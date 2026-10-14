Nieuwe Hyundai Bayon heeft iets wat bijna elke auto had, maar nu zeldzaam is

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Koreaanse merken vinden het na vijf jaar vaak al welletjes met een model. De Hyundai Bayon is te koop sinds 2021 en dus is het nu al tijd voor een nieuwe. Bij een blik op zijn interieur stuiten we op een heerlijke relikwie uit het verleden.

In Europa kunnen we geen genoeg krijgen van crossovers. Nou ja, wij autoliefhebbers zijn er weleens klaar mee, maar de gemiddelde consument beslist niet. Europa vergrijst in rap tempo en daarom kun je als automerk maar beter veel (betaalbare) modellen aanbieden met een hoge instap. De Bayon is typisch een auto die nog ouderwetsch gekocht wordt, en de gemiddelde Nederlandse koper van nieuwe auto's is 61 jaar.

En dus komt er een tweede generatie van de Bayon. Het nieuwe model groeit in vrijwel alle richtingen en krijgt een hoekiger ontwerp. Al heeft de koper niet altijd meer zin in een avontuurlijk leven, de Bayon straalt in elk geval uit dat hij bij uitstek is gemaakt voor mannen en vrouwen die zelf hun haardhout hakken en meedoen met hirocks-wedstrijden. Al zou het ons niet verbazen als de daadwerkelijke koper liever bankhangt met een zak chips, klagend over beginnende pijntjes.

De nieuwe Bayon heeft scherpere vouwen, uitgeklopte wielkasten, contrasterende beschermpanelen aan de zijkant en zwarte A- en D-stijlen. Aan de voorkant domineert de horizontale lichtbalk over de volledige breedte. De achterkant heeft een vergelijkbare lichtsignatuur, terwijl een beschermplaat onder de bumper doet voorkomen alsof de Bayon zo mee kan rijden met de Dakar-rally.

Een echte pookknop

Het nieuwe model is duidelijk groter dan zijn voorganger. Hij werd 6,5 cm langer en 3,5 cm breder. De versies met alleen een verbrandingsmotor bieden 440 liter bagageruimte, met extra opbergruimte onder de laadvloer. Zoals te verwachten heeft de hybride een kleinere kofferbak van 397 liter, om plaats te maken voor de accu en andere onderdelen van het hybride-systeem.

Het interieur krijgt een flinke upgrade. Afhankelijk van de uitvoering heeft het dashboard een infotainmentscherm van 12,3 inch met een even groot digitaal instrumentenpaneel, dat één geheel lijkt en licht buigt. In de middenconsole zien we echte knoppen en opvallend lange, verticale ventilatieroosters. De Bayon heeft nog een ouderwets grote pookknop, ook voor de automaat. Wat heerlijk.

Digitale sleutel

Hoewel de Bayon het instapmodel van Hyundai’s benzine-crossovers is, heeft hij best veel moderne techniek aan boord. Denk aan draadloze Apple CarPlay en Android Auto, draadloos opladen van je telefoon en de mogelijkheid om een smartphone of smartwatch als digitale sleutel te gebruiken. Andere extra’s zijn verwarmde en geventileerde voorstoelen, achterbankverwarming, verstelbare rugleuningen achterin, aparte ventilatieroosters voor de achterpassagiers, een Bose-audiosysteem en een panoramisch schuifdak.

Bayon met automaat

Bij de introductie krijgt de nieuwe Bayon een 1,0-liter benzinemotor met 90 of 115 pk. Afhankelijk van de versie is deze gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak — ja, die is nog steeds beschikbaar — of een zeventraps automaat met dubbele koppeling. De krachtigste versie haalt een topsnelheid van 180 km/h, terwijl de instapversie maximaal 171 km/h bereikt.

Hyundai Bayon Hybrid

Het belangrijkste nieuws is de komst van een volwaardige hybride-aandrijflijn, als opvolger van het mild hybrid-systeem van de vorige generatie. Die verschijnt later dan de andere varianten. De aandrijflijn bestaat uit een 1,6-liter benzinemotor, een elektromotor en een zestrapsautomaat met dubbele koppeling. De Bayon Hybrid heeft een vermogen van 138 pk. Met schakelflippers aan het stuur kun je zelf bepalen hoeveel energie bij het afremmen wordt teruggewonnen.

Prijs Hyundai Bayon 2027

De nieuwe Bayon komt in het eerste kwartaal van 2027 naar Nederland. Hyundai heeft nog geen prijzen bekendgemaakt. De huidige Bayon kost 29.395 euro, al geeft Hyundai momenteel 4000 euro korting. Dat zorgt voor een dilemma: wacht je op de nieuwe en betaal je meer of profiteer je van de lage prijs en rijd je straks in een verouderde auto?

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