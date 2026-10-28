Fiat Grande Panda krijgt grotere accu, maar zijn leukste vondst sneuvelt

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Het is altijd fijn als het rijbereik van een elektrische auto boven de magische grens van 400 kilometer uitkomt. Dat is de Fiat Grande Panda eindelijk gelukt. Maar dit goede nieuws dreigd overschaduwd te worden.

Eerst het goede nieuws. Fiat breidt het aanbod van de Grande Panda uit met een nieuwe Electric-versie. Die heeft een grotere batterij van 54 kWh. Daardoor neemt de actieradius toe met 80 kilometer. Je komt nu 400 kilometer op een batterijlading. Het nieuwe model is per direct bestelbaar. Tot nu toe kon je de Grande Panda alleen bestellen met een 44 kWh-batterij.

Geen krulsnoer meer

Maar nu het zuur. Heel sneaky meldt Fiat terloops in de laatste zin van het persbericht dat het leukste oplaadsnoer van de autowereld naar de eeuwige jachtvelden wordt gestuurd. Tot nu toe kon je de Fiat bestellen met een snoezig ingebouwd krulsnoertje, dat verborgen zat achter een klepje in de motorkap. Dat vonden we veel leuker dan zo'n saaie kabel die je na elke laadbeurt in de kofferruimte dumpt. Handig was-ie ook, want hij sleepte niet over de grond en je had dus nooit vieze vingers.

De gekrulde boordlader had één nadeel, hij kon maar met 7,4 kW laden bij de laadpaal op straat. Alle Panda's hebben vanaf nu een 11 kW-boordlader, maar de stroom komt nu dus wel uit een saaie kabel die wél over de rond sleept.

Fiat Grande Panda 54 kWh specs

Terug naar de Fiat Grande Panda met de nieuwe 54 kWh-batterij. Dit is het belangrijkste nieuws:

Actieradius 400 kilometer

Motorvermogen 113 pk (net als de andere Panda's)

1000 euro duurder dan Grande Panda met 44 kWh-batterij ...

... waarmee zijn prijs uitkomt op 27.499 euro

Leverbaar in alle uitrustingsvarianten, van Pop tot La Prima

Hopelijk voor Fiat komen er nu meer mensen naar de showroom. De Grande Panda wist dit jaar tot nu toe maar 606 mensen te overtuigen. Daarbij hebben we de aantallen van de hybride al bij die van de elektrische Panda opgeteld.

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