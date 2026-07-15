TEST: op dit belangrijke punt troeft de Toyota RAV4 de Volkswagen Tiguan af

Tests

Met een fris uiterlijk, een vermogen van meer dan 300 pk en een dijk van een elektrische actieradius maakt de nieuwe Toyota RAV4 een daverende entree. Een koopje is het echter niet …

In Nederland is de Toyota RAV4 niet echt een hardloper. Maar vergis je niet in dit model, het is de bestverkochte auto ter wereld. Al voert-ie ook bij ons een twijfelachtig lijstje aan: er is geen auto die meer wordt gestolen. En dat komt weer doordat de vraag naar onderdelen voor deze bestseller wereldwijd groot is. Ter geruststelling voor RAV4-kopers: sinds modeljaar 2023 heeft Toyota extra veiligheidssystemen ingebouwd, zodat dieven hem veel moeilijker kunnen pikken.

De RAV4 bestaat sinds 1994 en is inmiddels toe aan de zesde generatie. Het belangrijkste technische nieuws is dat hij Nederland alleen nog te koop is als plug-in hybride. Een gewone hybride zou vanwege ons beruchte bpm-beleid te duur worden. Bovendien, zegt Toyota, ook als PHEV rijdt de RAV4 zijn batterij nooit helemaal leeg. Dan lijkt het tóch alsof je in een hybride onderweg bent. Daardoor heeft de Toyota geen last van het ‘Mitsubishi Outlander-syndroom’, de ooit zo populaire plug-in hybride waarbij het brandstofverbruik schrikbarende vormen aannam als de batterij leeg was. In de meeste andere landen (ook in België) blijft de RAV4 ook als ‘gewone’ hybride in de prijslijst.

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EV-range beter dan Tiguan

Toyota heeft de RAV4 minder braaf gemaakt. Misschien wel om de dieven af te schrikken, die het liefst zo onopvallend mogelijk rondrijden … Aan de buitenkant herken je het nieuwe model meteen aan de grofmazige grille, die in de meeste uitrustingsvarianten dezelfde kleur heeft als de rest van de carrosserie. Bij de GR Sport is de gehele neus anders geboetseerd en is de grille wel gewoon zwart. De nieuwe led-koplampen van de RAV4 passen naadloos in het nieuwe Toyota-familiegezicht en de strakkere achterlichten geven het RAV4-achterste een veel moderner aanzicht.

Al met al is het uiterlijk van de RAV4 erop vooruitgegaan. Maar eigenlijk zijn de technische aanpassingen veel belangrijker. Die brengen namelijk een aantal fijne voordelen met zich mee. Toen Toyota eind vorig jaar het persbericht van de RAV4 verstuurde, meldde het dat de elektrische actieradius was vergroot naar 100 kilometer. Bij de oude versie was de prik er al na 75 kilometer uit. Maar het lijkt wel alsof de technici niet tevreden waren met die score, want die actieradius is (afhankelijk van de uitvoering) plotseling vergroot tot maximaal 137 kilometer.

Daarmee troeft de RAV4 ineens die andere hoogvlieger af, de Volkswagen Tiguan (126 km). Er is wel een overtreffende trap: de Lynk & Co 08 claimt een elektrisch bereik van 200 kilometer. Over gebrek aan vermogen hoeft de Toyota-rijder zijn hersens niet te pijnigen; de voorwielaangedreven RAV4 heeft 272 pk, de 4WD-versie dankzij een extra elektromotor op de achteras zelfs 309 pk. Toyota maakt het de RAV4-rijder nog makkelijker doordat de auto een snellaadfunctie heeft. Dat kan met maximaal 50 kW en de batterij is in het ideale geval in een halfuur van 10 tot 80 procent gevuld.

Ook mooi meegenomen: de vierwielaangedreven RAV4 kan nu geremde aanhangers trekken tot een gewicht van 2000 in plaats van 1500 kilo. Caravanrijders moeten de RAV4 met voorwielaandrijving laten staan, want die mag maar 800 kilo aan de haak.

Met Japanse bril

Aan de binnenkant zie je meteen dat je in een Toyota zit. Het Japanse merk hecht wat minder waarde aan chique materialen en zachte oppervlakken. En dus krommen we onze tenen als we kijken naar de armsteun in het portier en de bovenlaag van het dashboard van keihard plastic. Toch heeft Toyota een weerwoord: ze willen dat hun auto’s er over vijftien jaar nog net zo goed uitzien als nu. Het overvloedig gebruikte plastic mag dan hard en een beetje goedkoop zijn, het is wel gemaakt voor de eeuwigheid.

Een ander onderdeel waar we in Europa eerder over vallen dan in Japan, is het aantal loze knoppen. In het dashboard van de minder rijk uitgeruste RAV4’s treffen we knoppen aan die alleen bij rijker uitgeruste versies een functie hebben. Maar dit is klagen op microniveau. Als we even achterin gaan zitten, zijn we alweer vrolijk, want in de RAV4 passen makkelijk vier volwassenen. Die kunnen iets minder bagage meenemen dan in het oude stekkermodel: 446 in plaats van 490 liter.

Over de bediening zijn we juist weer te spreken: Toyota wist precies de goede mix te vinden tussen schermen en knoppen. Er is een groot touchscreen in het midden geplaatst, maar voor de airco en de radio kun je ook gewoon een knop gebruiken. Sommige versies hebben ook een head-up display. Nog leuker is dat je de middenarmsteun kunt omdraaien, hij verandert dan in een bakje waar je losse munten in kunt leggen, of de pas van de milieustraat.

Niet loeien

In de RAV4 werkt een 2,5-liter benzinemotor met 143 pk samen met een elektromotor die 206 pk levert. De 4WD-versie waarmee wij rijden, heeft een extra elektromotor op de achteras. In het automatische programma bepaalt de elektronica op basis van de vermogensbehoefte welke motor aan het werk is. Maar je kunt er ook voor kiezen om elektriciteit op te sparen, bijvoorbeeld om op de elektromotor te rijden in de stad.

Omdat je nauwelijks motorgeluid hoort als je elektrisch rijdt, heeft Toyota extra geluidsisolerend materiaal aangebracht om ook het geluid van de wind en de banden buiten het gehoor te houden. We zijn sowieso onder de indruk de onderstelafstemming, die meer neigt naar comfort dan naar sportiviteit en gemaakt lijkt voor landen waar het wegdek niet in topconditie verkeert.

Het gevreesde loeien van de continu variabele transmissie, doorgaans een kritisch punt in ons testrapport, blijft uit. Zelfs bij een sportieve rijstijl voelt het eerder aan alsof je met een ‘gewone’ automaat onderweg bent. Handig: via peddels aan het stuur kun je bepalen hoe krachtig je op de motor wilt afremmen. Al is one pedal driving in de EV-stand niet mogelijk.

Laat het breed hangen

De RAV4 is al te bestellen, in juli staat hij bij de Toyota-dealer en worden de eerste klanten blij gemaakt. Het prijskaartje valt mee: hij is 1200 euro goedkoper dan het uitgaande model. Dat betekent niet dat de grote plug-in hybride SUV ineens een koopje is. Je moet nog altijd 49.795 euro uit je spaarrekening schudden. De versie met vierwielaandrijving kost 3000 euro meer.

Daarmee is de prijs vergelijkbaar met de benchmark in dit segment, de Volkswagen Tiguan. De goedkoopste plug-in hybride uit Wolfsburg kost 49.990 euro; een verschil van exact 195 euro. Wie echt goedkoop uit wil zijn, kan bij de Citroën C5 Aircross terecht. Voor 42.690 euro krijg je een Franse PHEV met een elektrische range van 95 kilometer.

RAV4-rijders kijken echter niet op een euro meer of minder, want Toyota vertelt dat de grootste groep geïnteresseerden kiest voor het vierwielaangedreven topmodel (RAV4 300 Executive). Die kost 60.795 euro. Met die spaarrekening zit het dus wel goed. Nu maar hopen dat de dieven geen oogje hebben op die nieuwe RAV4 …

Conclusie

De Toyota RAV4 is een ijzersterke auto, die technisch in de voorhoede speelt. Zijn grote elektrische actieradius kan, als de energiecrisis aanhoudt, een nog sterkere troef worden. Maar ook met zijn prestaties, comfort en juiste knoppen-schermenmix is de RAV4 een eersteklas auto.