Deze Hyundai nieuw kopen? Waarom je beter nog even kunt wachten

De huidige Hyundai Bayon is een vriendelijk, compact crossovertje. Maar binnenkort groeit-ie door tot een volwassen SUV. Dus houd je spaargeld nog even in je oude sok!

Hyundai werkt aan een nieuwe generatie van de Bayon. Het model, intern aangeduid als BC4, is onlangs gespot tijdens tests in Noord-Zweden. De eerste spionagebeelden laten zien dat de compacte crossover een flinke groeispurt maakt, en ook dichter tegen de Hyundai Kona aan kruipt. Zowel qua formaat als techniek.

Anders dan de huidige Bayon, oogt de nieuwe generatie niet meer als een opgehoogde hatchback, maar duidelijk meer als een volwaardige SUV. De camouflage verhult nog veel details, maar de auto heeft een hoekiger silhouet, een hogere carrosserie en meer bodemvrijheid.

Meer ruimte en volwassener uitstraling

Officiële afmetingen zijn nog niet bekend, maar volgens bronnen krijgt de nieuwe Hyundai Kona een langere wielbasis en een grotere spoorbreedte dan het huidige model. Dat moet zorgen voor meer binnenruimte, een grotere kofferbak en een stabielere wegligging.

Reken maar dat ook het interieur een flinke update krijgt. We verwachten een volledig digitaal instrumentarium, een groter infotainmentscherm en een uitgebreider pakket aan assistentiesystemen.

Hybride-aandrijving en N Line

Opvallend is dat de testauto’s voorzien zijn van een hybride-aandrijflijn. De huidige Bayon is immers nooit als full hybrid leverbaar geweest. Verder lijkt de gespotte auto uitgerust te zijn als sportieve N Line. Daarmee mikt de Bayon ook op kopers die een betaalbare, zuinige auto zoeken, maar geen genoegen nemen met een al te brave uitstraling.

Door dat alles kon de nieuwe Hyundai Bayon de Kona weleens in de nek gaan hijgen. Waar de Kona traditioneel een stap hoger in de rangorde staat – met krachtiger aandrijflijnen en volledig elektrische varianten – kan een grotere, beter uitgeruste Bayon klanten gaan aantrekken die voorheen automatisch bij diens grotere broer uitkwamen. Zeker op de Nederlandse markt, met z'n hoge autoprijzen.

Hoe zit het met die led-balk?

Je hoeft trouwens niet bang te zijn dat die lelijke ledbalk op de voorbumper het productiestadium haalt. Dat is een typisch Zweedse aftermarket-voorziening om op de pikdonkere winterwegen voldoende zicht te hebben en overstekende rendieren en elanden af te schrikken.

Introductie verwacht in 2026

Hyundai heeft nog geen officiële informatie vrijgegeven over specificaties of introductiedata. Maar we verwachten dat de nieuwe Bayon nog in 2026 wordt onthuld.