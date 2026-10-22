Volkswagen ID. Polo GTI stelt teleur, totdat je naar de prijs en uitrusting kijkt

Bart Smakman
Door Bart Smakman
Volkswagen ID. Polo GTI: 50 jaar wachten op 15 pk extra

Volkswagen doet alsof de komst van de ID. Polo GTI wereldschokkend nieuws is: de eerste elektrische GTI in 50 jaar tijd. Hallelujah! De specs van deze ‘hot hatch’ vallen echter tegen, maar de prijs en uitrusting maken veel goed.

De nieuwe ID. Polo GTI heeft 226 pk, 300 Nm en sprint in 6,8 seconden naar de honderd. Dat lijkt nergens op. Een gewone Volkswagen ID. Polo is al 211 pk en 300 Nm sterk en klaart de honderdsprint in 7,1 seconden. De prestatieverschillen zijn te klein om van een echte ‘GTI’ te spreken.

Volkswagen ID. Polo GTI: 50 jaar wachten op 15 pk extra
Volkswagen ID. Polo GTI: 50 jaar wachten op 15 pk extra

Uitrusting ID. Polo GTI: dit krijg je voor 39.990 euro

Beschouw de GTI-versie van de ID. Polo liever als een GTI-achtige uitvoering: een GTI-Line. Gezien de prijs van 39.990 euro zou dat zomaar kunnen, want na de recente prijsverhoging van de ID. Polo is-ie nog maar 3500 euro duurder dan de Style-uitvoering.

Voor die meerprijs van 3500 euro krijg je allerlei opties en systemen die het autorijden leuker maken:

  • Verlaagd sportonderstel
  • Sportbanden
  • Adaptieve schokdempers (DCC)
  • Progressieve stuurbekrachtiging
  • Sperdifferentieel op de vooras
  • Sportstuur met rode stiksels en 12-uurmarkering
  • Sportstoelen met vaste hoofdsteun (voor)
  • Topsnelheid verhoogd van 160 naar 190 km/h
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Volkswagen ID. Polo GTI: 50 jaar wachten op 15 pk extra
Volkswagen ID. Polo GTI: 50 jaar wachten op 15 pk extra

En de GTI mag dan maar 15 pk meer hebben en slechts 0,3 seconden sneller zijn dan een gewone ID. Polo, zijn sportieve design doet vermoeden dat de sportieve verschillen groter zijn:

  • 19-inch lichtmetaal
  • Honingraatmotief in de onderbumper
  • Dakspoiler
  • Matrix-led koplampen
  • Getinte zijruiten achter en achterruit
  • GTI in rode letters op de neus en kont
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Conclusie

De ID. Polo GTI verliest elke stoplichtsprint van de Peugeot E-208 GTi (281, pk, 345 Nm, 5,5 s), want hij heeft simpelweg te weinig power. Maar gezien de sportieve extra’s, is het ongetwijfeld de leukst rijdende versie van alle ID. Polo’s. Zo bekeken is de meerprijs van 3500 euro zo gek nog niet. Maar je kunt het met goed fatsoen geen echte GTI of rasechte hot hatch noemen.

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Bart Smakman
Door Bart Smakman

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

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