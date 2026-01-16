Zo groot is de kans dat je jouw auto nog terugziet als-ie wordt gejat

Nieuws

In 2025 werden in Nederland 7.499 personenauto’s gestolen. Maar hoe groot is de kans dat je jouw auto terugziet als hij wordt gejat?



In 2025 was die kans ongeveer één op twee. Slechts 3.935 gestolen auto’s werden teruggevonden, blijkt uit cijfers van Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). De totale schade bedroeg ruim 127 miljoen euro, een stijging van 38 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Per voertuig ging het gemiddeld om 17.061 euro schade.

Aantal diefstallen stijgt fors

Het aantal autodiefstallen lag in 2025 liefst 12 procent hoger dan in 2024. Volgens VbV-directeur Edwin Karelsen is voertuigdiefstal 'een serieus en groeiend probleem'. Ook lichte bedrijfswagens waren vaker doelwit, terwijl het aantal gestolen motor- en bromfietsen juist licht daalde, met respectievelijk 7 en 3 procent.

Toyota RAV4 favoriet bij dieven

De Toyota RAV4 (bouwjaar 2019 en nieuwer) is nog steeds de populairste auto onder dieven. In 2025 werden 387 exemplaren gestolen. Het model is naar verluidt kwetsbaar vanwege de matige beveiliging van het keyless entry-systeem. Nieuwere uitvoeringen zouden beter beveiligd zijn. De Kia Sportage (bouwjaar 2021 en nieuwer) volgt met 162 gestolen auto’s.

Meeste gestolen auto’s blijven in Nederland

In totaal werden 6.945 gestolen voertuigen – waaronder personenauto’s, bestelwagens en motoren – teruggevonden. Driekwart daarvan dook op binnen Nederland. Buiten de landsgrenzen worden ze het vaakst aangetroffen in Duitsland, België en Bulgarije. Teruggevonden voertuigen hebben vaak schade of missen onderdelen.

Bron: Stichting VbV

Daling voorbij, stijging houdt aan

Rond de eeuwwisseling werden er jaarlijks nog meer dan tienduizend auto’s gestolen, maar daarna daalde het aantal gestaag. Die trend is inmiddels gekeerd: na jaren van daling stijgt het aantal autodiefstallen sinds 2019 weer, met in 2025 zelfs een toename van 12 procent ten opzichte van een jaar eerder.