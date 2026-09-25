Tweedehands Volkswagen ID.3: betrouwbaarheidscijfer en apk-problemen

Aankooptips

Steeds meer mensen kiezen voor een tweedehands elektrische auto. Wie iets zoekt dat tussen een echte SUV en een traditionele hatchback in valt, komt al snel bij de Volkswagen ID.3 terecht. Is een gebruikte ID.3 een verstandig ‘tussendoortje’, of kun je hem beter laten staan?

De ID.3 vormde in 2019 het ­startschot voor Volkswagens MEB-platform. Van het elektrische Golf-alternatief hadden zowel de fabrikant als de consument aanv­ankelijk meer verwacht. Zowel op het gebied van design, interieur­kwaliteit als software kreeg de ID.3 in het begin veel kritiek.

Facelifts en upgrades

In de loop der jaren is er flink aan de auto gesleuteld. In 2022 volgde een ­eerste facelift, waarbij onder meer het interieur een upgrade kreeg. Maar ook aan de efficiency van de motoren is het nodige verbeterd. Genoeg redenen dus waarom juist de latere exemplaren de interessantste keuze zijn.

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Onder de naam ID.3 Neo presenteerde Volkswagen in april dit jaar een wederom flink opgefriste versie. Sinds eind juli staat deze laatste editie in de showroom.

Motor- en accuversies Volkswagen ID.3

De meeste aangeboden ID.3's hebben het accupakket van 58 kWh. Daarmee kun je volgens de WLTP-norm ongeveer 400 kilometer rijden. De versie met de zwaarste batterij van 77 kWh is goed voor een bereik van maximaal 557 kilometer. Klinkt ideaal, maar het aanbod is beperkt en de prijzen zijn een stuk hoger dan van de 58kWh-varianten.

De 326 pk sterke Volkswagen de ID.3 GTX is nieuw nauwelijks verkocht. In het occasioncircuit zul je hem dan ook nauwelijks tegenkomen.

Prijzen tweedehands ID.3 onder druk

Een gevolg van die updates én de toegenomen concurrentie van andere merken, is dat de prijzen van vroege ID.3's fors zijn gedaald. Daarmee kun je als occasionkoper je voordeel doen.

Op Marktplaats komen we al nette ID.3's tegen vanaf 15.000 euro. Als je de voorkeur geeft aan de faceliftversie van de ID.3, dan kun je vanaf zo'n 18.000 euro terecht. Een tweedehands ID.3 met de 77kWh-batterij is te vinden vanaf ongeveer 23.500 euro.

Maar hoe zit het met de betrouwbaarheid van een tweedehands Volkswagen ID.3? Zijn alle kinderziektes er inderdaad uit?

Betrouwbaarheid ID.3: van onvoldoende tot 'zeer betrouwbaar'

De Volkswagen ID.3 had zoals gezegd een lastige start, maar na alle updates krijgen ID.3-rijders nauwelijks nog te maken met ongeplande garagebezoeken. In de pechstatistieken van de ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB, komt de Volkswagen ID.3 dan ook nauwelijks voor. Van de Duitsers krijgt de auto de beoordeling ‘zeer betrouwbaar’.

De Nederlandse Consumentenbond deelt slechts een 5,1 uit, maar in die beoordeling zijn ook de vele - inmiddels door updates verholpen - klachten uit de beginperiode meegenomen. Als we dat én de bevindingen van de ADAC in ogenschouw nemen, moeten we misschien niet al te zwaar aan die 5,1 tillen.

Hoe doet de ID.3 het bij de apk?

Bij de periodieke keuringen vallen vooral slijtageonderdelen op. Eenzijdig afgesleten banden, verkeerd afgestelde koplampen en ongelijkmatig of onvoldoende werkende remmen komen regelmatig voor. Hetzelfde geldt voor stabilisatorstangen en draagarmen met te veel speling. Daarnaast komen problemen voor met de camera van de rijstrookassistentie. Net als veel andere elektrische auto’s, kampen sommige ID.3’s met problemen met de kleinste accu: die van 12 volt.

Hoelang gaat het accupakket mee?

Over voortijdige degradatie van de hoogvoltaccu hoef je je volgens de ADAC geen zorgen te maken. Na tweeënhalf jaar en 100.000 kilometer met veel snellaadsessies, had de 77 kWh-accu van hun duurtest-ID.3 nog 93 procent van z’n oorspronkelijke capaciteit. Na 220.000 kilometer was dat 89 procent. Niettemin adviseren we om voor aanschaf van een tweedehands elektrische auto of plug-in hybride altijd een uitgebreide, onafhankelijke check van de hoogvoltbatterij te laten uitvoeren.