Waarom deze spotgoedkope SUV de verkopers van Opel en Citroën in het nauw drijft

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Je zult maar verkoper zijn bij een dealer van de Stellantis-merken. Heb je net iemand een Opel Frontera verkocht, staat er vandaag ineens een gelijkwaardige auto in de showroom die 5000 euro goedkoper is. Hoe leg je dat uit?

Als je het autonieuws een beetje hebt gevolgd, weet je dat het grote Stellantis-concern, het bedrijf achter onder meer Opel, Citroën, Peugeot en Fiat, een joint venture is aangegaan met het Chinese merk Leapmotor.

De eerste auto waarmee Leapmotor in Nederland kwam, was de T03. Een weliswaar spotgoedkoop, maar tevens oenig uitziend elektrisch autootje. Het ding werd geen verkoopknalller, al zijn er sinds eind 2024 toch zo'n 1400 stuks op kenteken gezet.

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Leapmotor T03 was schot voor de boeg

Maar Leapmotor hield het niet bij de T03. Inmiddels hebben we ook kennis gemaakt met twee SUV's van het merk, de Leapmotor B10 en Leapmotor C10. En onlangs kregen ze gezelschap van de veelbelovende Leapmotor B05.

En nu is de tijd rijp voor Leapmotor nummer vijf op de Nederlandse markt: de B03X. Dat zou weleens het grootste succesnummer kunnen worden. Niet alleen omdat-ie in het populaire segment van de compacte SUV's opereert, maar ook omdat-ie superscherp geprijsd is.

In september gaan we met de Leapmotor B03X rijden. Mis ons testverslag niet!

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Vanafprijs Leapmotor B03X

Voor 23.995 euro stap je in een elektrische SUV - of crossover, zo je wilt - met een lengte van 4,27 meter, een accupakket van 39,8 kW en een vermogen van 176 pk. Daarmee komt de Leapmotor B03X ProLife volgens de WLTP-meetmethode 292 kilometer ver.

Daarmee is-ie 4055 euro goedkoper dan de instapvariant van de Citroën ë-C3 Aircross (113 pk, bereik 307 km). De basisversie van de Opel Frontera Electric met dezelfde specs kost 29.999 euro en krijgt het dus met ruim 6000 euro op de broek.

382 km bereik voor 27.000 euro

Maar eigenlijk is de goedkoopste Leapmotor B03X niet eens de meest interessante. Want voor 26.995 euro euro stap je in de Leapmotor B03X ProMax 53,0 kWh Life. Die heeft 197 pk en de actieradius is opgekrikt tot 382 kilometer. Het sprintje naar 100 km/h duurt 8,6 seconden en snelladen van 30 naar 80 procent neemt maar 16 minuten in beslag. Topsnelheid: 160 km/h.

Tweestrijd voor verkopers

Ga er als Opel- of Citroën-verkoper dan maar aan staan als je nog een Frontera Electric 54 kWh (31.999 euro, bereik 404 km) of Citroën ë-C3 Aircross 54 kWh (32.150 euro) wilt verkopen. Oké, het Europese tweetal is ruimer, maar op motorvermogen en laadsnelheid lever je flink in. Dus wat is nou de beste deal voor de klant? Waarschijnlijk toch die Leapmotor ...

Aan de andere kant voelt het verkopen van een Leapmotor voor een doorgewinterde Opel- of Citroën-verkoper misschien als snijden in eigen vlees. Sterkte, dames en heren!

Prijslijst Leapmotor B03X

Merk / model Aandrijving / motorisering Uitvoering Prijs Leapmotor B03X Pro 39,8 kWh (176 pk, bereik 292 km) Life € 23.995 Leapmotor B03X ProMax 53,0 kWh (197 pk, bereik 382 km) Life € 26.995 Leapmotor B03X ProMax 53,0 kWh (197 pk, bereik 382 km) Design € 28.495

Uitrusting Leapmotor B03X

De B03X Life met de kleine accu staat op stalen 18-inch wielen, de andere twee versies beschikken over lichtmetaal in dezelfde maat. Automatische klimaatregeling, een 14,6-inch infotainmentscherm, een draadloze telefoonoplader en keyless entry zijn altijd standaard. Hetzelfde geldt voor adaptieve cruisecontrol, dodehoekdetectie, lane centering control en accuvoorverwarming.

De Design-uitrusting trakteert op extra's als kunstleren in plaats van stoffen bekleding, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, verwarming van voorstoelen en stuurwiel, een 360-graden camera, elektrisch inklapbare buitenspiegels en een audiosysteem met 12 in plaats van 6 luidsprekers.

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