Waarom één all-seasonband zo goed scoort in vier Duitse bandentests

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Een all-seasonband in een complexe evenwichtsoefening: hij moet in juli net zo goed presteren als in januari. Toch komen Duitse bandentesters dit jaar, in allerlei maten en op verschillende auto's, steeds weer bij dezelfde band uit: de Continental AllSeasonContact 2.

Bij het testen van all-seasonbanden komen uiteenlopende weersomstandigheden aan bod. Van grip in de regen en stabiliteit op droog asfalt, tot tractie in de sneeuw. Edwin Goudwaard, Continentals hoofd Onderzoek en Ontwikkeling, noemt zo'n band dan ook ‘altijd een complexe evenwichtsoefening’.

Juist daarom zegt het iets als vier verschillende Duitse testinstanties, elk met hun eigen bandenmaat, testauto en afwegingen, tot vrijwel dezelfde conclusie komen.

Drie keer bovenaan, één keer tweede

Die band is de Continental AllSeasonContact 2. In de grote all-seasontest van de ADAC, in de maat 185/65 R15, kreeg de Continental als enige band in het testveld het eindoordeel gut (‘goed’). De ADAC prees vooral de stabiele rij- en remprestaties op droog, nat én winters wegdek, wat te danken is aan een reeks van vernieuwingen: de verbeterde compoundtechnologie van de band, het adaptieve profielontwerp en de open schouders die helpen om water af te voeren.

In september volgden twee testzeges kort na elkaar. Auto Motor und Sport zette negen all-seasonbanden in de maat 195/55 R16 onder een Hyundai i20 en gaf de Continental de hoogste score van allemaal: 8,7 uit 10 - sehr gut.

Een week later won de Continental ook de test van de Duitse automobielclub AvD, met de hoogste eindscore (4,49 uit 5, sehr gut) van twaalf geteste banden. In de test van Auto Zeitung eindigde de AllSeasonContact 2 als tweede, met het lovende oordeel: sehr empfehlenswert (sterk aanbevolen).

Verder rijden, minder verbruiken

Bij Auto Motor und Sport scoort de AllSeasonContact 2 in de milieucategorie een 9,7 - de hoogste score van alle deelnemers. Ook de AvD roemt de lange levensduur en het lage brandstofverbruik als pluspunten.

Dankzij de verhoogde efficiëntie beginnen de vierseizoensbanden zichzelf vanaf dag één terug te verdienen. Ten opzichte van zijn voorganger, biedt de AllSeasonContact 2 maar liefst 15 procent meer kilometrage en 6 procent minder rolweerstand, zonder in te leveren op veiligheid of comfort.

De AllSeasonContact 2 is leverbaar in velgmaten van 15 tot 22 inch, voor personenauto's en SUV’s met elk type aandrijflijn. Of het nu een EV of hybride is, of dat de auto gewoon op benzine of diesel rijdt, maakt daarbij niet uit.

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Conclusie

De vernieuwde technologieën van de Continental AllSeasonContact 2 zorgen voor voorspelbare grip, korte remwegen op droge, natte en winterse wegen, een nauwkeurige handling, efficiënte waterafvoer en een comfortabele rijervaring. Zodoende presteert deze band het hele jaar door goed in uiteenlopende omstandigheden. En zo kan het dat Duitse testers steeds dezelfde all-seasonband bovenaan zetten.