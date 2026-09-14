Volkswagen toont nieuwe EV die 30 procent zuiniger is dan ID. Polo

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Volkswagen laat met de Mission Efficiency zien hoe ver het verbruik van een elektrische auto omlaag kan. De gestroomlijnde EV gebruikt techniek uit de nieuwe ID. Polo, maar komt veel verder op een volle accu.

Bij de eerste aanblik van de Volkswagen Mission Efficiency trekken we bijna de meest cheesy versierzin ooit uit de kast: “Kennen we jou niet ergens van?” Want de auto vertoont uiterlijk wel heel veel verwantschap met de Volkswagen XL1 uit 2013 (rode auto hieronder).

Alleen had de XL1 nog de zuinige techniek van toen: het was een plug-in hybride met een 900cc-dieselmotortje en een piepkleine elektromotor. Een bijzondere eigenaardigheid was de uitneembare transformator voor het opladen. Dankzij de koolstofvezel carrosserie woog de XL1 slechts 795 kilo. Hij werd in een oplage van 250 stuks gebouwd en de aanschafprijs bedroeg zo’n 113.000 euro.

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Techniek uit de ID. Polo

De moderne reïncarnatie van de XL1 is – uiteraard – volledig elektrisch. Maar anders dan van zijn voorloper, komt er van de Volkswagen Mission Efficiency géén productiemodel. Het is vooral een rijdend laboratorium. Toch is de techniek onderhuids opvallend alledaags.

De voorwielaandrijving, elektromotor en accu zijn grotendeels afkomstig uit de nieuwe Volkswagen ID. Polo en het MEB+-platform. De elektromotor levert 135 pk, terwijl de accu een bruikbare capaciteit van 54,9 kWh heeft.

Actieradius Volkswagen Mission Efficiency

Tijdens een rit van bijna 1300 kilometer noteerde Volkswagen een verbruik van slechts 6,89 kWh/100 km. Dat zou neerkomen op een bereik van zo’n 630 kilometer.

Gemiddeld reed de Mission Efficiency op deze rit 67,72 km/h en onderweg werd een topsnelheid van 138 km/h bereikt. Volkswagen spreekt van een lichtgewicht constructie met composietmateriaal, maar hoeveel de auto weegt, vermeldt de fabrikant dan weer niet.

Extreem gestroomlijnd

De sleutel tot het lage verbruik is vooral de aerodynamica. De Mission Efficiency heeft een Cw-waarde van slechts 0,158 en een klein frontaal oppervlak van 2,08 vierkante meter. Daarvoor kreeg de bijna 4,78 meter lange auto onder meer een sterk taps toelopende achterkant, volledig afgedekte achterwielen, een vrijwel gladde bodem en actieve luchtkleppen in de neus.

Als je heel snel kijkt, lijkt de auto wel een miniversie van de Lightyear 0. Leuk detail: achter het rechterachterwiel vind je motorfietsachtige bergruimte, waarin je de laadkabel kwijt kunt. In de reguliere kofferbak is ruimte voor een serieuze 481 liter aan bagage. Opvallend: in plaats van weinig gebruiksvriendelijke spiegelcamera's, heeft de Mission Efficiency traditionele buitenspiegels.

Verschillen met ID. Polo

Gevoelig puntje je is de hoofdruimte, want met een wagenhoogte van 1,39 meter en een accupakket onder de vloer, lever je ongeveer 9 centimeter in ten opzichte van de ID. Polo.

Daar staat een veel beter efficiency tegenover: Volgens Volkswagen verbruikt de conceptcar bij snelheden boven 80 km/h ruim 30 procent minder energie dan een productieversie van de ID. Polo. Bij 140 km/h zou de Mission Efficiency ongeveer evenveel stroom gebruiken als de ID. Polo bij 100 km/h. Daarmee zou de auto met twee vingers in de neus onze beroemde actieradiustest winnen.

Zonnecellen voor extra bereik

Ook andere maatregelen moeten iedere wattuur besparen. Zo zitten in het dak en de achterklep zonnecellen met een vermogen van 370 watt. Afhankelijk van seizoen en weersomstandigheden zouden die volgens Volkswagen tot 30 kilometer extra rijbereik per dag kunnen opleveren.

3 wereldrecords

Volkswagen spreekt van drie wereldrecords, die door het Duitse Record Institute zijn geregistreerd in de categorie bijna-productierijpe elektrische vierzitter voor dagelijks gebruik.

Da's best en beetje gek, want volgens Volkswagen komt de Mission Efficiency niet in de showroom. Bovendien is de bruikbare accucapaciteit voor het record via software verhoogd van 52,0 naar 54,9 kWh. Bij de productieauto wordt die extra marge uit oogpunt van acculevensduur niet vrijgegeven.