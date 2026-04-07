Review: het is saai, maar de Toyota RAV4 doet eigenlijk alles goed

De Toyota RAV4 (alleen nog als PHEV) is geen auto waarbij zure journalisten hun pen eens flink in de azijn kunnen dopen. Zijn elektrische actieradius is zelfs 35 kilometer groter dan Toyota aanvankelijk meldde.

Wat valt op aan de Toyota RAV4?

In Nederland is de Toyota RAV4 niet echt een hardloper. Maar vergis je niet in dit model, het is de bestverkochte auto ter wereld. Al voert-ie ook bij ons een twijfelachtig lijstje aan: het is in Nederland de meest gestolen auto. En dat komt weer doordat de vraag naar onderdelen voor deze bestseller wereldwijd groot is. Ter geruststelling voor RAV4-kopers: sinds modeljaar 2023 heeft Toyota extra veiligheidssystemen ingebouwd, zodat dieven hem veel moeilijker kunnen pikken.

De RAV4 is inmiddels toe aan de zesde generatie. Het belangrijkste technische nieuws is dat hij Nederland alleen nog te koop is als plug-in hybride. Een gewone hybride is overbodig geworden, omdat de RAV4 ook als stekkerhybride zijn batterij nooit helemaal leegrijdt. Dus eigenlijk rijd je zelfs met een matig gevulde batterij eigenlijk altijd alsof je in een hybride onderweg bent.

Daardoor heeft de Toyota geen last van het ‘Mitsubishi Outlander-syndroom’, de ooit zo populaire PHEV waarbij het brandstofverbruik schrikbarende vormen aannam als de batterij leeg was. Ook mooi meegenomen: de vierwielaangedreven RAV4 kan nu geremde aanhangers trekken tot een gewicht van 2000 in plaats van 1500 kilo. Caravanrijders moeten de voorwielaangedreven RAV4 laten staan, want die mag maar 800 kilo trekken.

Aan de buitenkant herken je het nieuwe model meteen aan de grofmazige grille, die in de meeste uitrustingsvarianten dezelfde kleur heeft als de rest van de carrosserie. Bij de GR Sport is de gehele neus anders geboetseerd en is de grille wel gewoon zwart.

De nieuwe led-koplampen van de RAV4 passen naadloos in het nieuwe Toyota-familiegezicht en de strakkere achterlichten geven de RAV4-kont een veel moderner aanzicht. Al met al is het uiterlijk van de RAV4 er flink op vooruitgegaan. Maar eigenlijk zijn de technische aanpassingen veel belangrijker. Die brengen namelijk een aantal fijne voordelen met zich mee.

Wat is goed aan de Toyota RAV4?

Toen Toyota eind vorig jaar het persbericht van de RAV4 verstuurde, meldde het dat de elektrische actieradius was vergroot naar 100 kilometer. Bij de oude versie was de prik er al na 75 kilometer uit.

Maar het lijkt wel alsof de technici niet tevreden waren met die middelmatige score, want die actieradius is (afhankelijk van de uitvoering) plotseling vergroot tot minimaal 119 en maximaal 137 kilometer. Daarmee staat de RAV4 ineens een op gelijke hoogte met die andere hoogvlieger, de Volkswagen Tiguan (119-126 km). Er is wel een overtreffende trap: de Lynk & Co 08 claimt een elektrisch bereik van 200 kilometer.

Over gebrek aan vermogen hoeft de Toyota-rijder zijn hersens niet te pijnigen; de voorwielaangedreven RAV4 heeft 272 pk, de 4WD-versie dankzij een extra elektromotor op de achteras zelfs 309 pk.

Toyota maakt het de RAV4-rijder nog makkelijker doordat de auto een snellaadfunctie heeft: dat kan met maximaal 50 kW en de batterij is in het ideale geval in een halfuur van 10 tot 80 procent gevuld.

Omdat je in de elektrische stand geen motorgeluid hoort, heeft Toyota extra geluidsisolerend materiaal aangebracht om ook het geluid van de wind en de banden buiten het gehoor te houden. We zijn sowieso onder de indruk van het comfort van de RAV4, met een onderstelafstemming die meer neigt naar comfort dan naar sportiviteit en ook prima geschikt is voor landen waar het wegdek niet in topconditie verkeert.

Het gevreesde loeien van de CVT-transmissie, doorgaans een kritisch punt in ons testrapport, blijft uit. Zelfs bij een sportieve rijstijl voelt het eerder aan alsof je met een ‘gewone’ automaat onderweg bent. Handig: via peddels aan het stuur kun je de remenergie terugwinnen.

Het laatste compliment aan Toyota gaat over de bediening: de Japanners weten precies de goede mix te vinden tussen schermen en knoppen. Er is een groot scherm in het midden geplaatst, maar voor de airco en de radio kun je ook gewoon een knop gebruiken. Sommige versie hebben ook een head-up display.

Wat kan beter aan de Toyota RAV4?

Bij volledig elektrische Toyota’s kunnen we altijd mekkeren over een relatief matige actieradius, oude batterijtechniek en weinig indrukwekkende laadtijden. Maar bij de RAV4 peinzen we ons suf over wat ons niet bevalt.

We kunnen het dashboard noemen, waarbij Toyota niet kiest voor chique materialen. We krommen onze tenen als we kijken naar de armsteun in het portier, met een bovenlaag van keihard plastic. Maar, zegt Toyota zelf, we willen dat onze auto’s er over 15 jaar nog net zo goed uitzien als nu. En daar zit ook wel iets in natuurlijk.

In het dashboard van de minder rijk uitgeruste RAV4’s zitten enkele loze knoppen, die alleen bij rijker uitgeruste versies een functie hebben. Maar dat is ook weer geen halszaak. Dus onder de streep kunnen we alleen maar concluderen dat er weinig te klagen valt.



Wat zijn de prijs en levertijden van de nieuwe Toyota RAV4?

De RAV4 is al te bestellen, in juli staat hij bij de Toyota-dealer en worden de eerste klanten blij gemaakt. Het prijskaartje valt mee: 1200 euro goedkoper dan het uitgaande model. Dat betekent nog niet dat de grote plug-in hybride SUV ineens een koopje is. Je moet nog altijd 49.795 euro uit je spaarrekening schudden. De versie met vierwielaandrijving kost 3000 euro meer.

RAV4-rijders laten het breed hangen, want Toyota vertelt dat de grootste groep geïnteresseerden kiest voor het absolute topmodel (RAV4 300 Executive), in combinatie met vierwielaandrijving. Die kost 60.795 euro.

Overigens is de prijs vergelijkbaar met de benchmark in dit segment, de Volkswagen Tiguan. De goedkoopste plug-in hybride uit Wofsburg kost 49.990 euro. Een verschil van exact 195 euro. Wie echt goedkoop uit wil zijn, kan bij de Citroën C5 Aircross terecht. Voor 42.690 euro krijg je een PHEV met een elektrische range van 95 kilometer.

Wat vind ikzelf van de Toyota RAV4?

Dit is een ijzersterke auto, die technisch in de voorhoede speelt. Zijn grote elektrische actieradius kan, als de energiecrisis aanhoudt, een nog sterkere troef worden. Maar ook met zijn prestaties, comfort en juiste knoppen-schermenmix is de Toyota RAV4 een eersteklas auto.