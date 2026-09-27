Elektrische Renault Twingo is 5159 euro goedkoper dan zijn grootste concurrent

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De Renault Twingo is een van de goedkoopste elektrische auto’s van Nederland. Maar wat gebeurt er met de prijs als je allerlei opties gaat aanvinken op het bestelformulier van Renault?

De goedkoopste EV van Nederland was lange tijd de Dacia Spring. Maar in afwachting van zijn opvolger (op basis van de Twingo), is hij alleen nog uit voorraad leverbaar. Zodoende laten we hem ditmaal buiten beschouwing.

Het uitgangspunt van deze prijsvergelijking is dan ook niet om in de allergoedkoopste EV te rijden. We willen ook een beetje vermaakt en verwend worden. Zodoende upgraden we naar een touchscreen met navigatie (eventueel via Apple CarPlay of Android Auto), een achteruitrijcamera en stoelverwarming (alvast voor de winter).

Lichtmetalen wielen zijn geen vereiste, maar een vrolijk kleurtje wel. Want als één type auto eruit mag zien als een sneaker op wielen, dan is het de elektrische stadsauto.

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Renault Twingo

(260 km, 27,5 kWh, 82 pk)

Techno: 22.590 euro

Navigatie: standaard

Stoelverwarming: 750 euro

Achteruitrijcamera: standaard

Vrolijke kleur (geel): standaard

Totaalprijs: 23.340 euro

Duurder: Fiat 500e

Als het gaat om elektrische retro-autootjes is het simpel: het hart wil wat het hart wil. Maar als er ook even geluisterd mag worden naar de hersenen: de Fiat 500e heeft minder range dan de Twingo en toch is-ie veel duurder. Het scheelt ruim 5000 euro! We ontdekken ook een fleurige overeenkomst: geel is de standaardkleur van beide auto’s.

Fiat 500e

(190 km, 24 kWh, 95 pk)

Icon: 27.499 euro

Navigatie (via telefoon): standaard

Stoelverwarming en achteruitrijcamera: 1000 euro

Vrolijke kleur (geel): standaard

Totaalprijs: 28.499 euro

Niet kopen maar private leasen

De Fiat 500e is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 389,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Fiat 500e private lease prijzen.

Duurder: Citroën e-C3 Urban Range

Er was al een elektrische Citroën C3 met 44 kWh, maar je kunt ‘m tegenwoordig ook bestellen als voordelige Urban range met 30 kWh. Met 215 kilometer schat Citroën de actieradius nogal klein in - de Twingo doet meer met minder. We lopen er ook tegenaan dat de kleine accu niet te combineren valt met luxe opties zoals stoelverwarming.

Citroën e-C3 Urban Range

(215 km, 30 kWh, 113 pk)

Plus: 24.550 euro

Navigatie (via telefoon): standaard

Stoelverwarming: niet leverbaar

Achteruitrijcamera: 550 euro

Vrolijke kleur (blauw): standaard

Totaalprijs: 25.100 euro

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Duurder: Hyundai Inster

De Twingo is niet het enige verrassend volwassen autootje in deze prijsvergelijking. De Hyundai Inster kan er ook wat van, vooral in de nieuwe Pulse Advanced-uitvoering. Dat is een luxe versie met de kleine batterij. Maar bij Hyundai staat ‘kleine batterij’ nog altijd gelijk aan 42 kWh en 303 kilometer. Dat maakt het prijsverschil met de Twingo een stuk minder pijnlijk.

Hyundai Inster

(303 km, 42 kWh, 97 pk)

Pulse Advanced: 26.995 euro

Navigatie: standaard

Stoelverwarming: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Vrolijke kleur (groen): 695 euro

Totaalprijs: 27.690 euro

Een Inster voor minder

De Hyundai Inster is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 319,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Hyundai Inster private lease prijzen.