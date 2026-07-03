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Elektrische auto's zijn de toekomst, maar Fiat laat de miljoenen trouwe Pand(in)a-rijders voorlopig niet in de steek, zo meldt het Britse Autocar. Daarom werkt het merk niet alleen aan een goedkope elektrische stadsauto, maar onderzoekt het ook de komst van een volledig nieuwe Panda met benzinemotor.

De ‘oude’ Panda mag dan in veel Europese landen verdwenen zijn, in Italië is het model nog altijd ongekend populair. De inmiddels als Pandina verkochte stadsauto was vorig jaar zelfs goed voor meer dan 70 procent van alle Fiat-verkopen in zijn thuisland. Dat succes maakt het voor Fiat lastig om definitief afscheid te nemen van een betaalbare benzineauto. Ook in Nederland is de Pandina nog te koop, al doen steeds minder mensen dat. Dit jaar verkocht Fiat er tot eind juni 57, tegenover 443 EV Grande Panda’s.

Goedkope EV onder de 15.000 euro

Tegelijkertijd werkt Fiat aan een nieuwe elektrische instapper die omgerekend minder dan 15.000 euro moet kosten. De auto wordt ontwikkeld binnen Stellantis en krijgt een technisch broertje in de vorm van een moderne interpretatie van de Citroën 2CV. Het model moet profiteren van nieuwe Europese regelgeving voor extra betaalbare elektrische auto's.

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Gaat die auto Panda heten?

Dat is nog allerminst zeker. Fiat-topman Gaetano Thorel laat weten dat de merknaam Panda een enorme emotionele waarde heeft. Volgens hem heeft Fiat een verantwoordelijkheid tegenover de miljoenen Panda-bezitters, zeker in Italië waar het model nog altijd een marktaandeel van zo'n zeven procent haalt. Daarom wordt serieus gekeken naar een opvolger met verbrandingsmotor, naast de nieuwe elektrische stadsauto. Of de EV uiteindelijk de naam Panda krijgt of dat die is voorbehouden aan een nieuwe benzine- of hybrideversie, is nog niet besloten.

Niet iedereen is klaar voor elektrisch

De strategie onderstreept een ontwikkeling die steeds vaker zichtbaar wordt. Waar Noord-Europese landen de overstap naar elektrisch versnellen, blijft de vraag naar betaalbare benzineauto's in Zuid-Europa groot. Fiat wil die klanten niet verliezen en kiest daarom voorlopig voor een tweesporenbeleid: een goedkope elektrische stadsauto én een nieuwe Panda met verbrandingsmotor. Dat betekent dat de iconische Pand(in)a voorlopig nog niet uitsterft. Fiat lijkt juist te geloven dat er ook de komende jaren nog volop ruimte is voor een eenvoudige, betaalbare auto met een benzinemotor.