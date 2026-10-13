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Met private lease betaal je niet in een keer een torenhoog aankoopbedrag, maar toch kan de leasevorm duur uitvallen. Om te laten zien dat dit niet hoeft, gaan we met een relatief bescheiden maximumbudget op zoek naar een elektrische auto binnen onze private lease vergelijker. Welke EV kunnen we private leasen voor maximaal 400 euro per maand?

Met private lease wordt autorijden veel eenvoudiger en overzichtelijker, omdat je maandelijks een vast bedrag betaalt waarin de meeste autokosten al zijn inbegrepen. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over zaken als afschrijving, verzekering of onderhoud. De enige extra kosten die je zelf moet dekken, zijn die voor brandstof of het opladen van de auto.

19 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro:

1. Leapmotor T03

Pluspunten Minpunten + Ruimer dan je denkt - Design is smaakgevoelig + Compleet uitgerust - Trage software en blikkerige luidsprekers + Rijdt volwassener dan je verwacht - Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst

Leapmotor T03 Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease Leapmotor T03 37.3kWh ev design 95pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 249,- p/m Bekijken Athlon Leapmotor T03 EV 37.3kWh Design 5D 70kW Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 299,- p/m Bekijken ANWB Leapmotor T03 EV 37.3kWh Design 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 309,- p/m Bekijken Bekijk alle Leapmotor T03 Private Lease deals

2. Citroën ë-C3

Pluspunten Minpunten + Zeer scherpe prijs, zeker voor een EV - Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen + Volwassen auto voor zijn prijsklasse - Actieradius is redelijk beperkt + Door SUV-vorm hoge zit en instap - You-uitvoering zonder centraal touchscreen

ë-C3 Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. ANWB ë-C3 Elektrisch 113pk YOU Urban Range 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 309,- p/m Bekijken ANWB ë-C3 Elektrisch 113pk YOU Urban Range 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 7.500 km/jaar € 319,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease ë-C3 30kWh ev you urban range 83kW aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 329,- p/m Bekijken Bekijk alle ë-C3 Private Lease deals

3. Hyundai Inster

Pluspunten Minpunten + Ruimer dan je denkt - Zichtbaarheid naar achteren niet ideaal + Scherpe prijs, rijk uitgerust - Standaard een vierzitter + Gebruiksvriendelijk: veel fysieke knoppen - Smal: ruimte in de breedte niet overdadig

Hyundai Inster Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease Hyundai Inster 42kWh ev e-motion 96pk Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 319,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Hyundai Inster 42kWh ev pulse advanced 97pk Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 369,- p/m Bekijken Athlon Hyundai Inster 42kWh E-Motion 5D 71kW Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 369,- p/m Bekijken Bekijk alle Hyundai Inster Private Lease deals

4. MG4 Urban

Pluspunten Minpunten + Ruimer dan je denkt - Geen frunk + Niet zo bemoeizuchtig als andere Chinezen - Niet intuïtieve bediening + Rijk uitgerust vanaf basismodel - Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst

MG MG4 Urban Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. ANWB MG MG4 Urban 43kWh Comfort 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 319,- p/m Bekijken ANWB MG MG4 Urban 43kWh Comfort 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 7.500 km/jaar € 334,- p/m Bekijken ANWB MG MG4 Urban 43kWh Comfort 5d Automaat Elektrisch 60 maanden 5.000 km/jaar € 339,- p/m Bekijken Bekijk alle MG MG4 Urban Private Lease deals

5. Renault Twingo

Pluspunten Minpunten + Zuinige aandrijflijn - Voor een EV niet zo krachtig (82 pk) + Rijk uitgerust vanaf basismodel - Actieradius (262 km) redelijk beperkt + Leuk retrodesign - Maximaal snellaadvermogen (50 kW)

Renault Twingo Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Athlon Renault Twingo 27,5kWh 60kW urban range evolution 5D Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 339,- p/m Bekijken ANWB Renault Twingo 80pk urban range evolution 27,5 kWh 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 339,- p/m Bekijken ANWB Renault Twingo 80pk urban range evolution 27,5 kWh 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 7.500 km/jaar € 354,- p/m Bekijken Bekijk alle Renault Twingo Private Lease deals

6. Opel Frontera Electric

Pluspunten Minpunten + Ruim - Instapper heeft geen centraal trouchscreen + Prettig onderstel - Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen + Hoge zit en instap - Magere actieradius

Opel Frontera Electric Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease Opel Frontera Electric 44kWh ev edition 114pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 349,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Opel Frontera Electric 44kWh ev business edition 113pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 379,- p/m Bekijken ANWB Opel Frontera Electric BEV 44kWh Electric Edition auto 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 379,- p/m Bekijken Bekijk alle Opel Frontera Electric Private Lease deals

7. Leapmotor B03X

Pluspunten Minpunten + Afwerking is dik in orde - Instapper heeft geen centraal trouchscreen + Rijke uitrusting - Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen + Verrassend ruim - Magere actieradius

Leapmotor B03X Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. ANWB Leapmotor B03X Pro 39,8 kWh Life 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 349,- p/m Bekijken ANWB Leapmotor B03X Pro 39,8 kWh Life 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 7.500 km/jaar € 359,- p/m Bekijken Athlon Leapmotor B03X Pro 39,8 kWh Life 5D 130kW Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 369,- p/m Bekijken Bekijk alle Leapmotor B03X Private Lease deals

8. Fiat Grande Panda

Pluspunten Minpunten + Ruimer dan je denkt - Standaard 7,4 kW laadvermogen, dus niet driefaseladen + Leuk retrodesign - Actieradius (320 km) redelijk beperkt + Rijk uitgerust, waaronder handige laadkabel - Hoorbare piep elektromotor

Fiat Grande Panda Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Athlon Fiat Grande Panda Electric automaat Pop 5D 83kW Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 359,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Fiat Grande Panda 44kWh ev pop 113pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 369,- p/m Bekijken ANWB Fiat Grande Panda Electric automaat Pop 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 369,- p/m Bekijken Bekijk alle Fiat Grande Panda Private Lease deals

9. BYD Dolphin Surf

Pluspunten Minpunten + Zowel van buiten als binnenin onderscheidende vormgeving - Beenruimte achterin + Respectabele actieradius topmodel - Kofferbak is aan de kleine kant + Rijk uitgerust vanaf basismodel - Basismodel heeft kleine actieradius

BYD Dolphin Surf Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. ANWB BYD Dolphin Surf Active 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 369,- p/m Bekijken ANWB BYD Dolphin Surf Active 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 7.500 km/jaar € 379,- p/m Bekijken Athlon BYD Dolphin Surf Boost 5D 65kW (uitlopend) Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 389,- p/m Bekijken Bekijk alle BYD Dolphin Surf Private Lease deals

10. Volkswagen ID. Polo

Pluspunten Minpunten + Veelbelovende nieuwe EV's Volkswagen - Technische specificaties niet indrukwekkend + Grote bagageruimte (441 liter) - Goedkopere versies moeten nog komen + Veel fysieke knoppen - Nog niet direct leverbaar

Volkswagen ID. Polo Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Athlon Volkswagen ID. Polo 37kWh 85kW Trend auto 5D Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 379,- p/m Bekijken Mobilist Volkswagen ID. Polo Automaat Elektrisch 60 maanden 5.000 km/jaar € 403,- p/m Bekijken Mobilist Volkswagen ID. Polo Automaat Elektrisch 60 maanden 10.000 km/jaar € 428,- p/m Bekijken Bekijk alle Volkswagen ID. Polo Private Lease deals

11. Citroën ë-C3 Aircross

Pluspunten Minpunten + Zeer ruim - Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen + Volwassen auto voor zijn prijsklasse - Actieradius is redelijk beperkt + Door SUV-vorm hoge zit en instap - You-uitvoering zonder centraal touchscreen

Citroen C3 Aircross Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. ANWB Citroen C3 Aircross Elektrisch 113pk Comfort range YOU 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 379,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Citroen C3 Aircross 54kWh ev business extended range 113pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 389,- p/m Bekijken ANWB Citroen C3 Aircross Elektrisch 113pk Comfort range YOU 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 7.500 km/jaar € 391,- p/m Bekijken Bekijk alle Citroen C3 Aircross Private Lease deals

12. Ford Puma Gen-E

Pluspunten Minpunten + Rijdt bovengemiddeld leuk - Magere actieradius + Grote bagageruimte van 456 liter

(met handige Mega- of Gigabox) - Niet heel ruim op de achterbank + Volwassen en rijk uitgeruste auto voor zijn prijs - Geen warmtepomp

Ford Puma Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease Ford Puma 47kWh ev gen-e Select 169pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 389,- p/m Bekijken ANWB Ford Puma BEV 47kWh 124kW Select auto 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 504,- p/m Bekijken ANWB Ford Puma BEV 47kWh 124kW Select auto 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 7.500 km/jaar € 516,- p/m Bekijken Bekijk alle Ford Puma Private Lease deals

13. Fiat 500e

Pluspunten Minpunten + Originele vormgeving, mix van retro en modern - Technische specificaties niet indrukwekkend + Rijdt leuk en comfortabel - Beenruimte achterin + Leuke kleuren - Niet veel aanbod

Fiat 500e Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Athlon Fiat 500e 24kWh Pop 3D 70kW Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 389,- p/m Bekijken ANWB Fiat 500e 42kWh Pop 3d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 459,- p/m Bekijken ANWB Fiat 500e 42kWh Pop 3d Automaat Elektrisch 72 maanden 7.500 km/jaar € 469,- p/m Bekijken Bekijk alle Fiat 500e Private Lease deals

14. Renault 5

Pluspunten Minpunten + Leuke en originele vormgeving - Technische specificaties niet indrukwekkend + Rijdt leuk en comfortabel - Beenruimte achterin + Scherpe prijs - Ook kofferbak houdt niet over

Renault 5 Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Athlon Renault 5 BEV 40kWh 120 pk Evolution urban range 5D Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 395,- p/m Bekijken ANWB Renault 5 BEV 40kWh 120 pk Evolution urban range Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 399,- p/m Bekijken ANWB Renault 5 BEV 40kWh 120 pk Evolution urban range Automaat Elektrisch 72 maanden 7.500 km/jaar € 414,- p/m Bekijken Bekijk alle Renault 5 Private Lease deals

15. Cupra Raval

Pluspunten Minpunten + Stuurt zoals je hoopt - Technische specificaties niet indrukwekkend + Verrassend prettig geveerd - Beenruimte achterin + Riante bagageruimte (441 liter) - Prijs loopt snel op

Cupra Raval Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease Cupra Raval 39kWh ev essential 115pk aut Automaat Elektrisch 60 maanden 5.000 km/jaar € 399,- p/m Bekijken Mobilist Cupra Raval Automaat Elektrisch 60 maanden 5.000 km/jaar € 412,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Cupra Raval 39kWh ev essential 135pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 413,- p/m Bekijken Bekijk alle Cupra Raval Private Lease deals

16. Hyundai Ioniq 3

Pluspunten Minpunten + Onderscheidend uiterlijk - Zicht rondom + Mooi vormgegeven interieur - Prijzen lopen snel op + Ruim - Basisversie mist wat uitrusting

Hyundai Ioniq 3 Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease Hyundai Ioniq 3 42kWh ev select 147pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 399,- p/m Bekijken ANWB Hyundai Ioniq 3 42 kWh Select 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 429,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Hyundai Ioniq 3 42kWh ev trend 147pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 439,- p/m Bekijken Bekijk alle Hyundai Ioniq 3 Private Lease deals

17. Leapmotor B05

Pluspunten Minpunten + Rijk uitgerust - Zitpositie is niet geweldig + Rijdt verrassend goed - Bemoeizuchtige 'rijhulpsystemen' + Veercomfort - Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst

Leapmotor B05 Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Athlon Leapmotor B05 Pro 56,2 kWh Life 5D 160kW Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 399,- p/m Bekijken ANWB Leapmotor B05 Pro 56,2 kWh Life 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 409,- p/m Bekijken ANWB Leapmotor B05 Pro 56,2 kWh Life 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 7.500 km/jaar € 424,- p/m Bekijken Bekijk alle Leapmotor B05 Private Lease deals

18. Kia EV2

Pluspunten Minpunten + Heel prettig geveerd - Uiterlijk is voor velen 'even wennen' + Rijdt erg goed - Beenruimte achterin + Opvallend stil - Prijs loopt snel op

Kia EV2 Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Athlon Kia EV2 42.2kWh Essential 5D 108kW Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 399,- p/m Bekijken ANWB Kia EV2 42.2kWh Air 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 399,- p/m Bekijken ANWB Kia EV2 42.2kWh Air 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 7.500 km/jaar € 414,- p/m Bekijken Bekijk alle Kia EV2 Private Lease deals

19. Nissan Micra

Pluspunten Minpunten + Originele vormgeving, mix van retro en modern - Technische specificaties niet indrukwekkend + Scherpe prijs - Beenruimte achterin + Kopie van Renault 5 - Kopie van Renault 5

Nissan Micra Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Athlon Nissan Micra 40 kWh ENGAGE A/T 5D 90kW Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 399,- p/m Bekijken Bekijk alle Nissan Micra Private Lease deals

Elektrische auto private lease

Deze elektrische auto’s voor minder dan 400 euro per maand vind je allemaal in onze private lease vergelijker. Liever een andere auto? Kijk dan verder op de private lease pagina van Auto Review.