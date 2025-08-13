TEST Leapmotor T03 - verrassend leuk, maar toch denk je wel twee keer na voor je tekent

Tests

We hebben al eens eerder met de Leapmotor T03 gereden. Toen wist het karretje ons best wel te verrassen. Toch bleven we met een aantal vragen zitten. Hoog tijd om de Chinese EV in Nederland nog eens aan de tand te voelen.

Merk je dat de Leapmotor T03 maar 19.990 euro kost?

De Leapmotor T03 is een van de goedkoopste nieuwe auto's van Nederland. Merk je dat als je in de auto zit? Ja en nee. Natuurlijk zie je meteen dat het interieur vooral uit hard plastic bestaat, maar je kunt voor dit geld nu eenmaal geen BMW-, Audi- of Mercedes-interieur verwachten. Als is het aan de standaaruitrusting niet te zien dat dit een betaalbare auto is.

Voor welke uitvoering moet je kiezen?

Dit is een beetje een flauwe vraag, want er is maar één uitvoering: Design. Wat dat betreft is de Leapmotor T03 een typische Chinees. De prijslijst is heerlijk overzichtelijk, en de enig leverbare uitvoering is rijk uitgerust. Zeker als je de prijs in je achterhoofd houdt. Ik ken verschillende luxemerken die grof geld vragen voor een panoramadak, maar op de T03 zit-ie gewoon in de standaarduitrusting.

En waar je bij het basismodel van de Renault 4 wordt afgescheept met stalen velgen, heeft de T03 gewoon 15-inch lichtmetaal. Automatische airconditioning? Zit erop. Adaptieve cruisecontrol? Grijp je ook niet op mis. Ook LED-dagrijverlichting, een achteruitrijcamera, een 8 inch digitaal instrumentarium en een 10,1 inch multimediascherm zijn allemaal standaard. En dat is heel netjes op een auto van nog geen 20 mille.

Hoe rijdt de Leapmotor T03 nu echt?

De scepsis die ik had over de Leapmotor T03 komt niet alleen voort uit zijn oenige uiterlijk (al valt over smaak niet te twisten), maar ook uit het feit dat het om een Chinese elektrische auto gaat. Die bieden doorgaans niet veel rijplezier, zeker niet in deze prijscategorie. Dus als ik vanuit mijn Ford Focus ST in de Leapmotor stap, heb ik lage verwachtingen.

Hierdoor verraste de Leapmotor T03 me des te meer. Al bij de eerste trap op het stroompedaal en de eerste stuurbeweging gebeurde iets wat ik niet had verwacht: opgetrokken mondhoeken. De T03 rijdt echt leuk. Wat onderscheidt deze EV van al die andere die ik tot nu toe heb gereden? Het sturen is leuk, maar ook niet overdreven gevoelig of sportief. De auto is relatief rap, maar zeker niet snel. Het is het gewicht dat de rijervaring bijzonder maakt: de auto weegt maar 1175 kg. Dat is weinig, zeker voor een elektrische auto.

Okay, de auto is goed, maar hoe zit het met de verkoopcijfers?



Dat houdt niet over. Vorig jaar gingen 42 kopers overstag, maar toen was de auto net op de markt. Dit jaar gaat het iets beter, maar flitsend zijn de verkopen niet. In de eerste vier maanden van dit jaar verkocht Leapmotor 155 exemplaren van de T03. In dezelfde periode gingen er bijna twee keer zoveel Dacia's Spring over de toonbank (273), en dat is eigenlijk vreemd als je kijkt naar wat je krijgt voor je geld. De T03 is veel completer en rijdt daarnaast ook leuker.

Valt er echt niks te zeuren?



Oh, zeker wel. Voor de eerste rit pas ik niets aan de fabrieksinstellingen aan; zo krijg je een duidelijk beeld van de auto. Na een kwartier werd ik helemaal kierewiet van alle veiligheidssystemen en heb ik de auto aan de kant gezet. Poging twee, maar nu op mijn manier. Ik leg de rijstrookassistent, de afleidingswaarschuwing (als je bijvoorbeeld oogcontact maakt met de bijrijder en dus even niet op de weg let), en vooral de snelheidsassistent (die waarschuwt als je de maximumsnelheid overschrijdt) direct het zwijgen op. Ook de adaptieve cruisecontrol werkt matig: zo remt de auto zelfs af als iemand je op de linkerrijstrook inhaalt terwijl jij op de rechterstrook rijdt. Dat is niet alleen vervelend, maar ook onnodig en zelfs gevaarlijk.

Eén systeem kun je echter niet uitzetten: de vermoeidheidsassistent. Het display toont zonder overdrijven om de 5 minuten hetzelfde bericht in slecht Nederlands: 'Neem even rust om te voorkomen dat u vermoeid rijdt'. Dit wordt gevolgd door een scherp geluidje. Pas toen besefte ik dat er altijd een camera op mijn snufferd staat. Als je je mond beweegt, meldt het bericht zich weer. Dat kan bij een subtiele gaap zijn, maar ook als je even meezingt met de muziek (probeer dat maar eens niet te doen bij het laatste album van Post Malone). Soms komt het ook compleet willekeurig.

Een andere merkwaardige tekst die de auto soms laat zien: 'De bestuurder heeft de auto verlaten'. Terwijl ik toch echt met mijn volledige gewicht op de stoel zit. Het zijn kleine missers, maar hoe langer je met de auto rijdt, hoe meer ze uitgroeien tot een grote irritatiebron.