten van 10 naar 80 procent volblaft.

De actieradius van de G80 is een stuk groter dan van de GV70: 570 km. Het interieur biedt veel ruimte, fraaie materialen en een prachtige afwerking. Vooral het echte hout en de fraaie stiknaden in het nappaleer vallen op.

Focus op luxe en beleving

Genesis positioneert zich als ‘Luxury High Performance’-merk, waarbij prestaties niet alleen om vermogen draaien, maar ook om rijbeleving, afwerking en technologie. Opvallend is de nadruk op personalisatie en klantbeleving, iets waar het merk zich mee wil onderscheiden van gevestigde premiummerken. Verder schaamt het merk zich - gelukkig - niet om in het interieur nog echt nappaleer te gebruiken, evenals echt hout en aluminium

Volgens de woordvoerder van de Nederlandse importeur mikt het dan ook vooral op klanten van de Duitse premiummerken en Lexus. Wat materiaalgebruik en afwerking betreft, lijkt Genesis daar absoluut mee te kunnen meten.

Dealerstrategie en groei

Voor de Nederlandse markt werkt Genesis samen met Zeeuw & Zeeuw en Broekhuis als eerste dealers. Verdere uitbreiding van het netwerk volgt later dit jaar. De bedoeling is dat er eind dit jaar zes Nederlandse dealervestigingen zijn.

Liever dit nieuwe merk dan een ander ...

Wat Genesis onderscheidt van alle andere nieuwkomers op de automarkt, is in de eerste plaats het land van herkomst. Genesis heeft zijn wortels in het Zuid-Koreaanse Hyundai-concern en komt dus niet uit het dictatoriaal geregeerde China.

Daar komt bij dat de Hyundai Motor Company, dat de derde grootste autobouwer ter wereld is, al decennialang in Europa en Nederland vertegenwoordigd is. Dat geeft vertrouwen in de langetermijnstrategie, de service en de verkrijgbaarheid van onderdelen.

Maar er is ook een tegenvaller

Als premiummerk wil je vertrouwen uitstralen en dat kun je onder meer doen door een riante garantie te bieden. Kijk naar Lexus, met zijn 10 jaar/250.000 km. En ook het volumemerk Kia binnen het concern doet niet kinderachtig met 8 jaar garantie.

Dat Genesis - net als Hyundai - maar vijf jaar biedt, is dan toch een beetje een tegenvaller. Oké, er zit geen kilometerbeperking op ...