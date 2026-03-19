Abarth broedt op hete Grande Panda en neemt opvallende, maar juiste beslissing

Abarth lijkt serieus te overwegen om de Grande Panda onder handen te nemen. ‘Daar komt weer een elektrische hot hatch aan waar niemand op zit te wachten’, horen we je denken, maar niets lijkt minder waar …



Sinds zijn introductie in de jaren tachtig is de Fiat Panda in allerlei uitvoeringen beschikbaar geweest. Zo was er bijvoorbeeld een 4x4-versie om de bergen in te gaan. Tussen 2006 en 2011 konden sportievelingen hun lol op met de Panda 1.4 100 HP Sport.

Dat karretje bood enorm veel fun en rijgevoel voor een bescheiden bedrag. Ook als nu levert de Panda 100 HP die belofte nog, vraag maar aan Willem (zie artikel hieronder). Precies dat gevoel lijkt Abarth nu opnieuw te willen opzoeken, en daarvoor kijkt het merk opvallend genoeg weer richting benzinemotoren.

Elektrisch blijkt geen succesformule

Abarth heeft het momenteel niet makkelijk met zijn volledig elektrische line-up. De sportieve versies van de 500 en 600 zijn allebei EV’s, maar die weten het grote publiek nog niet echt te overtuigen. De verkoopcijfers vallen tegen, wat de Italianen dwingt om opnieuw na te denken over hun strategie.

Dat probleem speelt overigens eveneens binnen Fiat. Ook daar hapert de vraag naar elektrische modellen, waardoor er zelfs al wordt gekeken naar hybride-oplossingen voor platforms die oorspronkelijk voor puur elektrische auto's waren bedoeld.

Grande Panda biedt kansen

De nieuwe Fiat Grande Panda, die op een flexibel Stellantis-platform staat, lijkt een ideale basis voor iets spannends. Afhankelijk van de markt is het model er namelijk al als EV, maar ook met benzine- en hybride-aandrijflijnen. Dat opent de deur voor een Abarth-variant die niet per se volledig elektrisch hoeft te zijn.

Binnen Fiat zijn er bovendien plannen om de Panda-familie verder uit te breiden. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een SUV-coupé, zie het artikel hieronder. Een sportieve uitvoering zou daar perfect bij kunnen, al is er nog geen definitief groen licht gegeven.

Terug naar de roots

Binnen Abarth groeit het besef dat liefhebbers meer willen dan alleen prestaties. Een lekker geluid, een rauw karakter en emotie spelen minstens zo’n grote rol. En juist die eigenschappen ontberen elektrische auto’s.

Topmensen binnen het merk geven in gesprek met het Britse Autocar dan ook toe dat een terugkeer naar een verbrandingsmotor serieus wordt onderzocht. Niet als stap terug, maar als manier om weer aan te sluiten bij wat Abarth altijd is geweest: een merk voor liefhebbers van sportief rijplezier met een rauw randje.

Abarth Grande Panda op benzine?

Hoe een eventuele hete Grande Panda precies wordt aangedreven, is nog onduidelijk. Er wordt gedacht aan verschillende oplossingen, mogelijk een combinatie van benzine met elektrische ondersteuning, wat extra vermogen kan opleveren zonder het karakter te verliezen.

Eén ding lijkt in elk geval zeker: als de Abarth Grande Panda er komt, moet hij voelen als een echte Abarth. En dat betekent dat-ie meer moet bieden dan alleen indrukwekkende prestatiecijfers, het gaat ook zeker om beleving. Precies zoals bij zo'n heerlijke oude Panda 100 HP.