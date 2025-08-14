Review: vergeten Volkswagen-EV maakt comeback met spotgoedkoop actiemodel

Tests

De Volkswagen ID.3 is er al sinds 2020, maar is door de nieuwe Limited Edition-uitvoering nog nooit zo voordelig geweest. Brengt Volkswagen hiermee een goede prijsknaller op de markt, of hebben ze de EV te veel uitgekleed?



Wat valt op aan de Volkswagen ID.3 Limited Edition?

Je kunt het niet over de nieuwe ID.3 Limited Edition hebben zonder de prijs te noemen: de EV is te koop vanaf 29.990 euro. Uiteraard zijn er goedkopere elektrische auto’s te vinden, maar als je een auto in dit segment wilt voor een vergelijkbare prijs kun je zoeken tot je een ons weegt.

De ID.3 is gewoon een heel volwassen auto, met ruimte voor vier of vijf volwassenen, en dat kun je van auto’s als de Dacia Spring, Leapmotor T03 en Dongfeng Box niet zeggen. De MG4 komt nog het dichtst in de buurt met een vanafprijs van 32.950 euro.

We hebben het hier over de goedkoopste ID.3 ooit, dus misschien verwacht je dan een karige basisuitrusting. Maar als-ie voor je staat, lijkt niets minder waar: de auto staat er fris bij. Kijk maar naar de stoere zwarte 19-inch lichtmetalen velgen. Gaandeweg kom je er echter achter dat er toch wel op een aantal zaken is beknibbeld. Maar hoe erg is dat?

Wat is goed aan de Volkswagen ID.3 Limited Edition?

Volkswagen weet het altijd voor elkaar te krijgen om snel vertrouwelijk aan te voelen. Of het nu gaat om een Up, een Golf, een Touareg of een Transporter: zodra je gaat zitten weet je intuïtief alles te vinden en rijd je zo weg. Dat is in de ID.3 niet anders. Je draait de rijschakelaar naar D of R (als je achteruit moet), en je zoeft zo weg.

De menu’s op het scherm, die trouwens standaard 12,3 inch meet, werken heel snel en zijn niet ingewikkeld. Je vindt snel alles wat je vinden moet. Daarbij is er een heel handige favorieten-knop, waarmee je in een snelmenu bepaalde functies kunt zetten waar je vaak bij moet. Volkswagen blijkt ons wel een beetje te kennen, want ze hadden in dit menu de snelheidswaarschuwing en de lane-assist gezet (zie foto rechtsboven). Binnen enkele seconden waren alle vervelende - door de EU-verplichte - systemen uitgezet.

De klimaatknoppen vind je onderin het scherm. Dit zijn nog wel de beruchte sliders, maar deze zijn nu wel verlicht waardoor je ze ook kunt vinden als je in het donker rijdt. Het zijn niet onze favoriete bedieningselementen, maar na een weekje waren we er wel aan gewend.

Verder is de ergonomie in de auto spot-on. Een goed voorbeeld daarvan is de armsteun die aan beide voorstoelen vastzit. Heel baanbrekend lijkt dit niet, maar het zit heel fijn. We vragen ons af waarom niet meer merken dit doen.

Wat kan beter aan de Volkswagen ID.3 Limited Edition?

Je ziet het dus niet aan de auto af, maar toch ontbreken er uiteraard wel een aantal dingen aan de nieuwe basisuitvoering van de ID.3. Dat kan ook niet anders voor die prijs. We noemen er een aantal: matrix-led-verlichting (IQ.Light), keyless access, 2-zone climate control, draadloze telefoonoplader, verwarmbare voorstoelen en stuur, en een achteruitrijcamera.

Vooral de camera misten we. Niet dat we ergens tegenaan zijn gereden, maar je rijdt toch met minder vertrouwen naar achteren met alleen parkeersensoren. Aan verwarmbare stoelen en stuur hadden we tijdens de testperiode door het warme zomerweer geen behoefte, maar ook dit ga je missen zodra de buitentemperatuur daalt. Daarbij is het een efficiëntere manier dan de kachel om jezelf warm te houden in een EV.

Je kunt deze zaken wel bijbestellen, maar dit kost je 1690 euro (Comfort Pakket). Over die optielijst gesproken: een warmtepomp kun je ook aanvinken. Dan moet je 1190 euro extra overmaken. Andere pakketten zijn op de Limited Edition niet bij te bestellen, zoals bijvoorbeeld het Assistance Pakket of het Design pakket. Daardoor grijp je sowieso mis op features zoals keyless access, een achteruitrijcamera, dynamic chassis control en een dodehoeksensor.

Wat je ook niet krijgt, is de grote batterij van 79 kWh. Ook het accupakket van 59 kWh (standaard in de Pro Limited Edition, vanaf 37.990 euro) gaat aan je voorbij. Je zult het moeten redden met 52 kWh. Die batterij zorgt voor een maximale actieradius van 384 km, al gaf de boordcomputer bij ons al snel een nog lager getal aan.



Dat betekent overigens niet dat de ID.3 heel onzuinig is. Wij haalden in onze testperiode een verbruik van 15,4 kWh per 100 kilometer.

De range is dus niet overdadig, maar het is in vergelijking met de concurrenten ook niet slecht. Het is simpelweg iets om rekening mee te houden. Overigens: als de batterij leeg is, laad je deze met een maximaal laadvermogen van 145 kW vrij snel weer op.

Nog iets wat de Limited Edition minder heeft dan de andere ID.3’s is vermogen: de elektromotor levert maximaal 170 pk en 310 Nm koppel. Je hebt echter door de directe acceleratie van de elektromotor nooit het gevoel dat je power tekort komt.

Wat is de prijs van de Volkswagen ID.3 Limited Edition?

We hebben de prijs natuurlijk al genoemd omdat die zo cruciaal is voor deze uitvoering: 29.990 euro. Met verschillende opties en het Comfort Pakket kan dit vrij snel oplopen tot maximaal 33.450 euro. Als je dan nog een andere lak wil dan de standaard Moonstone Grey, betaal je nog eens 790 of 1090 euro.

Zo wordt de Limited Edition in onze ideale samenstelling ineens ruim 34 mille, waarmee je richting de prijs van de Pro Limited Edition (vanaf 37.990 euro) gaat. En daar zit dan weer standaard meer op, zoals bijvoorbeeld een achteruitrijcamera en een grotere batterij met meer range. Dilemma’s.

Wat vind ikzelf van de Volkswagen ID.3 Limited Edition?

Ik heb de laatste tijd in verschillende Chinese EV’s gereden, en juist in vergelijking daarmee valt op hoe makkelijk je wegrijdt in de ID.3. Alles lijkt gewoon te kloppen, van de zitpositie naar het gasrespons en de menustructuur. Logisch ook, want Volkswagen leunt natuurlijk op decennialange ervaring, terwijl nieuwe merken vanaf nul beginnen.

De standaarduitrusting mag dan minder uitgebreid zijn dan bij die eerder genoemde Chinese auto’s, toch zou ik zonder twijfel kiezen voor de ID.3. Want hoe Volkswagen het dan ook voor elkaar krijgt: je trekt ‘m aan als een oude jas.

