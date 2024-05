Test Volkswagen Tiguan 1.5 eHybrid (2024): bestverkochte Volkswagen is spectaculair onspectaculair

Tests

De Volkswagen Tiguan is de publieksfavoriet van Volkswagen en je hoeft niet lang na te denken waarom. Hij was altijd al ruim, praktisch, mooi, betrouwbaar en reed ook nog eens lekker. Al die punten zijn bij de nieuwe Tiguan nog eens verbeterd. Dat maakt ons werk saai, maar de kopers blij.

Van de Volkswagen Tiguan werden sinds zijn debuut in 2007 al 7,5 miljoen exemplaren verkocht. 45.000 daarvan vonden een Nederlandse eigenaar. Al jaren is de Tiguan wereldwijd de populairste Volkswagen. Vanaf het begin is het een alleskunner. Dat we ook nu nauwelijks slechte eigenschappen ontdekken, is een compliment aan Volkswagen. Maar die degelijkheid maakt hem soms ook wat kleurloos.



Uiterlijk is even wennen



Alleskunners van Volkswagen hebben meestal een design dat niemand voor het hoofd stoot. Dat is in de Tiguan niet anders, al moet je maar net houden van de (optionele) glazen 'grille' met optionele doorlopende lichtstreep tussen de koplampen. De echte grille zit in de bumper en is fors uitgevallen.



“Dat we de rode pen niet hoeven te gebruiken, is een compliment aan Volkswagen.”

In de ook weer enorme achterlichtunits bevindt zich een giga lichtbalk. Het lijkt alsof de auto deze keer iets meer is ontworpen met de smaak van de Aziatische autokoper in het achterhoofd. Ook de windtunnel had invloed op het design; de Cw-waarde daalde van 0,33 naar 0,28 en dat is gunstig voor het verbruik.



Tiguan hybrid



Uiteraard groeide de Tiguan weer ten opzichte van zijn voorganger, maar Volkswagen hield zich in. Het scheelt 3 centimeter en de wielbasis bleef gelijk. Er komen vier versies: de 1.5 eTSI is een mild hybrid, levert 130 of 150 pk, en is gekoppeld aan een DSG-automaat met zeven versnellingen.



Wij testen de kleinste van de twee plug-in hybrides, de Tiguan eHybrid met 204 pk. De krachtiger Tiguan eHybrid met stekker levert 272 pk. Beide PHEV's hebben een 1,5-liter benzinemotor en een elektromotor, in combinatie met een zestraps DSG-transmissie.



Strengere test voor PHEV's

Grootste wapenfeit van de Tiguan plug-in hybride (eHybrid) is zijn nieuwe accupakket, waardoor de elektrische actieradius toeneemt tot 129 kilometer. Althans, dat zegt Volkswagen, en waarschijnlijk gaan ze er daarbij vanuit dat je heel veel in de stad rijdt. Het is hoe dan ook een enorme verbetering ten opzichte van de huidige Tiguan e-Hybrid, die 47 kilometer elektrisch rijdt. De batterijcapaciteit werd dan ook bijna verdubbeld van 10,4 kWh naar 19,7 kWh. De officiële verbruikscijfers zijn indrukwekkend: 0,5 l/100 km (1 op 200), plus 18 kW aan stroom.

Opladen doet de nieuwe Tiguan sneller dan zijn voorganger én hij ondersteunt voor het eerst snelladen (50 kW). Aan een gewone AC-lader laadt de Tiguan met 11 kW.



Wegenbelasting plug-in hybride



Vanaf 1 januari 2025 wordt een strengere meetmethode van toepassing voor het praktijkverbruik van plug-in hybrides. Op basis daarvan wordt het bpm-bedrag bepaald, dat voor veel plug-in hybrides flink hoger zal uitvallen. Ook het voordeel op de wegenbelasting verdwijnt; vanaf 1 januari betaal je gewoon de volle mep. En dat wordt bloeden, want de Tiguan eHybrid met 204 pk weegt 1890 kilo.

Toch is er ook goed nieuws, want door de toegenomen elektrische actieradius is de kans groot dat de Tiguan ook volgens de nieuwe meetmethode een zeer lage uitstoot heeft, en dat is gunstig voor de prijs.



200 kilometer met een liter benzine



De meeste Nederlanders en Vlamingen kunnen voor woon-werkverkeer en de dagelijkse boodschappen en sportschoolbezoeken uit de voeten met de elektromotor. Bij de 1,5-liter benzinemotor denken we aan de oud-voetballer Romario: meestal doet hij niets, maar op gezette tijden stelt hij nooit teleur. De samenwerking tussen beide motoren is vlekkeloos.



Je kunt het verbruik beperken door veel in de Eco-stand te rijden en te kiezen voor maximale terugwinning van de remenergie. Al heeft Volkswagen een slimme truc uitgehaald: kies je voor een iets minder radicale terugwinning, dan bepaalt de auto zelf hoe stevig hij afremt. Op lage snelheden doet hij dat krachtiger dan op de snelweg. Wel zo prettig voor de bijrijder, voor wie het schokkerige remmen doorgaans niet zo prettig is.

Automaathendel stuurkolom



Achter het stuur is alles typisch Tiguan. Instap, zitpositie, bediening, zicht rondom, stoelen: alles klopt. Je moet alleen even zoeken naar de automaathendel, die nu aan de stuurkolom zit. In de middentunnel is daardoor plek voor twee smartphones, die je draadloos kunt opladen. Op de achterbank kunnen twee volwassenen hun benen strekken en kunnen ze ook hun hoofddeksel ophouden, van strohoed tot Peaky Blinders-pet.



Geen missers meer in de afwerking

Onderweg is de Tiguan niet op missers te betrappen. Hij staat op het nieuwe MQB evo-platform, dat gebouwd is voor auto's met een dwarsgeplaatste motor en voor- of vierwielaandrijving. Het onderstel is vooral afgestemd op comfort. Nieuwe adaptieve schokdempers met de naam DCC Pro verhogen tegen meerprijs het comfort. Je kunt kiezen uit vijftien standen – van zeer comfortabel tot zeer sportief. Verder worden carrosseriebewegingen op een hobbelige ondergrond beperkt.

Misschien nog wel essentiëler zijn de ErgoActive Plus-voorstoelen met massagefunctie, verwarming en ventilatie. We probeerden het volledige wellnessprogramma en wilden niet anders meer.

“De benzinemotor doet denken aan Romario: meestal doet hij niets, maar op gezette tijden stelt hij nooit teleur.”

Met de massagestoelen aan, kijken we extra kritisch naar de afwerking en bediening, want op dat onderdeel vliegt Volkswagen sinds 2020 regelmatig uit de bocht. Met name bij de ID.3 maakten de ooit zo degelijke Duitsers het bont: de afwerking was slordig en de bediening omslachtig.



Maar dankzij een paar verbeteringen blijven zulke ergernissen Tiguan-rijders bespaard. Hij heeft een stuur met normale knoppen. De sliders voor onder meer de airco onder het grote navigatiescherm zijn niet verdwenen (fysieke knoppen keren pas terug in latere modellen), maar de meeste functies kun je ook via het stuur of het touchscreen bedienen. Dat is groot genoeg voor mensen met een minder fijne motoriek en de menu-indeling is logisch. Ook de kwaliteit van de materialen is weer terug op het hoge niveau dat we van Volkswagen gewend zijn.



Volkswagen Tiguan eHybrid (204 pk)

benzinemotor + elektromotor, 204 pk, 350 Nm

0-100 km/h in 8,2 s, 210 km/h

0,5 l/100 km (1 : 200), 11 g CO2/km

4539 / 1842 / 1660 mm, 1867 kg

NL 50.990 euro BE n.n.b.

Bij de Tiguan staan altijd alle veiligheidssystemen aan, zoals de EU voorschrijft. Wil je niet bij elke minimale snelheidsoverschrijding een

waarschuwing, dan moet je die handmatig uitzetten. Dat gaat heel makkelijk via een icoon. Druk je daarop, dan kun je ook alle afzonderlijke systemen uitschakelen. Het veranderen van rijprogramma's (Eco, Comfort, Sport) kan via het scherm, maar je kunt ook een draaiknop

op de middentunnel gebruiken. Een head-up display, dat de informatie op de voorruit projecteert, is optioneel.

Nieuwe Volkswagen Tiguan (2024) prijs (altijd met automaat)



De Tiguan eHybrid is ongeveer even duur als de gewone 1.5 eTSI (130 pk), als je voor hetzelfde uitrustingsniveau kiest. De eTSI kost in de Life Edition-uitvoering 49.990 euro, de eHybrid met 204 pk kost 1000 euro meer.

Voor de basisuitvoering, die simpelweg Tiguan heet, betaal je 46.990 euro. Hij is alleen leverbaar als 1.5 eTSI met 130 pk. Topmodel is de 272 pk sterke eHybrid R-Line Business, met een prijs van 55.990 euro. Diesels zijn in Nederland niet te koop, in België staat de 2.0 TDI met 150 pk nog in de prijslijst.



Conclusie

De Volkswagen Tiguan is tegelijk spectaculair en onspectaculair. Dat Volkswagen een ruime, comfortabele en betrouwbare alleskunner op alle vlakken nog eens heeft verbeterd, is een knap staatje vakmanschap. Zoveel onberispelijkheid doet ons ook wel snakken naar een héél klein smetje. Gelukkig zijn niet alle auto's zo goed, anders was ons werk een stuk saaier.