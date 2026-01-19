Gespot: populairste Volkswagen van Nederland wordt binnenkort elektrisch

Nieuws

De Volkswagen Tiguan is in Nederland al jaren een publiekslieveling. Binnenkort verschijnt er ook een volledig elektrische versie, de Volkswagen ID. Tiguan.

De opvolger van de Volkswagen ID.4 krijgt een nieuw ontwerp en een andere naam. De auto, die later dit jaar officieel wordt gepresenteerd, gaat ID. Tiguan heten. Niet alleen de naam verandert, ook het koetswerk wordt grondig aangepakt. De auto oogt lager en breder, met een vormgeving die beter aansluit bij recente VW-modellen.

Frisse designtaal

Onder de camouflage is te zien dat Volkswagen een nieuwe richting inslaat. Het silhouet oogt compacter en de carrosserie lijkt dichter bij het asfalt te liggen. De voorkant krijgt een verlichte strook over de hele breedte, met centraal het VW-logo – een kenmerk dat ook terugkomt op de ID. Polo en ID. Cross. Aan de achterkant is eveneens een doorlopende lichtbalk te zien, net als bij de meeste andere ID-modellen.

Vernieuwd interieur

De ID. Tiguan krijgt een aangepast interieur, waarin Volkswagen terugkeert naar fysieke knoppen in plaats van de aanraakgevoelige bediening van eerdere ID-modellen. Functies als klimaatregeling en stuurwielbediening zijn daardoor weer intuïtiever te gebruiken.

Een van de populairste Volkswagens wereldwijd

De naamswijziging naar ID. Tiguan is geen toeval. De Tiguan is wereldwijd een van de populairste Volkswagens. Dat is in Nederland niet anders: in 2025 werden er 5093 Tiguans geregistreerd, meer dan welk model uit Wolfsburg ook. Daarmee laat de Tiguan andere populaire VW-modellen zoals de ID.4 (3733 stuks) en de Golf (3427 stuks) duidelijk achter zich. Volkswagen hoopt dat de elektrische ID. Tiguan het succes van de benzineversie kan evenaren.

Nieuwe techniek

Volkswagen heeft nog geen cijfers gedeeld over het vermogen of de laadtijden. Wel laat de fabrikant weten dat de ID. Tiguan gebruik zal maken van LFP-batterijen (lithium-ijzerfosfaat). Deze zijn goedkoper te produceren, wat de instapprijs omlaag kan brengen. De actieradius ligt naar verwachting rond de 400 kilometer, terwijl topversies met NMC-batterijen (nikkel-mangaan-kobalt) ongeveer 550 kilometer ver moeten komen.

Van ID.-nummers naar bekende namen

Volkswagen presenteert de ID. Tiguan later dit jaar. Het is niet het enige model dat een vertrouwde naam krijgt. Eerder maakte het merk al bekend dat er een ID. Polo en ID. Cross in de pijplijn zitten, verwijzingen naar bekende modellen die op dit moment nog enkel verkrijgbaar zijn met een verbrandingsmotor onder de motorkap.

Ook gaan er geruchten dat de kleine elektrische stadsauto ID. Up of zelfs ID. Lupo gaat heten. Het is dus duidelijk dat Volkswagen zijn elektrische modellen een herkenbaarder gezicht met bijbehorende naam wil geven – een bewuste koerswijziging na jaren van anonieme ID.-nummers.

