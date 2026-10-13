Met private lease betaal je niet in een keer een torenhoog aankoopbedrag, maar toch kan de leasevorm duur uitvallen. Om te laten zien dat dit niet hoeft, gaan we met een relatief bescheiden maximumbudget op zoek naar een elektrische auto binnen onze
private lease vergelijker. Welke EV kunnen we private leasen voor maximaal 400 euro per maand?
Met private lease wordt autorijden veel eenvoudiger en overzichtelijker, omdat je maandelijks een vast bedrag betaalt waarin de meeste autokosten al zijn inbegrepen. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over zaken als afschrijving, verzekering of onderhoud. De enige extra kosten die je zelf moet dekken, zijn die voor brandstof of het opladen van de auto.
19 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro:
- 249 euro Leapmotor T03 - 309 euro Citroën ë-C3 - 319 euro Hyundai Inster - 319 euro MG4 Urban - 339 euro Renault Twingo - 349 euro Opel Frontera Electric - 349 euro Leapmotor B03X - 369 euro Fiat Grande Panda - 369 euro BYD Dolphin Surf - 379 euro Volkswagen ID. Polo - 379 euro Citroën ë-C3 Aircross - 389 euro Ford Puma Gen-E - 389 euro Fiat 500e - 395 euro Renault 5 - 399 euro Cupra Raval - 399 euro Hyundai Ioniq 3 - 399 euro Leapmotor B05 - 399 euro Kia EV2 - 399 euro Nissan Micra 1. Leapmotor T03
Pluspunten
Minpunten
+ Ruimer dan je denkt
- Design is smaakgevoelig
+ Compleet uitgerust
- Trage software en blikkerige luidsprekers
+ Rijdt volwassener dan je verwacht
- Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst
Leapmotor T03 Private Lease deals
Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Broekhuis Private Lease
Leapmotor T03
37.3kWh ev design 95pk aut
Athlon
Leapmotor T03
EV 37.3kWh Design 5D 70kW
ANWB
Leapmotor T03
EV 37.3kWh Design 5d
2. Citroën ë-C3
Pluspunten
Minpunten
+ Zeer scherpe prijs, zeker voor een EV
- Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen
+ Volwassen auto voor zijn prijsklasse
- Actieradius is redelijk beperkt
+ Door SUV-vorm hoge zit en instap
- You-uitvoering zonder centraal touchscreen
ë-C3 Private Lease deals
Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
ANWB
ë-C3
Elektrisch 113pk YOU Urban Range 5d
ANWB
ë-C3
Elektrisch 113pk YOU Urban Range 5d
Broekhuis Private Lease
ë-C3
30kWh ev you urban range 83kW aut
3. Hyundai Inster
Pluspunten
Minpunten
+ Ruimer dan je denkt
- Zichtbaarheid naar achteren niet ideaal
+ Scherpe prijs, rijk uitgerust
- Standaard een vierzitter
+ Gebruiksvriendelijk: veel fysieke knoppen
- Smal: ruimte in de breedte niet overdadig
Hyundai Inster Private Lease deals
Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Broekhuis Private Lease
Hyundai Inster
42kWh ev e-motion 96pk
Broekhuis Private Lease
Hyundai Inster
42kWh ev pulse advanced 97pk
Athlon
Hyundai Inster
42kWh E-Motion 5D 71kW
4. MG4 Urban
Pluspunten
Minpunten
+ Ruimer dan je denkt
- Geen frunk
+ Niet zo bemoeizuchtig als andere Chinezen
- Niet intuïtieve bediening
+ Rijk uitgerust vanaf basismodel
- Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst
MG MG4 Urban Private Lease deals
Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
ANWB
MG MG4 Urban
43kWh Comfort 5d
ANWB
MG MG4 Urban
43kWh Comfort 5d
ANWB
MG MG4 Urban
43kWh Comfort 5d
5. Renault Twingo
Pluspunten
Minpunten
+ Zuinige aandrijflijn
- Voor een EV niet zo krachtig (82 pk)
+ Rijk uitgerust vanaf basismodel
- Actieradius (262 km) redelijk beperkt
+ Leuk retrodesign
- Maximaal snellaadvermogen (50 kW)
Renault Twingo Private Lease deals
Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Athlon
Renault Twingo
27,5kWh 60kW urban range evolution 5D
ANWB
Renault Twingo
80pk urban range evolution 27,5 kWh 5d
ANWB
Renault Twingo
80pk urban range evolution 27,5 kWh 5d
6. Opel Frontera Electric
Pluspunten
Minpunten
+ Ruim
- Instapper heeft geen centraal trouchscreen
+ Prettig onderstel
- Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen
+ Hoge zit en instap
- Magere actieradius
Opel Frontera Electric Private Lease deals
Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Broekhuis Private Lease
Opel Frontera Electric
44kWh ev edition 114pk aut
Broekhuis Private Lease
Opel Frontera Electric
44kWh ev business edition 113pk aut
ANWB
Opel Frontera Electric
BEV 44kWh Electric Edition auto 5d
7. Leapmotor B03X
Pluspunten
Minpunten
+ Afwerking is dik in orde
- Instapper heeft geen centraal trouchscreen
+ Rijke uitrusting
- Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen
+ Verrassend ruim
- Magere actieradius
Leapmotor B03X Private Lease deals
Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
ANWB
Leapmotor B03X
Pro 39,8 kWh Life 5d
ANWB
Leapmotor B03X
Pro 39,8 kWh Life 5d
Athlon
Leapmotor B03X
Pro 39,8 kWh Life 5D 130kW
8. Fiat Grande Panda
Pluspunten
Minpunten
+ Ruimer dan je denkt
- Standaard 7,4 kW laadvermogen, dus niet driefaseladen
+ Leuk retrodesign
- Actieradius (320 km) redelijk beperkt
+ Rijk uitgerust, waaronder handige laadkabel
- Hoorbare piep elektromotor
Fiat Grande Panda Private Lease deals
Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Athlon
Fiat Grande Panda
Electric automaat Pop 5D 83kW
Broekhuis Private Lease
Fiat Grande Panda
44kWh ev pop 113pk aut
ANWB
Fiat Grande Panda
Electric automaat Pop 5d
9. BYD Dolphin Surf
Pluspunten
Minpunten
+ Zowel van buiten als binnenin onderscheidende vormgeving
- Beenruimte achterin
+ Respectabele actieradius topmodel
- Kofferbak is aan de kleine kant
+ Rijk uitgerust vanaf basismodel
- Basismodel heeft kleine actieradius
BYD Dolphin Surf Private Lease deals
Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
ANWB
BYD Dolphin Surf
Active 5d
ANWB
BYD Dolphin Surf
Active 5d
Athlon
BYD Dolphin Surf
Boost 5D 65kW (uitlopend)
10. Volkswagen ID. Polo
Pluspunten
Minpunten
+ Veelbelovende nieuwe EV's Volkswagen
- Technische specificaties niet indrukwekkend
+ Grote bagageruimte (441 liter)
- Goedkopere versies moeten nog komen
+ Veel fysieke knoppen
- Nog niet direct leverbaar
Volkswagen ID. Polo Private Lease deals
Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Athlon
Volkswagen ID. Polo
37kWh 85kW Trend auto 5D
Mobilist
Mobilist
60 maanden
10.000 km/jaar
11. Citroën ë-C3 Aircross
Pluspunten
Minpunten
+ Zeer ruim
- Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen
+ Volwassen auto voor zijn prijsklasse
- Actieradius is redelijk beperkt
+ Door SUV-vorm hoge zit en instap
- You-uitvoering zonder centraal touchscreen
Citroen C3 Aircross Private Lease deals
Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
ANWB
Citroen C3 Aircross
Elektrisch 113pk Comfort range YOU 5d
Broekhuis Private Lease
Citroen C3 Aircross
54kWh ev business extended range 113pk aut
ANWB
Citroen C3 Aircross
Elektrisch 113pk Comfort range YOU 5d
12. Ford Puma Gen-E
Pluspunten
Minpunten
+ Rijdt bovengemiddeld leuk
- Magere actieradius
+ Grote bagageruimte van 456 liter
(met handige Mega- of Gigabox) - Niet heel ruim op de achterbank
+ Volwassen en rijk uitgeruste auto voor zijn prijs
- Geen warmtepomp
Ford Puma Private Lease deals
Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Broekhuis Private Lease
Ford Puma
47kWh ev gen-e Select 169pk aut
ANWB
Ford Puma
BEV 47kWh 124kW Select auto 5d
ANWB
Ford Puma
BEV 47kWh 124kW Select auto 5d
13. Fiat 500e
Pluspunten
Minpunten
+ Originele vormgeving, mix van retro en modern
- Technische specificaties niet indrukwekkend
+ Rijdt leuk en comfortabel
- Beenruimte achterin
+ Leuke kleuren
- Niet veel aanbod
Fiat 500e Private Lease deals
Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
14. Renault 5
Pluspunten
Minpunten
+ Leuke en originele vormgeving
- Technische specificaties niet indrukwekkend
+ Rijdt leuk en comfortabel
- Beenruimte achterin
+ Scherpe prijs
- Ook kofferbak houdt niet over
Renault 5 Private Lease deals
Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Athlon
Renault 5
BEV 40kWh 120 pk Evolution urban range 5D
ANWB
Renault 5
BEV 40kWh 120 pk Evolution urban range
ANWB
Renault 5
BEV 40kWh 120 pk Evolution urban range
15. Cupra Raval
Pluspunten
Minpunten
+ Stuurt zoals je hoopt
- Technische specificaties niet indrukwekkend
+ Verrassend prettig geveerd
- Beenruimte achterin
+ Riante bagageruimte (441 liter)
- Prijs loopt snel op
Cupra Raval Private Lease deals
Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Broekhuis Private Lease
Cupra Raval
39kWh ev essential 115pk aut
Mobilist
Broekhuis Private Lease
Cupra Raval
39kWh ev essential 135pk aut
16. Hyundai Ioniq 3
Pluspunten
Minpunten
+ Onderscheidend uiterlijk
- Zicht rondom
+ Mooi vormgegeven interieur
- Prijzen lopen snel op
+ Ruim
- Basisversie mist wat uitrusting
Hyundai Ioniq 3 Private Lease deals
Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Broekhuis Private Lease
Hyundai Ioniq 3
42kWh ev select 147pk aut
ANWB
Hyundai Ioniq 3
42 kWh Select 5d
Broekhuis Private Lease
Hyundai Ioniq 3
42kWh ev trend 147pk aut
17. Leapmotor B05
Pluspunten
Minpunten
+ Rijk uitgerust
- Zitpositie is niet geweldig
+ Rijdt verrassend goed
- Bemoeizuchtige 'rijhulpsystemen'
+ Veercomfort
- Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst
Leapmotor B05 Private Lease deals
Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Athlon
Leapmotor B05
Pro 56,2 kWh Life 5D 160kW
ANWB
Leapmotor B05
Pro 56,2 kWh Life 5d
ANWB
Leapmotor B05
Pro 56,2 kWh Life 5d
18. Kia EV2
Pluspunten
Minpunten
+ Heel prettig geveerd
- Uiterlijk is voor velen 'even wennen'
+ Rijdt erg goed
- Beenruimte achterin
+ Opvallend stil
- Prijs loopt snel op
Kia EV2 Private Lease deals
Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
19. Nissan Micra
Pluspunten
Minpunten
+ Originele vormgeving, mix van retro en modern
- Technische specificaties niet indrukwekkend
+ Scherpe prijs
- Beenruimte achterin
+ Kopie van Renault 5
- Kopie van Renault 5
Nissan Micra Private Lease deals
Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Athlon
Nissan Micra
40 kWh ENGAGE A/T 5D 90kW
Elektrische auto private lease
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