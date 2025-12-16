Nieuwe Toyota RAV4 wordt beter en goedkoper maar je levert wel wat in

Nieuws

De nieuwe Toyota RAV4 is 1200 euro goedkoper dan zijn voorganger. Tegelijkertijd kreeg-ie een groter elektrisch bereik én laadt-ie veel sneller. Maar er zitten ook twee addertjes onder het gras ...

Toyota haalt de nieuwe RAV4 in juni naar Nederland. Het prijskaartje valt mee: 1200 euro goedkoper dan het uitgaande model. Dat betekent nog niet dat de grote plug-in hybride SUV ineens een koopje is. Je moet nog altijd 49.795 euro uit je oude sok schudden.

Uiterlijke verschillen

Aan de buitenkant herken je het nieuwe model meteen aan de grofmazige grille, die in de meeste uitrustingsvarianten dezelfde kleur heeft als de rest van de carrosserie. Bij de GR Sport is de gehele neus anders geboetseerd en is de grille wel gewoon zwart.

De nieuwe led-koplampen van de RAV4 passen naadloos in het nieuwe Toyota-familiegezicht en de opgestrakte achterlichten geven de RAV4-kont een veel moderner aanzicht. Maar eigenlijk zijn de technische aanpassingen veel belangrijker. Die brengen namelijk een aantal fijne voordelen met zich mee.

Riante basisuitrusting Toyota RAV4

Uiteraard is er op uitrustingsgebied ook het een en ander gebeurd. Zo is de nieuwe Dynamic-uitvoering al lekker compleet, met onder meer een elektrisch bedienbare achterklep, 18-inch lichtmetalen wielen en privacy glass achter. Verder beschikt de bestuurder over een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, stoel- en stuurwielverwarming, automatische 2-zone airconditioning en een 12,9-inch multimediascherm met geïntegreerd navigatiesysteem.

Groter elektrisch bereik RAV4 plug-in Hybrid

Het belangrijkste vinden we de grotere elektrische actieradius. Volgens de WLTP-norm is die dankzij de grotere batterij nu 100 kilometer, terwijl de prik er bij de oude versie al na 75 kilometer uit was. Met die 100 kilometer zit de Toyota RAV4 trouwens nog niet aan de top van de markt. De Volkswagen Tiguan eHybrid heeft 128 elektrische kilometers in z’n mars, de Leapmotor C10 REEV 145 kilometer, en de Lynk & Co 08 claimt zelfs een elektrisch bereik van 200 kilometer.

Véél sneller snelladen

Een grotere batterij betekent doorgaans ook langere laadtijden, maar dat is bij de RAV4 niet het geval. Terwijl de term ‘snelladen’ vroeger in het RAV4-woordenboek ontbrak, staat het nu met hoofdletters vermeld. Mits je ‘m aan de juiste laadpaal hangt, klokt de Toyota nu 50 kW naar binnen. Daarmee gaat de batterij (netto 22,7 kWh) binnen een halfuur van 10 naar 80 procent van z’n capaciteit. Bij langere reisetappes is dat zeker van belang.

Aanhangers tot 2000 kg welkom

Ook mooi meegenomen: de vierwielaangedreven RAV4 kan nu geremde aanhangers tot een gewicht van 2000 in plaats van 1500 kilo trekken.

Wat zijn de addertjes onder het gras?

En daarmee zijn we meten aangekomen bij het addertje onder het gras. Voorheen was namelijk élke plug-in hybride Toyota RAV4 een vierwielaandrijver. Tegenwoordig wordt de basisversie alleen door de voorwielen aangedreven. Bovendien heeft de FWD-variant minder vermogen: 270 in plaats van 300 pk. Maar daarvan raken wij niet onmiddellijk in de stress.

Prijzen Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (2026)

Versie Prijs 270 Dynamic € 49.795 270 First Edition € 54.595 270 Executive € 57.795 300 Dynamic (AWD) € 52.795 300 First Edition (AWD) € 57.595 300 GR Sport (AWD) € 59.995 300 Executive (AWD) € 60.795

Je hoeft trouwens niet meteen naar de dealer te rennen als je de nieuwe RAV4 live wilt bewonderen. Het duurt nog tot halverwege 2026 voordat-ie in de Nederlandse en Belgische showrooms staat.