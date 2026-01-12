Best in Class. Mercedes-Benz Vans.

Met deze vette korting kun je eigenlijk niet meer om de Tesla Model 3 heen

Wil jij een nieuwe elektrische auto met respectabele specificaties voor om en nabij 30 mille? Dan kun je eigenlijk niet meer om de Tesla Model 3 heen, die door een tijdelijke aanbieding wel érg voordelig is geprijsd.

Als je nu een Tesla Model 3 wilt bestellen, ben je volgens de configurator van het merk minimaal 36.990 euro kwijt. Daarvoor krijg je de Model 3 Standard, het nieuwe basismodel van de bekende sedan. Maar als je verder leest, zie je in kleine lettertjes een actie van het Amerikaanse merk staan: de Tesla-inruilpremie van 5000 euro.

Geen mitsen en maren

Dat betekent in feite dat je een flinke korting op je nieuwe Tesla krijgt wanneer je een auto inruilt. Nu wordt het interessant, want dan heb je het plotseling niet over een aankoopbedrag van 37, maar een kleine 32 mille.

Het is niet de eerste keer dat Tesla een actie als deze voert. Vorig jaar zomer bood het merk een extra inruilpremie van 4000 euro aan. Destijds waren de enige voorwaarden dat de Tesla voor een bepaalde datum besteld en geleverd was, nu ontbreken de voorwaarden volledig. Het lijkt dus om een actie voor onbepaalde tijd te gaan, zonder mitsen en maren of addertjes onder het gras.

Wat koop je voor dit geld?

En dan komen we terug op het statement uit de inleiding. Want deze Tesla Model 3 Standard is in elk geval op papier het allerbeste wat je kunt kopen in deze prijsklasse. De Model 3 in kwestie beschikt standaard over 283 pk, 420 Nm koppel en een WLTP-actieradius van 534 kilometer. Ook het maximale laadvermogen is dik in orde met 170 kW. We hebben het hier dus echt over een heel capabele EV.

Als je gaat kijken wat je nog meer kunt kopen met een vergelijkbaar budget, kom je uit bij auto’s als de Renault 4 en 5, Opel Corsa, Peugeot 208, Fiat Grande Panda, Opel Frontera, Volkswagen ID.3 (zie review hieronder) en een aantal Chinese opties. Dat zijn geen slechte auto’s, maar aan de specificaties van de Model 3 kunnen ze niet tippen.

Bijna de helft goedkoper

Nog een leuk feitje om mee af te sluiten: de Tesla Model 3 is met deze aanbieding bijna de helft goedkoper dan toen het model voor het eerst verscheen in 2019. In februari van dat jaar kwam de sedan op de markt in Nederland. Destijds was je aangewezen op een Model 3 Long Range AWD, waarvoor je minimaal 58.980 euro uit je spaarvarken moest peuteren. Nu kun je dus al voor 31.990 euro slagen bij Tesla.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

