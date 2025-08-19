Nieuwe Citroën ë-C4​: maakt elektrisch rijden betaalbaar!

TEST – Zo maakt de BMW X1 het leven zuur van de Volkswagen Tiguan

TEST – Zo maakt de BMW X1 het leven zuur van de Volkswagen Tiguan

Deze pluspunten gooit de BMW X1 in de strijd tegen de even dure bestseller van Volkswagen: de Tiguan. De Volvo XC40 doet mee voor spek en bonen.

Deze vergelijkende test van drie premium SUV's in het C-segment is een verkorte versie van de uitgebreide vergelijking in Auto Review 8.

In onze test neemt een 59.828 euro kostende BMW X1 sDrive20i het op tegen de nieuwe Volkswagen Tiguan 1.5 eTSI van 58.970 euro. Dat zijn de basisprijzen van circa 55 mille met 4000 tot 5000 euro aan opties. Hieronder zoomen we in op de (soms verrassende) pluspunten van de BMW X1.

Tip
TEST – Zo maakt de BMW X1 het leven zuur van de Volkswagen Tiguan
TEST – Zo maakt de BMW X1 het leven zuur van de Volkswagen Tiguan

Pluspunt 1: BMW doet zijn sportieve naam eer aan

Alle drie de testauto’s worden aangedreven door een benzinemotor met mild hybrid-systeem. De BMW X1 heeft een 1,5-liter ­driecilinder onder de motorkap, die met elektrische ondersteuning een gecombineerd vermogen van 170 pk op de voorwielen loslaat. De Tiguan schopt het tot 150 pk.

De sprint van 0 naar 100 km/h duurt nog geen 8 seconden, en ook met zijn topsnelheid van 216 km/h is de X1 het snelst. Dat de BMW in tegenstelling tot de Volkswagen en Volvo ‘slechts’ een driecilinder heeft, merk je eigenlijk alleen bij hoge toerentallen, waar de motor vol gretigheid naartoe klimt.

De BMW X1 heeft van dit testtrio zonder meer de leukste rijeigenschappen te bieden. Dat is voor een deel te danken aan het optionele M Sportpakket waarmee de testauto is uitgerust.

TEST – Zo maakt de BMW X1 het leven zuur van de Volkswagen Tiguan
TEST – Zo maakt de BMW X1 het leven zuur van de Volkswagen Tiguan

Pluspunt 2: De BMW X1 is het zuinigst

Kijken we naar het verbruik, dan noteren we voor de Volvo XC40 een gemiddelde van 7,3 l/100 km (1 op 13,7). Met 6,8 l/100 km (1 op 14,7) komt de Volkswagen een kilometer verder op een liter benzine, de BMW laat met 6,5 l/100 km (1 op 15,4) zien dat goede prestaties niet in de weg hoeven te staan van een gunstig verbruik.

Over terugkerende kosten gesproken: de verzekeringspremies van de BMW X1 zijn een paar euro voordeliger dan die van de Volkswagen Tiguan.

TEST – Zo maakt de BMW X1 het leven zuur van de Volkswagen Tiguan
TEST – Zo maakt de BMW X1 het leven zuur van de Volkswagen Tiguan

Pluspunt 3: BMW vertroetelt je achterwerk en je oren

De M Sportstoelen van BMW bieden je lichaam een uitstekende ondersteuning, zijn op talrijke manieren op je postuur af te stemmen en bieden ook je schouders een stevige houvast. Wij verliezen ze boven de elektrisch verstelbare Ergo-Active stoelen van Volkswagen.

Door al dit sportieve geweld is het des te verrassender, dat het zo stil is aan boord. Windgeruis, afrolgeluiden van de banden en (vooral) het motorgeluid zijn keurig geïsoleerd. Veel beter dan in de Volkswagen en de Volvo.

Conclusie

De Volkswagen Tiguan wint uiteindelijk test. Hij koppelt typische SUV-kwaliteiten als een riant interieur aan een voorbeeldig comfort, een rijke uitrusting en uitstekende bouwkwaliteit. Ook met zijn prijs maakt hij zijn premiumpretenties waar: de Tiguan is nauwelijks goedkoper dan de BMW X1. Voorzien van het optionele M Sportpakket, weet de Beier het comfort­niveau van de Volkswagen echter niet te evenaren, terwijl zijn voorsprong op het testonderdeel Rijeigenschappen onvoldoende groot is.

Je leest de volledige vergelijkende test nu al in Auto Review 8.

Bart Smakman
Door Bart Smakman

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

