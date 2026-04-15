De nieuwe Volkswagen ID. 3 Neo komt verder dan ooit

De Volkswagen ID. 3 is natuurlijk de elektrische Golf die geen Golf mag heten en ook zijn - alweer tweede - facelift heet ID. 3, met daaraan toegevoegd ‘Neo’. Neo is oud-Grieks voor ‘nieuw’, reden om in te zoomen wat er zo nieuw is aan die Neo.

De originele Volkswagen ID. 3 verscheen in 2020 en dat was bepaald geen liefde op het eerste gezicht. De auto kende VW-onwaardige softwareproblemen en de bediening van diverse functies liet te wensen over. In 2023 verscheen een facelift die de nodige ergernissen wegnam. De ID. 3 was nu de auto die het van begin af aan had moeten zijn. Ondanks zijn moeilijk start werd de ID. 3 toch een verkoopsucces voor Volkswagen, met meer dan 600.000 exemplaren die van de band rolden.

Facelift van een facelift

Drie jaar na die update lanceert Volkswagen de ID. 3 Neo. Dat is geen volledig nieuwe auto, maar een facelift van een facelift die ook onderhuids de nodige veranderingen met zich meebrengt. Het platform is aangepakt en heet nu MEB+. De instapper heeft een vernieuwde 170 pk sterke elektromotor op de achteras en komt dankzij een 50kWh-accu zo’n 417 km ver (WLTP).

Wachten op de krachtigste variant



Daarboven zit een 58kWh-variant met 190 pk (494 km bereik). Het voorlopige topmodel beschikt over 231 pk, gecombineerd met een 79kWh-batterij die een actieradius van 630 kilometer oplevert. We schrijven ‘voorlopig’, want later dit jaar verschijnt de krachtigste variant waarvan het ons niet zou verbazen als deze de badge ‘GTI’ op de kont krijgt geplakt, in plaats van GTX, zoals bij de huidige topversie. Naast keuze uit motoren staan er ook drie uitrustingsniveaus in de configurator: ‘Trend’, ‘Life’ en ‘Style’.

Betere materialen



Auto Review heeft nog niet gereden in de ID. 3 Neo, maar we mochten al wel even plaatsnemen in een pre-productiemodel. Wat direct opvalt, zijn de gebruikte materialen. Kreeg de originele ID. 3 nog veel kritiek te verduren vanwege harde kunststoffen in het interieur, de Neo zet ruim in op gebruik van mooie stoffen op de deuren en het dashboard. Dat zachte materiaal gaat qua akoestiek trouwens perfect samen met het indrukwekkende geluidssysteem van de auto.

Dikke audio

Die Harman Kardon-speakers met optionele subwoofer veranderen je auto in een geluidsstudio of concertzaal: áltijd aanvinken. Een andere nieuwe optie is ‘connected travel assist’; die software herkent stoplichten en remt de auto af als die op rood staan. De voorverkoop begint deze maand, de ID. 3 Neo wordt vanaf juli geleverd. De prijzen worden eind april bekend gemaakt.

Oud & Neo vergeleken:

Kenmerk Huidige ID.3 (2024-2025) Nieuwe ID.3 Neo (2026) Aandrijving Achterwielaandrijving (MEB) Achterwielaandrijving (MEB+) Batterij (Netto) 52 kWh / 59 kWh / 77 kWh 50 kWh / 58 kWh / 79 kWh Vermogen (Basis) 125 kW (170 pk) 125 kW (170 pk) Vermogen (Midden) 150 kW (204 pk) 140 kW (190 pk) (-14 pk) Vermogen (Top) 150 kW (204 pk) / 210 kW (GTX) 170 kW (231 pk) (Standaard op 79kWh) Max. DC Laden 120 kW (59kWh) / 175 kW (77kWh) 105 kW (50/58kWh) / 183 kW (79kWh) Actieradius (WLTP) ~380 km / ~430 km / ~560 km ~417 km / ~494 km / ~630 km Wielbasis 2.770 mm 2.764 mm Lengte 4.264 mm 4.287 mm (+23 mm)

Belangrijkste verschillen op een rij: