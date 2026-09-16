Kabinet geeft groen licht voor EV-subsidie met inruilregeling die binnenkort start

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Wie met een oude benzine- of dieselauto rijdt, krijgt mogelijk nog dit jaar een extra reden om over te stappen op elektrisch. Het kabinet werkt aan een nieuwe inruilregeling waarbij automobilisten hun oude brandstofauto kunnen laten slopen en met subsidie een gebruikte elektrische auto kunnen aanschaffen.

De regeling moet in het vierde kwartaal van 2026 van start gaan en zijn onderdeel van een pakket maatregelen waarmee het kabinet huishoudens wil ondersteunen.

De nieuwe regeling is nadrukkelijk niet bedoeld als algemene subsidie voor iedereen die een elektrische auto koopt. Alleen huishoudens met lagere en middeninkomens komen ervoor in aanmerking.



Oude auto moet van de weg af

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Een belangrijke voorwaarde is dat de ingeruilde auto daadwerkelijk uit het wagenpark verdwijnt. Het moet gaan om een oudere auto met een lage emissieklasse. In de huidige plannen gaat het om auto's in emissieklasse 1 tot en met 4. Emissieklasse 4 betreft auto's van ruwweg 2005 tot 2009. De auto moet worden gesloopt en kan dus niet simpelweg worden ingeruild of geëxporteerd.



Daar staat de aanschaf van een tweedehands volledig elektrische auto tegenover. Daarmee probeert het kabinet twee doelen tegelijk te bereiken: oudere auto's met een hogere uitstoot uit het Nederlandse wagenpark halen en elektrisch rijden toegankelijker maken voor huishoudens die daar financieel minder makkelijk de overstap naar kunnen maken.

Regeling gaat eerder van start

Opvallend is dat de regeling inmiddels is versneld. Eerdere plannen gingen uit van invoering in 2027, maar het kabinet wil de regeling nu al in het vierde kwartaal van 2026 laten ingaan.

Wanneer automobilisten precies een aanvraag kunnen indienen, is nog niet bekend. Ook de definitieve voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt.

Zo is nog niet duidelijk welke inkomensgrenzen precies worden gehanteerd en aan welke eisen de gebruikte elektrische auto moet voldoen. Ook de hoogte van de uiteindelijke subsidie is nog niet officieel vastgesteld. Bedragen die momenteel in berichtgeving rondgaan, zijn gebaseerd op eerdere plannen en moeten daarom niet als definitief worden beschouwd.

Niet voor nieuwe elektrische auto's

De nieuwe regeling is uitsluitend gericht op gebruikte volledig elektrische auto's. Daarmee verschilt ze van de eerdere landelijke aanschafsubsidie voor elektrische personenauto's. Die regeling, de SEPP, werd eind 2024 beëindigd. Sindsdien is er geen algemene aanschafsubsidie meer voor particulieren.

De nieuwe aanpak is veel gerichter: een oude fossiele auto moet verdwijnen voordat een huishouden gebruik kan maken van de ondersteuning voor een gebruikte EV.

Fraude voorkomen

Het kabinet had de inruilregeling al eerder voorbereid. In eerdere plannen werd onder meer gesproken over een minimale bezitsduur van de oude auto. Daarmee moet worden voorkomen dat iemand speciaal een goedkope oude benzine- of dieselauto koopt om die vervolgens voor de regeling te laten slopen. Ook zouden er voorwaarden komen voor de periode waarin de aangeschafte elektrische auto moet worden aangehouden. Of deze voorwaarden ongewijzigd terugkomen in de definitieve regeling, is nog niet duidelijk.

Voorlopig staat dus vooral vast wie de regeling moet helpen en wat daarvoor moet gebeuren: een huishouden met een laag of middeninkomen levert een oudere fossiele auto in voor sloop en koopt daarvoor een gebruikte elektrische auto. De exacte spelregels en het subsidiebedrag volgen later.