Meest gestolen auto van Nederland wordt plots veel minder gejat, en dat is geen toeval

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Jarenlang was de Toyota RAV4 de favoriet van het Nederlandse dievengilde, dit jaar halveerde het aantal diefstallen bijna. Toevallig is dat niet.

Diefstallen kelderen, populariteit niet

De nieuwste cijfers van de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit laten een opvallende daling zien: het aantal gestolen RAV4's daalde van 144 naar 82 exemplaren in een jaar tijd.

Toyota Nederland heeft dit zelf toegelicht op de eigen website: vanaf modeljaar 2023 past de fabriek een extra anti-diefstalbeveiliging op de RAV4 toe. Die is gericht tegen het inbreken op de CAN-aansluiting van de auto, het systeem waar dieven eerder eenvoudig op konden inbreken om de auto te starten zonder sleutel. De precieze technische details maakt Toyota niet openbaar. Dat is een normale voorzorg om dieven niet op ideeën te brengen, geen geheimzinnigheid over de maatregel zelf.

Bouwjaar bepaalt het risico

Ook tegenover Kassa bevestigt Toyota dat vooral de RAV4 uit de periode 2019 tot 2023 een makkelijk doelwit is, en dat de beveiliging daarna is verbeterd. Dat spoort met de dalende diefstalcijfers: blijkbaar zijn het vooral de oudere, minder beveiligde exemplaren die nog worden gestolen, terwijl de nieuwere, beter beveiligde modellen nauwelijks doelwit zijn. Dieven kiezen kennelijk voor het exemplaar dat het makkelijkst te kraken is, niet voor het nieuwste of meest verkochte exemplaar.

Toch is de ingreep geen wondermiddel. Automotive inbouwspecialist Dion Hillebrink vertelt aan Kassa dat bijna de helft van alle beveiligingssystemen die zijn bedrijf inbouwt, op een RAV4 zit. Hij noemt Toyota's eigen startblokkering deels 'schijnveiligheid' omdat die op dezelfde frequentie werkt als de sleutel zelf. Voor een ervaren dief zou dat maar een kleine vertraging opleveren.

Wat eigenaren van oudere RAV4's kunnen doen

Rijd je in een RAV4 van vóór 2023, dan blijft waakzaamheid geboden. De ANWB adviseert onder meer een RFID-sleutelhoes of metalen blik om het signaal van de sleutel af te schermen (zie artikel hierboven). Ook raadt de bond aan om de contactsleutel nooit in de auto achter te laten. Wie meer zekerheid wil, kan kiezen voor een extra klasse-3 alarm of een mechanisch versnellingsbakslot. Dat zijn aanvullingen die bij oudere modellen het grootste verschil maken.

De RAV4-ingreep laat zien dat een technische aanpassing wel degelijk werkt, ook al lost die het probleem niet in één klap op. Voor eigenaren van de Toyota Corolla Cross, die nu topfavoriet van dieven is, is de vraag inmiddels of hun auto ook niet beter beveiligd moet worden.