Bijna 3000 pk en 500 km/h: peperdure BYD eindigt als schroot in de vangrail

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Met een vermogen van 2977 pk en een topsnelheid van ruim 496 km/h is de Yangwang U9 Xtreme een van de indrukwekkendste auto's ter wereld. De 500 km/h leek binnen handbereik, maar dat bleek vooral een papieren werkelijkheid.

De Chinese autofabrikant BYD heeft met zijn Yangwang U9 Xtreme grootse plannen. In augustus 2025 verbeterde hij het snelheidsrecord voor elektrische hypercars op de Nordschleife en een maand later haalde de elektrische hypercar een duizelingwekkende topsnelheid van 496,22 km/h.

Op jacht naar 500 km/h

Daarmee vestigde de U9 Extreme een record voor productieauto's. Maar 496 km/h is natuurlijk een beetje een lullig getal als je ook gewoon 500 kunt halen. Dus besloot BYD de grens van 500 km/h aan te vallen. Alleen is dat behoorlijk misgegaan. Het resultaat is een hoop schroot van miljoenen euro's. Gelukkig kwam de bestuurder er een stuk beter vanaf.

Yangwang U9 Xtreme eindigt in stukken

Op Chinese sociale media verschenen beelden van een zwaar gehavende Yangwang U9 Xtreme. Volgens CarNewsChina ging het mis tijdens een hogesnelheidstest op een afgesloten circuit in China.

De elektrische supercar raakte van zijn lijn en knalde tegen een vangrail. Hoe hard de auto op dat moment reed, is niet bekend. Maar aan de ravage te zien, ging het bepaald niet stapvoets.

We zijn geen schade-experts, maar het resultaat lijkt ons absoluut een total loss. Van de voor- en achterkant van de peperdure hypercar is vrijwel niets over. De complete achteras werd zelfs van de auto gerukt en het asfalt lag bezaaid met wrakstukken.

Bestuurder overleeft

Toch is de crash voor BYD niet alleen maar slecht nieuws. Hoewel de bestuurder zich natuurlijk rot geschrokken is, overleefde hij de crash zonder ernstige verwondingen. De veiligheidskooi bleef namelijk grotendeels intact.

BYD gebruikt hiervoor een constructie met veel koolstofvezel, die zowel extreem stijf als sterk moet zijn. En hoewel het accupakket bij zo'n enorme klap flink op de proef wordt gesteld, zijn er geen meldingen van een accubrand.

Bijna 3000 pk

Als een auto een topsnelheid van (bijna) 500 km/h haalt, heb je het natuurlijk niet over een doorsnee elektrische sportwagen. De Yangwang U9 Xtreme heeft dan ook vier elektromotoren die samen 2977 pk leveren. De auto beschikt over een 1200-voltsysteem, waarmee je het relatief bescheiden accupakket (80 kWh) razendsnel kunt opladen.

Ook de banden zijn bijzonder. De speciaal ontwikkelde GitiSport-semislicks moeten snelheden tot ruim 500 km/h aankunnen. Maar helaas hebben ze deze crash dus niet weten te voorkomen. Koolstofkeramische remschijven moeten vervolgens helpen om al dat geweld weer tot stilstand te brengen. Bij voorkeur zonder tussenkomst van een vangrail ...

2,6 miljoen euro aan stukken

Het prijskaartje is minstens zo buitensporig als de prestaties. Volgens CarNewsChina kost de U9 Xtreme ongeveer 3 miljoen dollar, omgerekend grofweg 2,6 miljoen euro. Er worden bovendien slechts 30 exemplaren gebouwd. Daarvan is er nu dus al eentje afgeschreven.

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Gaat BYD de 500 km/h nog halen?

BYD was van plan om in november in de Verenigde Arabische Emiraten opnieuw een poging te wagen de grens van 500 km/h te doorbreken. Of deze crash gevolgen heeft voor die plannen, is nog onduidelijk. Een nieuwe crashtest lijkt ons in elk geval niet wenselijk en bovendien onnodig. Wel lijkt het ons een goed idee om eerst de precieze oorzaak van deze harde ontmoeting met de vangrail te onderzoeken.