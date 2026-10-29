TEST: EV of PHEV, wat is goedkoper? Kia EV5 vs Kia Sportage

Tests

Met de EV5 en de Sportage heeft Kia twee praktische compacte SUV’s in huis. Met hun ruimte, comfort en uitrusting liggen ze verrassend dicht bij elkaar, waardoor vooral persoonlijke smaak én je bankrekening de doorslag geven.

De Kia Sportage behoort tot de langstlopende Kia-modellen en is inmiddels toe aan zijn vijfde generatie. De volledig elektrische EV5 is juist hartstikke nieuw. Toch ontlopen beide modellen elkaar qua afmetingen en praktische bruikbaarheid nauwelijks.

Beide Kia’s beschikken over een grote kofferbak en bieden ook hun inzittenden volop ruimte. Vooral voorin voelt de Kia EV5 iets luchtiger aan, doordat een middentunnel ontbreekt. Ook qua uitrusting zijn de verschillen klein. Zaken als stoelverwarming en stoelventilatie voorin zijn mogelijk, afhankelijk van de uitvoering. Ook het infotainmentsysteem, met grote schermen en verschillende onlinefuncties, is grotendeels hetzelfde.

Dat het rijcomfort van beide Kia's vergelijkbaar is, verrast een beetje. Zowel de EV5 als de Sportage is tamelijk stevig geveerd, zonder oncomfortabel hard te worden. Op korte oneffenheden reageert de EV5 wel iets stugger. Bovendien is zijn besturing wat indirecter dan die van de plug-inhybride Sportage, al zal niet iedere bestuurder daar zwaar aan tillen.

Interieur van de EV5 (boven) en Sportage (onder)

Bankrekening plunderen

Geen van beide Kia’s is op grote missers te betrappen en hun karakter is vergelijkbaar. Daardoor worden de kosten extra belangrijk. De Sportage PHEV is 1000 euro goedkoper in aanschaf. Dat is nog geen doorslaggevend verschil.Want daar staan hogere onderhoudskosten tegenover. Volgens de ANWB moet je bij 10.000 kilometer per jaar 96 euro extra aftikken, bij 20.000 kilometer loopt dat verschil op tot 144 euro. Ook als je kijkt naar de brandstof-/stroomkosten ben je met de EV5 goedkoper uit. Bij 20.000 kilometer per jaar bedraagt het voordeel liefst 1500 euro. Bovendien is de elektrische aandrijflijn stiller en soepeler dan die van de plug-inhybride. De Sportage zet daar wel een veel grotere actieradius tegenover.

Onder aan de streep kost elke gereden kilometer in de EV5 bij 10.000 km per jaar 25 cent Dat is liefst 17 cent minder dan bij de Sportage Plug-in Hybrid. Wie als particuliere koper de afschrijving meerekent, wordt ook in de armen van de EV5 gedreven. Volgens onze berekening ben je bij een jaarlijks kilometrage van 10.000 elke kilometer 10 cent goedkoper uit.

Winnaar: Elektrisch

Zowel de EV5 als de Sportage is een uitstekende auto, waarbij gebruiksgemak hand in hand gaat met veel comfort en een acceptabel aanschafbedrag. Maar in de dagelijkse kosten neemt de EV5 nadrukkelijk afstand. De meerprijs van 1000 euro ten opzichte van de Sportage verdien je snel terug, want EV5 is in bijna alle opzichten goedkoper in gebruik.

