Prijzen: Volkswagen ID.3 Neo is niet zo’n prijspakker als het lijkt

Nieuws

Met een basisprijs van 32.990 euro lijkt de nieuwe Volkswagen ID.3 Neo een goede aanbieding. Maar wie de prijsontwikkeling van de ID.3 al langer volgt, schrikt toch van de bedragen.

Met het bedrag zelf is niets mis: 32.990 euro is een prima basisprijs voor een elektrische auto in het C-segment. Dat is even duur als de nieuwe Business Edition van de Renault Megane E-Tech electric (zie link onderaan artikel) en zelfs iets goedkoper dan de vernieuwde Cupra Born van 34.990 euro.

ID.3 Neo: prijzen en uitvoeringen

Bij de Volkswagen ID.3 Neo komt alles in drieën. Hij is er in drie uitvoeringen (Trend, Life en Style), in drie vermogens (170 pk, 190 pk en 231 pk) en met drie verschillende accupakketten - 50 kWh, 58 kWh en 79 kWh. Dat ziet er zo uit:



ID.3 Neo Trend (170 pk en 50 kWh): 32.990 euro

ID.3 Neo Life (170 pk en 50 kWh): 35.990 euro

ID.3 Neo Style (170 pk en 50 kWh): 38.490 euro

ID.3 Neo Life (190 pk en 58 kWh): 37.490 euro

ID.3 Neo Style (190 pk en 58 kWh): 39.990 euro

ID.3 Neo Life (231 pk en 79 kWh): 39.990 euro

ID.3 Neo Style (231 en 79 kWh): 42.490 euro

ID.3 Neo is 3000 euro duurder dan zijn voorganger

Waar voor mij de schoen wringt, is wat je krijgt voor dat geld. Vóór de onthulling van de ID.3 Neo kon je voor 29.990 euro een ID.3 Limited Edition kopen. Daar bestelde je het 1690 euro kostende Comfort Pakket met stoel- en stuurverwarming, navigatiesoftware en een draadloze telefoonoplader bij en klaar was je. Voor 31.680 euro had je een dijk van een EV met 19-inch lichtmetaal.

De nieuwe ID.3 Neo kost je minimaal 32.990 euro en staat sowieso niet op 19-inch lichtmetaal. Volkswagen zegt wel dat het Comfort Pakket er komt, maar niet wat het kost. Een belangrijk vraagstuk, want stoelverwarming en EV’s gaan wat mij betreft hand in hand. Bij Cupra denken ze er net zo over, want de Cupra Born heeft wel verwarmbare voorstoelen in zijn standaarduitrusting.

Dus de ID.3 Neo is sowieso 3000 euro duurder dan zijn voorganger en als je opties gaat vergelijken, kan het prijsverschil nog verder oplopen. Op 20 mei geeft Volkswagen alle prijzen van de ID.3 Neo vrij.

Meerwaarde van de ID.3 Neo

Geen prijspakker dus, maar Volkswagen geeft wel meerdere goede redenen om 3000 euro extra uit te geven voor het nieuwe model. De ID.3 Neo heeft namelijk one pedal driving, een nieuw interieur en een ander stuur met fysieke (jippie) knoppen.

Bovendien belooft-ie zuiniger te zijn. Het eerdergenoemde actiemodel van 29.990 euro had 52 kWh en 384 kilometer actieradius. De ID.3 Neo van 32.990 euro doet meer met minder: 50 kWh en 416 kilometer.

Eind juli arriveert de auto in Nederland. Lees voor die tijd nog even het onderstaande artikel over de elektrische Megane van 32.990 euro. Want met 60 kWh (464 km!), 20-inch lichtmetaal en een energiezuinige warmtepomp en rode metaallak als standaardkleur, is dat wél het koopje van de maand.

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.