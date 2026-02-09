Deze onbekende broer van bestverkochte auto ter wereld mikt op VW Tiguan

Nieuws

Plug-in hybrides zitten wereldwijd in de lift. De Toyota RAV4 was in 2025 zelfs de bestverkochte auto ter wereld. Dat voorbeeld wil de nieuwe Suzuki Across graag volgen. Aan de looks en de techniek zal het niet liggen …

Liefst 1,2 miljoen RAV4’s wist Toyota in 2025 wereldwijd te verkopen. En hoewel er een nieuw model zit aan te komen, is de uit de kluiten gewassen SUV in de Verenigde Staten nog steeds niet aan te slepen. Zie het artikel hieronder.

RAV4 vs. Across: 9000 tegen 190

Ook in Nederland doet de Toyota RAV4 het best goed, daarvan werden er van 2020 tot en met 2025 ruim 9000 stuks verkocht. In dezelfde periode wist de Suzuki Across slechts 190 Nederlandse klanten te overtuigen. En dat terwijl Suzuki de prijs in maart 2025 met maar liefst 9000 euro verlaagde.

Ook nieuwe Across (2026) is weer een kopie

Maar goed, als het grote voorbeeld van de Across het wereldwijd zo goed doet - ook als plug-in hybride - moet er toch meer mogelijk zijn, zou je denken. Om nog maar te zwijgen van die andere mondiale bestseller: de Volkswagen Tiguan, eveneens leverbaar als PHEV. En daarom heeft Suzuki een gloednieuwe Across onthuld.

En profil en van achteren gezien lijkt de Across nog steeds als twee druppels water op de RAV4, maar door een andere grille heeft de neus wel een ander smoelwerk.

Ook onderhuids heeft Suzuki druk geknipt en geplakt. Dat betekent een 2,5-liter viercilinder benzinemotor die samenwerkt met twee elektromotoren, goed voor een systeemvermogen van 306 pk. Suzuki geeft voor de Across 304 pk op, gekoppeld aan een E-CVT-automaat en standaard vierwielaandrijving. De sprint naar 100 km/h duurt 6,1 seconden, de topsnelheid is begrensd op 180 km/h.

Elektrisch bereik Suzuki Across (2026)

De lithium-ionbatterij heeft een capaciteit van 22,7 kWh, wat voldoende moet zijn om dagelijkse ritten grotendeels elektrisch af te leggen. Alleen verklapt Suzuki nog niet op hoeveel elektrische kilometers we mogen rekenen. Wij gokken op ongeveer 100 kilometer. Wat trouwens minder is dan de Volkswagen Tiguan 1.5 e-Hybrid (vanaf 52.490 euro) in petto heeft (128 km).

Toyota en Suzuki hebben de elektrische componenten compacter gemaakt door onder meer de vermogenselektronica te integreren in de vooras. Dat komt de efficiëntie en de ruimte in het interieur ten goede. De kofferbak van de Across heeft een inhoud van 446 liter, in de bagageruimte van de Tiguan e-Hybrid kun je 490 liter kwijt.

Veel ruimte en luxe

Binnenin ligt de focus op overzicht en gebruiksgemak. Suzuki noemt het ‘island architecture’: het dashboard is logisch ingedeeld rond de bestuurder, met een digitaal instrumentarium van 12,3 inch en een centraal touchscreen van 12,9 inch.

Apple CarPlay en Android Auto zijn aanwezig, net als een head-up display en een draadloze telefoonoplader. Voorin zijn de stoelen elektrisch verstelbaar en verwarmd, achterin belooft Suzuki een royale beenruimte.

De Suzuki Across laat je nog net zelf sturen, voor bijna al het andere krijg je hulp van camera's, sensoren en elektronica. Van adaptieve cruisecontrol, een 'alziende' remassistent, diverse rijstrookhulpen tot een 360-gradencamera.

Standaard 4WD en hoog caravangewicht

Net als zijn Toyota-broer beschikt de Across over E-Four vierwielaandrijving, waarbij de achteras volledig elektrisch wordt aangedreven. Dat systeem verdeelt het vermogen automatisch en biedt extra zekerheid op glad of onverhard wegdek.

Voor wie echt eens wild wil doen, is er zelfs een speciale Trail-modus. Een ander voordeel van de standaard vierwielaandrijving is het hoge trekgewicht: de Suzuki Across mag caravans en paardentrailers tot 2000 kilo trekken.

Prijs nieuwe Suzuki Across (2026)

De prijs van de nieuwe Suzuki Across is nog niet bekend. Maar als het verschil met de RAV4 op ongeveer hetzelfde niveau blijft, verwachten we dat de vanafprijs net onder de 50 mille blijft. Voor de nieuwe vierwielaangedreven RAV4 betaal je minstens 52.795 euro.

Suzuki Across kleuren

De vier kleuren waarin de Across leverbaar wordt, kennen we al wel, maar daar worden we niet heel vrolijk van: donkergrijs, wit en zwart. Donkergroen is de enige echte kleur die in de prijslijst staat, maar die heeft de wonderlijke naam 'Ever Rest'. Dat klinkt een beetje als rest in peace ...

Blijf bij over de Suzuki Across met onze gratis nieuwsbrief.