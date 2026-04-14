Waarom 2026 het jaar van de plug-in hybride is

Elektrisch rijden wordt steeds populairder, maar niet iedereen wil meteen volledig overstappen. Voor wie het beste van twee werelden zoekt, is een plug-in hybride een logische keuze. Met de Volkswagen Tiguan plug-in hybrid is die tussenstap aantrekkelijker dan ooit.

Als jij nog niet toe bent aan een volledig elektrische auto, is een plug-in hybride een ideale tussenoplossing. Je laadt ’m op met een stekker, net als een EV, maar zonder een greintje laadstress. De benzinemotor staat namelijk altijd klaar om bij te springen.

Tot 125 km elektrische actieradius

Met de nieuwe Volkswagen Tiguan plug-in hybrid rijd je bovendien tot 125 kilometer (WLTP) volledig elektrisch. Er zijn twee versies: eentje met 204 pk en een nog krachtiger variant met 272 pk. De elektrische actieradius bedraagt daarbij 118 kilometer (WLTP).

Zo kun je uitstootvrij boodschappen doen in de stad, maar ook volledig elektrisch de snelweg op. De 115 pk sterke elektromotor levert daarbij ruim voldoende kracht voor dagelijks gebruik, terwijl de 1.5 TSI-benzinemotor met 150 of 177 pk klaarstaat wanneer er meer vermogen nodig is. En kom je onderweg een snellaadstation tegen, dan kun je de Tiguan plug-in hybrid daar inpluggen voor een korte laadpauze.

Tot wel 2000 kg trekken

Ook op andere onderdelen maakt de Volkswagen Tiguan jouw autoritten zorgeloos. Er kan maar liefst 490 liter aan bagage mee, wat je met neergeklapte bank kunt uitbreiden tot 1486 liter. De hoeveelheid binnenruimte is zo berekend dat vier volwassenen er comfortabel kunnen zitten. Het trekgewicht bedraagt tot wel 2000 kg, je kunt dus moeiteloos een caravan aan de auto koppelen.

In de Tiguan draait alles om comfort en zorgeloos onderweg zijn. De comfortstoelen met massagefunctie zorgen ervoor dat je na een lange reis ontspannen uitstapt. In de rugleuning geven tien luchtkussens een drukpuntmassage. Twee afzonderlijk van elkaar opererende luchtkussens voorkomen dat je te lang in dezelfde houding zit.

Met de spraakassistent bedien je functies als de temperatuur of het audiovolume gewoon met je stem. Doordat ChatGPT in de assistent is geïntegreerd, kan de Tiguan informatie geven over toeristische attracties, of helpen om een goed restaurant te vinden.

Pseudo-eindheffing

Overweeg je zakelijk een plug-in hybride te rijden, dan is dit een perfect moment. In 2026 geldt nog de vertrouwde bijtelling van 22 procent. Vanaf 1 januari 2027 wordt het voor werkgevers duurder om leaseauto’s met een verbrandingsmotor aan hun werknemers ter beschikking te stellen. Er komt namelijk een éxtra heffing van 12 procent van de fiscale waarde per jaar en die geldt ook voor zuinige plug-in hybrides. Dat wordt de pseudo-eindheffing genoemd.

Door deze extra heffing, wordt het voor werkgevers duizenden euro’s duurder om jou in een lease-auto met verbrandingsmotor te laten rijden. Juist daarom is het verstandig om nog dit jaar te kiezen voor een plug-in hybride Tiguan.