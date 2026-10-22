Volkswagen ID. Polo GTI stelt teleur, totdat je naar de prijs en uitrusting kijkt

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Volkswagen doet alsof de komst van de ID. Polo GTI wereldschokkend nieuws is: de eerste elektrische GTI in 50 jaar tijd. Hallelujah! De specs van deze ‘hot hatch’ vallen echter tegen, maar de prijs en uitrusting maken veel goed.

De nieuwe ID. Polo GTI heeft 226 pk, 300 Nm en sprint in 6,8 seconden naar de honderd. Dat lijkt nergens op. Een gewone Volkswagen ID. Polo is al 211 pk en 300 Nm sterk en klaart de honderdsprint in 7,1 seconden. De prestatieverschillen zijn te klein om van een echte ‘GTI’ te spreken.

Uitrusting ID. Polo GTI: dit krijg je voor 39.990 euro

Beschouw de GTI-versie van de ID. Polo liever als een GTI-achtige uitvoering: een GTI-Line. Gezien de prijs van 39.990 euro zou dat zomaar kunnen, want na de recente prijsverhoging van de ID. Polo is-ie nog maar 3500 euro duurder dan de Style-uitvoering.

Voor die meerprijs van 3500 euro krijg je allerlei opties en systemen die het autorijden leuker maken:

Verlaagd sportonderstel

Sportbanden

Adaptieve schokdempers (DCC)

Progressieve stuurbekrachtiging

Sperdifferentieel op de vooras

Sportstuur met rode stiksels en 12-uurmarkering

Sportstoelen met vaste hoofdsteun (voor)

Topsnelheid verhoogd van 160 naar 190 km/h

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En de GTI mag dan maar 15 pk meer hebben en slechts 0,3 seconden sneller zijn dan een gewone ID. Polo, zijn sportieve design doet vermoeden dat de sportieve verschillen groter zijn:

19-inch lichtmetaal

Honingraatmotief in de onderbumper

Dakspoiler

Matrix-led koplampen

Getinte zijruiten achter en achterruit

GTI in rode letters op de neus en kont

Conclusie

De ID. Polo GTI verliest elke stoplichtsprint van de Peugeot E-208 GTi (281, pk, 345 Nm, 5,5 s), want hij heeft simpelweg te weinig power. Maar gezien de sportieve extra’s, is het ongetwijfeld de leukst rijdende versie van alle ID. Polo’s. Zo bekeken is de meerprijs van 3500 euro zo gek nog niet. Maar je kunt het met goed fatsoen geen echte GTI of rasechte hot hatch noemen.