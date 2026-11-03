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Veel mensen willen graag een SUV: ruim de helft van alle auto's die worden verkocht zijn zo'n hoogpotig model. De allergoedkoopste uit onze private lease vergelijker is de Opel Frontera: je kunt de Duitser al vanaf 349 euro per maand rijden!

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Opel Frontera Electric Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease Opel Frontera Electric 44kWh ev edition 114pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 349,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Opel Frontera Electric 44kWh ev business edition 113pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 379,- p/m Bekijken ANWB Opel Frontera Electric BEV 44kWh Electric Edition auto 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 379,- p/m Bekijken Bekijk alle Opel Frontera Electric Private Lease deals

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Over de Opel Frontera

De goedkoopste deal in onze vergelijker is de elektrische Frontera Edition met de 44 kWh-accu, voor 349 euro per maand bij een looptijd van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

Sinds de introductie is de Frontera flink verbeterd. De elektrische versie laadt thuis nu standaard met 11 kW in plaats van 7 kW, en naast de 44 kWh-accu met 310 kilometer actieradius is er een Extended Range met 54 kWh en 408 kilometer. Ook is er een hybride met 110 of 145 pk, waarbij een kleine elektromotor de 1.2-benzinemotor helpt. Die combineer je altijd met een automaat met zes versnellingen, en als enige Frontera kun je hem als zevenzitter bestellen.

Ruimte heb je genoeg: de kofferbak meet 460 liter. Snel is de elektrische Frontera alleen niet. Met 113 pk doet hij 12,1 seconden over de sprint naar 100 km/h, en bij 143 km/h is het klaar.

Pluspunten Minpunten + Al te rijden vanaf 349 euro

+ Ruime kofferbak van 460 liter

+ Nu standaard laden met 11 kW – Traag, 12,1 seconden naar 100 km/h

– Edition heeft geen touchscreen

– Instapaccu haalt maar 310 kilometer

Ga naar de beste Opel Frontera-deals

Opel Frontera Electric Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease Opel Frontera Electric 44kWh ev edition 114pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 349,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Opel Frontera Electric 44kWh ev business edition 113pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 379,- p/m Bekijken ANWB Opel Frontera Electric BEV 44kWh Electric Edition auto 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 379,- p/m Bekijken Bekijk alle Opel Frontera Electric Private Lease deals

Opel Frontera uitrusting

Edition

De Opel Frontera opent met de ‘Edition’, en die is vooral praktisch ingericht. Standaard krijg je airconditioning, ledkoplampen, elektrische ramen voor en achter, parkeersensoren achter, sfeerverlichting en 16 inch stalen velgen. Een centraal touchscreen ontbreekt: je telefoon is je scherm, via een houder op het dashboard en de Opel-app. Daarachter zit wel een digitaal instrumentenpaneel van 10 inch.

Business Edition

De ‘Business Edition’ ruilt de telefoonhouder in voor een touchscreen van 10 inch met navigatie, DAB+, draadloos Apple CarPlay en Android Auto en een draadloze telefoonlader. Ook krijg je een achteruitrijcamera en een middenarmsteun.

GS

De topversie ‘GS’ voegt bovenop de Edition het touchscreen met navigatie toe, plus 17 inch lichtmetalen velgen, een zwart dak, getinte ruiten achter en verwarmbare, elektrisch inklapbare buitenspiegels. Ook rijhulpsystemen als adaptieve rijstrookassistentie, dodehoekwaarschuwing en cruise control zitten erop, net als parkeersensoren voor, een achteruitrijcamera en ergonomische voorstoelen.

De Opel Frontera is er volledig elektrisch, met een accu van 44 of 54 kWh, en als hybride met 110 of 145 pk. Benieuwd naar de exacte specificaties? Die vind je hieronder.

Specificaties

Specificatie Electric 44 kWh Electric 54 kWh Vermogen 113 pk 113 pk Koppel 125 Nm 125 Nm Transmissie Automaat Automaat 0-100 km/h 12,1 s 12,1 s Topsnelheid 143 km/h 143 km/h Accu 44 kWh 54 kWh Actieradius 310 km 408 km Thuis laden 11 kW 11 kW Snelladen 100 kW 100 kW Bagageruimte 460 liter 451 liter Leaseprijs 349 euro p/m 389 euro p/m

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.