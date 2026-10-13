19 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
19 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand

Met private lease betaal je niet in een keer een torenhoog aankoopbedrag, maar toch kan de leasevorm duur uitvallen. Om te laten zien dat dit niet hoeft, gaan we met een relatief bescheiden maximumbudget op zoek naar een elektrische auto binnen onze private lease vergelijker. Welke EV kunnen we private leasen voor maximaal 400 euro per maand?

Met private lease wordt autorijden veel eenvoudiger en overzichtelijker, omdat je maandelijks een vast bedrag betaalt waarin de meeste autokosten al zijn inbegrepen. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over zaken als afschrijving, verzekering of onderhoud. De enige extra kosten die je zelf moet dekken, zijn die voor brandstof of het opladen van de auto.

19 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro:

  1. Leapmotor T03 - 249 euro
  2. Citroën ë-C3 - 309 euro
  3. Hyundai Inster - 319 euro
  4. MG4 Urban - 319 euro
  5. Renault Twingo - 339 euro
  6. Opel Frontera Electric - 349 euro
  7. Leapmotor B03X - 349 euro
  8. Fiat Grande Panda - 369 euro
  9. BYD Dolphin Surf - 369 euro
  10. Volkswagen ID. Polo - 379 euro
  11. Citroën ë-C3 Aircross - 379 euro
  12. Ford Puma Gen-E - 389 euro
  13. Fiat 500e - 389 euro
  14. Renault 5 - 395 euro
  15. Cupra Raval - 399 euro
  16. Hyundai Ioniq 3 - 399 euro
  17. Leapmotor B05 - 399 euro
  18. Kia EV2 - 399 euro
  19. Nissan Micra - 399 euro

1. Leapmotor T03

17 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
17 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Pluspunten Minpunten
+ Ruimer dan je denkt - Design is smaakgevoelig
+ Compleet uitgerust - Trage software en blikkerige luidsprekers
+ Rijdt volwassener dan je verwacht - Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst

Leapmotor T03 Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Broekhuis Private Lease Leapmotor T03

Leapmotor T03

37.3kWh ev design 95pk aut
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 249,- p/m
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Athlon Leapmotor T03

Leapmotor T03

EV 37.3kWh Design 5D 70kW
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 299,- p/m
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ANWB Leapmotor T03

Leapmotor T03

EV 37.3kWh Design 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 309,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Leapmotor T03 Private Lease deals

2. Citroën ë-C3

9 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
9 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Pluspunten Minpunten
+ Zeer scherpe prijs, zeker voor een EV - Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen
+ Volwassen auto voor zijn prijsklasse - Actieradius is redelijk beperkt
+ Door SUV-vorm hoge zit en instap - You-uitvoering zonder centraal touchscreen

ë-C3 Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
ANWB Citroen C3

ë-C3

Elektrisch 113pk YOU Urban Range 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 309,- p/m
Bekijken
ANWB Citroen C3

ë-C3

Elektrisch 113pk YOU Urban Range 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
7.500 km/jaar
€ 319,- p/m
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Broekhuis Private Lease Citroen C3

ë-C3

30kWh ev you urban range 83kW aut
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 329,- p/m
Bekijken
Bekijk alle ë-C3 Private Lease deals

3. Hyundai Inster

19 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
19 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Pluspunten Minpunten
+ Ruimer dan je denkt - Zichtbaarheid naar achteren niet ideaal
+ Scherpe prijs, rijk uitgerust - Standaard een vierzitter
+ Gebruiksvriendelijk: veel fysieke knoppen - Smal: ruimte in de breedte niet overdadig

Hyundai Inster Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Broekhuis Private Lease Hyundai Inster

Hyundai Inster

42kWh ev e-motion 96pk
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 319,- p/m
Bekijken
Broekhuis Private Lease Hyundai Inster

Hyundai Inster

42kWh ev pulse advanced 97pk
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 369,- p/m
Bekijken
Athlon Hyundai Inster

Hyundai Inster

42kWh E-Motion 5D 71kW
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 369,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Hyundai Inster Private Lease deals

4. MG4 Urban

14 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
14 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Pluspunten Minpunten
+ Ruimer dan je denkt - Geen frunk
+ Niet zo bemoeizuchtig als andere Chinezen - Niet intuïtieve bediening
+ Rijk uitgerust vanaf basismodel - Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst

MG MG4 Urban Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
ANWB MG MG4 Urban

MG MG4 Urban

43kWh Comfort 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 319,- p/m
Bekijken
ANWB MG MG4 Urban

MG MG4 Urban

43kWh Comfort 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
7.500 km/jaar
€ 334,- p/m
Bekijken
ANWB MG MG4 Urban

MG MG4 Urban

43kWh Comfort 5d
Automaat
Elektrisch
60 maanden
5.000 km/jaar
€ 339,- p/m
Bekijken
Bekijk alle MG MG4 Urban Private Lease deals

5. Renault Twingo

19 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
19 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Pluspunten Minpunten
+ Zuinige aandrijflijn - Voor een EV niet zo krachtig (82 pk)
+ Rijk uitgerust vanaf basismodel - Actieradius (262 km) redelijk beperkt
+ Leuk retrodesign - Maximaal snellaadvermogen (50 kW)

Renault Twingo Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Athlon Renault Twingo

Renault Twingo

27,5kWh 60kW urban range evolution 5D
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 339,- p/m
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ANWB Renault Twingo

Renault Twingo

80pk urban range evolution 27,5 kWh 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 339,- p/m
Bekijken
ANWB Renault Twingo

Renault Twingo

80pk urban range evolution 27,5 kWh 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
7.500 km/jaar
€ 354,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Renault Twingo Private Lease deals

6. Opel Frontera Electric

12 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
12 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Pluspunten                                                        Minpunten
+ Ruim - Instapper heeft geen centraal trouchscreen
+ Prettig onderstel - Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen
+ Hoge zit en instap - Magere actieradius

Opel Frontera Electric Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Broekhuis Private Lease Opel Frontera

Opel Frontera Electric

44kWh ev edition 114pk aut
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 349,- p/m
Bekijken
Broekhuis Private Lease Opel Frontera

Opel Frontera Electric

44kWh ev business edition 113pk aut
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 379,- p/m
Bekijken
ANWB Opel Frontera

Opel Frontera Electric

BEV 44kWh Electric Edition auto 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 379,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Opel Frontera Electric Private Lease deals

7. Leapmotor B03X

19 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
19 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Pluspunten                                                        Minpunten
+ Afwerking is dik in orde - Instapper heeft geen centraal trouchscreen
+ Rijke uitrusting - Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen
+ Verrassend ruim - Magere actieradius

Leapmotor B03X Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
ANWB Leapmotor B03X

Leapmotor B03X

Pro 39,8 kWh Life 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 349,- p/m
Bekijken
ANWB Leapmotor B03X

Leapmotor B03X

Pro 39,8 kWh Life 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
7.500 km/jaar
€ 359,- p/m
Bekijken
Athlon Leapmotor B03X

Leapmotor B03X

Pro 39,8 kWh Life 5D 130kW
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 369,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Leapmotor B03X Private Lease deals

8. Fiat Grande Panda

9 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
9 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Pluspunten Minpunten
+ Ruimer dan je denkt - Standaard 7,4 kW laadvermogen, dus niet driefaseladen
+ Leuk retrodesign - Actieradius (320 km) redelijk beperkt
+ Rijk uitgerust, waaronder handige laadkabel - Hoorbare piep elektromotor

Fiat Grande Panda Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Athlon Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda

Electric automaat Pop 5D 83kW
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 359,- p/m
Bekijken
Broekhuis Private Lease Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda

44kWh ev pop 113pk aut
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 369,- p/m
Bekijken
ANWB Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda

Electric automaat Pop 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 369,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Fiat Grande Panda Private Lease deals

9. BYD Dolphin Surf

16 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
16 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Pluspunten Minpunten
+ Zowel van buiten als binnenin onderscheidende vormgeving - Beenruimte achterin
+ Respectabele actieradius topmodel - Kofferbak is aan de kleine kant
+ Rijk uitgerust vanaf basismodel - Basismodel heeft kleine actieradius

BYD Dolphin Surf Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
ANWB BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin Surf

Active 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 369,- p/m
Bekijken
ANWB BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin Surf

Active 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
7.500 km/jaar
€ 379,- p/m
Bekijken
Athlon BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin Surf

Boost 5D 65kW (uitlopend)
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 389,- p/m
Bekijken
Bekijk alle BYD Dolphin Surf Private Lease deals

10. Volkswagen ID. Polo

16 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
16 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Pluspunten Minpunten
+ Veelbelovende nieuwe EV's Volkswagen - Technische specificaties niet indrukwekkend
+ Grote bagageruimte (441 liter) - Goedkopere versies moeten nog komen
+ Veel fysieke knoppen  - Nog niet direct leverbaar

Volkswagen ID. Polo Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Athlon Volkswagen ID. Polo

Volkswagen ID. Polo

37kWh 85kW Trend auto 5D
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 379,- p/m
Bekijken
Mobilist Volkswagen ID. Polo

Volkswagen ID. Polo

Automaat
Elektrisch
60 maanden
5.000 km/jaar
€ 403,- p/m
Bekijken
Mobilist Volkswagen ID. Polo

Volkswagen ID. Polo

Automaat
Elektrisch
60 maanden
10.000 km/jaar
€ 428,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Volkswagen ID. Polo Private Lease deals

11. Citroën ë-C3 Aircross

13 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
13 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Pluspunten Minpunten
+ Zeer ruim - Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen
+ Volwassen auto voor zijn prijsklasse - Actieradius is redelijk beperkt
+ Door SUV-vorm hoge zit en instap - You-uitvoering zonder centraal touchscreen

Citroen C3 Aircross Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
ANWB Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross

Elektrisch 113pk Comfort range YOU 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 379,- p/m
Bekijken
Broekhuis Private Lease Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross

54kWh ev business extended range 113pk aut
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 389,- p/m
Bekijken
ANWB Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross

Elektrisch 113pk Comfort range YOU 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
7.500 km/jaar
€ 391,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Citroen C3 Aircross Private Lease deals

12. Ford Puma Gen-E

13 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
13 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Pluspunten Minpunten
+ Rijdt bovengemiddeld leuk - Magere actieradius
+ Grote bagageruimte van 456 liter
(met handige Mega- of Gigabox)		 - Niet heel ruim op de achterbank
+ Volwassen en rijk uitgeruste auto voor zijn prijs - Geen warmtepomp

Ford Puma Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Broekhuis Private Lease Ford Puma

Ford Puma

47kWh ev gen-e Select 169pk aut
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 389,- p/m
Bekijken
ANWB Ford Puma

Ford Puma

BEV 47kWh 124kW Select auto 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 504,- p/m
Bekijken
ANWB Ford Puma

Ford Puma

BEV 47kWh 124kW Select auto 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
7.500 km/jaar
€ 516,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Ford Puma Private Lease deals

13. Fiat 500e

10 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
10 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Pluspunten Minpunten
+ Originele vormgeving, mix van retro en modern - Technische specificaties niet indrukwekkend
+ Rijdt leuk en comfortabel - Beenruimte achterin
+ Leuke kleuren - Niet veel aanbod

Fiat 500e Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Athlon Fiat 500

Fiat 500e

24kWh Pop 3D 70kW
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 389,- p/m
Bekijken
ANWB Fiat 500

Fiat 500e

42kWh Pop 3d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 459,- p/m
Bekijken
ANWB Fiat 500

Fiat 500e

42kWh Pop 3d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
7.500 km/jaar
€ 469,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Fiat 500e Private Lease deals

14. Renault 5

9 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
9 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Pluspunten Minpunten
+ Leuke en originele vormgeving - Technische specificaties niet indrukwekkend
+ Rijdt leuk en comfortabel - Beenruimte achterin
+ Scherpe prijs  - Ook kofferbak houdt niet over

Renault 5 Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Athlon Renault 5

Renault 5

BEV 40kWh 120 pk Evolution urban range 5D
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 395,- p/m
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ANWB Renault 5

Renault 5

BEV 40kWh 120 pk Evolution urban range
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 399,- p/m
Bekijken
ANWB Renault 5

Renault 5

BEV 40kWh 120 pk Evolution urban range
Automaat
Elektrisch
72 maanden
7.500 km/jaar
€ 414,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Renault 5 Private Lease deals

15. Cupra Raval

19 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
19 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Pluspunten Minpunten
+ Stuurt zoals je hoopt - Technische specificaties niet indrukwekkend
+ Verrassend prettig geveerd - Beenruimte achterin
+ Riante bagageruimte (441 liter) - Prijs loopt snel op 

Cupra Raval Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Broekhuis Private Lease Cupra Raval

Cupra Raval

39kWh ev essential 115pk aut
Automaat
Elektrisch
60 maanden
5.000 km/jaar
€ 399,- p/m
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Mobilist Cupra Raval

Cupra Raval

Automaat
Elektrisch
60 maanden
5.000 km/jaar
€ 412,- p/m
Bekijken
Broekhuis Private Lease Cupra Raval

Cupra Raval

39kWh ev essential 135pk aut
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 413,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Cupra Raval Private Lease deals

16. Hyundai Ioniq 3

19 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
19 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Pluspunten Minpunten
+ Onderscheidend uiterlijk - Zicht rondom
+ Mooi vormgegeven interieur - Prijzen lopen snel op
+ Ruim - Basisversie mist wat uitrusting

Hyundai Ioniq 3 Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Broekhuis Private Lease Hyundai Ioniq 3

Hyundai Ioniq 3

42kWh ev select 147pk aut
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 399,- p/m
Bekijken
ANWB Hyundai Ioniq 3

Hyundai Ioniq 3

42 kWh Select 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 429,- p/m
Bekijken
Broekhuis Private Lease Hyundai Ioniq 3

Hyundai Ioniq 3

42kWh ev trend 147pk aut
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 439,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Hyundai Ioniq 3 Private Lease deals

17. Leapmotor B05

19 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
19 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Pluspunten Minpunten
+ Rijk uitgerust - Zitpositie is niet geweldig
+ Rijdt verrassend goed - Bemoeizuchtige 'rijhulpsystemen'
+ Veercomfort - Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst

Leapmotor B05 Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Athlon Leapmotor B05

Leapmotor B05

Pro 56,2 kWh Life 5D 160kW
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 399,- p/m
Bekijken
ANWB Leapmotor B05

Leapmotor B05

Pro 56,2 kWh Life 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 409,- p/m
Bekijken
ANWB Leapmotor B05

Leapmotor B05

Pro 56,2 kWh Life 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
7.500 km/jaar
€ 424,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Leapmotor B05 Private Lease deals

18. Kia EV2

14 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
14 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Pluspunten Minpunten
+ Heel prettig geveerd - Uiterlijk is voor velen 'even wennen'
+ Rijdt erg goed - Beenruimte achterin
+ Opvallend stil - Prijs loopt snel op

Kia EV2 Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Athlon Kia EV2

Kia EV2

42.2kWh Essential 5D 108kW
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 399,- p/m
Bekijken
ANWB Kia EV2

Kia EV2

42.2kWh Air 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 399,- p/m
Bekijken
ANWB Kia EV2

Kia EV2

42.2kWh Air 5d
Automaat
Elektrisch
72 maanden
7.500 km/jaar
€ 414,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Kia EV2 Private Lease deals

19. Nissan Micra

17 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
17 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Pluspunten Minpunten
+ Originele vormgeving, mix van retro en modern - Technische specificaties niet indrukwekkend
+ Scherpe prijs - Beenruimte achterin
+ Kopie van Renault 5 - Kopie van Renault 5

Nissan Micra Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Athlon Nissan Micra

Nissan Micra

40 kWh ENGAGE A/T 5D 90kW
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 399,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Nissan Micra Private Lease deals

Elektrische auto private lease

Deze elektrische auto’s voor minder dan 400 euro per maand vind je allemaal in onze private lease vergelijker. Liever een andere auto? Kijk dan verder op de private lease pagina van Auto Review.

Lees ook Deze 4 modellen zijn de laatste auto's die je nog voor minder dan 300 euro rijdt Dit zijn de laatste 4 auto's waarin je nog net voor minder dan 300 euro rijdt

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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