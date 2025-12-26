Dit zijn de 5 goedkoopste elektrische auto's van Nederland
Elektrisch rijden hoeft helemaal niet meer zo duur te zijn. Via onze private lease vergelijker vind je de vijf goedkoopste auto's van Nederland.
Private lease elektrische auto: 5 opties voor minder dan 330 euro
- Dacia Spring - 199 euro (72 mnd, 5000 km)
- Leapmotor T03 - 239 euro (72 mnd, 5000 km)
- Fiat Grande Panda - 289 euro (72 mnd, 5000 km)
- Hyundai Inster - 319 euro (72 mnd, 5000 km)
- Citroën ë-C3 - 329 euro (72 mnd, 5000 km)
1. Dacia Spring - 199 euro
Specificaties
|Uitvoeringen
|Electric 45
|Electric 65
|Vermogen (pk)
|44
|65
|Koppel (Nm)
|125
|113
|0-100 sprint (seconden)
|19,1
|13,7
|Accucapaciteit (kWh)
|26,8
|26,8
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|14,1 kWh/100 km
|13,2 kWh/100 km
|WLTP-actieradius (km)
|225
|225
|Laadvermogen (kW)
|7
|7
|Laadtijd (20 - 100%)
|4 u
|4 u
|Snellaadvermogen (kW)
|30
|30
|Snellaadtijd (20 - 80%)
|45 min
|45 min
Pluspunten
+ Goedkoopste auto met stekker
+ Hoge instap en zit
+ Wendbaar door kleine draaicirkel
Minpunten
- Kwaliteit interieur laat te wensen over
- Ruimte zowel voor- als achterin niet geweldig
- Kleine actieradius
Dacia Spring private lease deals
2. Leapmotor T03 - 239 euro
Specificaties
|Uitvoering
|Design
|Vermogen (pk)
|95
|Koppel (Nm)
|158
|0-100 sprint (seconden)
|12,7
|Accucapaciteit (kWh)
|37,3
|Batterijtype
|LFP
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|16,3 kWh/100 km
|WLTP-actieradius (km)
|265
|Laadvermogen (kW)
|6,6
|Snellaadvermogen (kW)
|45 kW
Pluspunten
+ Ruimer dan je denkt
+ Compleet uitgerust
+ Rijdt volwassener dan je verwacht
Minpunten
- Design is smaakgevoelig
- Trage software en blikkerige luidsprekers
- Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst
Leapmotor T03 private lease deals
3. Fiat Grande Panda - 289 euro
Specificaties
|Uitvoering
|RED
|La Prima
|Vermogen (pk)
|113
|113
|Koppel (Nm)
|122
|122
|0-100 sprint (seconden)
|11,0
|11,5
|Accucapaciteit (kWh)
|44
|44
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|17,4 kWh/100 km
|17,4 kWh/100 km
|WLTP-actieradius (km)
|320
|320
|Laadvermogen (kW)
|7,4
|11
|Laadtijd (20-80%)
|3 u 43 min
|2 u 55 min
|Snellaad-vermogen (kW)
|100 kW
|100 kW
|Snellaadtijd (20-80%)
|33 min
|33 min
Pluspunten
+ Ruimer dan je denkt
+ Leuk retrodesign
+ Rijk uitgerust, waaronder handige laadkabel
Minpunten
- Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen
- Actieradius is redelijk beperkt
- Instapper mist wat opties
4. Hyundai Inster - 319 euro
Specificaties
|Uitvoering
|42 kWh
|49 kWh
|Vermogen (pk)
|97
|115
|Koppel (Nm)
|147
|147
|0-100 sprint (seconden)
|11,7
|10,6
|Accucapaciteit (kWh)
|42
|49
|Batterijtype
|Lithium-ion
|Lithium-ion
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|14,3 kWh/100 km
|14,9 kWh/100 km
|WLTP-actieradius (km)
|327
|370
|Laadvermogen (kW)
|11
|11
|Laadtijd AC (10-100%)
|4 u
|4u 45 min
|Snellaadvermogen (kW)
|100 kW
|100 kW
|Laadtijd DC
|39 min
|39 min
Pluspunten
+ Ruimer dan je denkt
+ Scherpe prijs, rijk uitgerust
+ Gebruiksvriendelijk: veel fysieke knoppen
Minpunten
- Zichtbaarheid naar achteren niet ideaal
- Standaard een vierzitter
- Smal: ruimte in de breedte niet overdadig
Hyundai Inster private lease deals
5. Citroën ë-C3 - 329 euro
Specificaties
|Uitvoering
|C3 Electric
|Vermogen (pk)
|113
|Koppel (Nm)
|120
|Accucapaciteit (kWh)
|44
|Batterijtype
|LFP
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|17,1 kWh/100 km
|0-100 sprint (seconden)
|11,5
|WLTP-actieradius (km)
|320
|Laadvermogen (kW)
|7
|Snellaadvermogen (kW)
|100
Pluspunten
+ Ruimer dan je denkt
+ Volwassen auto voor zijn prijsklasse
+ Door suv-vorm hoge zit en instap
Minpunten
- Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen
- Actieradius is redelijk beperkt
- You-uitvoering zonder centraal touchscreen
Citroën ë-C3 private lease deals
Waarom een EV met private lease?
De hoge aanschafprijs is een van de eerstgenoemde bezwaren van sceptici als het gaat om de overstap van auto’s met een verbrandingsmotor naar EV’s. Al kun je dat probleem elimineren door te kiezen voor de goedkoopste elektrische auto. Maar door een elektrische auto te private leasen hoef je niet in één keer dit grote aankoopbedrag neer te leggen.
Je kan dus in een nieuwe elektrische auto rijden voor een vast maandelijks bedrag. In dit bedrag zitten tevens de afschrijving, verzekering en het onderhoud. Je hoeft de auto alleen nog maar op te laden.
Private lease elektrische auto
Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Daar vind je de beste elektrische auto private lease-deals.
