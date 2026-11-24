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De Volkswagen ID. Polo is de eerste volledig elektrische Polo. Wil je erin rijden zonder hem te kopen, dan kan dat met private lease: je betaalt een vast bedrag per maand en levert de auto aan het eind van het contract weer in. Bij Mobilist rijd je de ID. Polo vanaf 500 euro per maand, met verzekering, wegenbelasting en onderhoud al inbegrepen.

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Volkswagen ID. Polo Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Mobilist Volkswagen ID. Polo Automaat Elektrisch 60 maanden 5.000 km/jaar € 500,- p/m Bekijken Mobilist Volkswagen ID. Polo Automaat Elektrisch 60 maanden 10.000 km/jaar € 526,- p/m Bekijken Mobilist Volkswagen ID. Polo Automaat Elektrisch 60 maanden 15.000 km/jaar € 554,- p/m Bekijken Bekijk alle Volkswagen ID. Polo Private Lease deals

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Over de Volkswagen ID. Polo

De ID. Polo is 4,05 meter lang, maar heeft met 441 liter een flinke bagageruimte. Klap je de achterbank neer, dan groeit die tot 1240 liter. Volkswagen levert hem met een accu van 37 kWh (116 of 135 pk) of 52 kWh (211 of 226 pk). Met de kleine accu kom je tot 331 kilometer ver, met de grote tot 454 kilometer. Die waarden komen uit de WLTP-test: de officiële Europese testmethode voor verbruik en actieradius.

Je private leaset de ID. Polo bij Mobilist vanaf 500 euro per maand, bij een looptijd van 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Mobilist is een merk van Volkswagen Pon Financial Services, een samenwerking tussen de financieringstak van Volkswagen en Pon, de Nederlandse importeur van het merk. Minpunt: in de instapuitvoering Trend zitten draadloze Apple CarPlay en Android Auto niet standaard. Die krijg je pas vanaf de Life.

Pluspunten Minpunten + Ruime bagageruimte van 441 liter

+ Tot 454 km actieradius met de grote accu

+ Verzekering, wegenbelasting en onderhoud inbegrepen – Apple CarPlay en Android Auto niet standaard in de Trend

– Warmtepomp is een optie

– Met de kleine accu maar 500 kg trekgewicht

Ga naar de beste Volkswagen ID. Polo-deals

Volkswagen ID. Polo Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Mobilist Volkswagen ID. Polo Automaat Elektrisch 60 maanden 5.000 km/jaar € 500,- p/m Bekijken Mobilist Volkswagen ID. Polo Automaat Elektrisch 60 maanden 10.000 km/jaar € 526,- p/m Bekijken Mobilist Volkswagen ID. Polo Automaat Elektrisch 60 maanden 15.000 km/jaar € 554,- p/m Bekijken Bekijk alle Volkswagen ID. Polo Private Lease deals

Volkswagen ID. Polo uitrusting

Trend

De ID. Polo opent met de 'Trend'. Standaard krijg je een touchscreen van 12,9 inch, DAB+, ledkoplampen, automatische airconditioning, parkeersensoren achter en 17 inch stalen velgen met wieldoppen. Aan veiligheid is ook gedacht: een dodehoeksensor, een noodremassistent die voetgangers en fietsers herkent en een systeem dat je tussen de lijnen houdt zijn altijd aan boord. De Trend heeft de 116 pk sterke motor en de accu van 37 kWh.

Life

De 'Life' voegt draadloze Apple CarPlay en Android Auto toe, net als adaptieve cruise control, die zelf afstand houdt tot je voorganger. Verder krijg je een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en achter, een draadloze telefoonlader, elektrisch inklapbare buitenspiegels en witte sfeerverlichting. De Life is er met 116, 135 of 211 pk.

Life First Edition

De 'Life First Edition' heeft altijd de grote accu en 211 pk. Daarbovenop krijg je navigatie, 17 inch lichtmetalen velgen, getinte ruiten achter, een verwarmd stuur, stoelverwarming voor en airconditioning met aparte instelling voor bestuurder en bijrijder. Deze uitvoering is alleen nog uit voorraad leverbaar.

Style

De 'Style' bouwt voort op de Life met 17 inch lichtmetalen velgen, matrix-ledkoplampen die tegenliggers uit de lichtbundel houden, sleutelloos openen en starten, een verwarmd stuur, stoelverwarming voor, sport-comfortstoelen en sfeerverlichting in 30 kleuren. Je kiest uit 135 of 211 pk.

Style First Edition

De 'Style First Edition' is de rijkst uitgeruste versie, met 211 pk, 18 inch velgen, navigatie, een panoramadak, elektrisch verstelbare voorstoelen met massagefunctie, een 360 graden camera en een parkeerassistent die zelf inparkeert. Ook deze uitvoering is alleen nog uit voorraad leverbaar.

GTI

De 'GTI' is de sportieve topversie met 226 pk. Hij staat op 19 inch velgen, heeft een verstelbaar onderstel, een sperdifferentieel voor meer grip in bochten, sportstoelen en een sportstuur met schakelpeddels.

De ID. Polo is er met 116, 135, 211 of 226 pk, altijd volledig elektrisch. Benieuwd naar de exacte specificaties? Die vind je hieronder.

Specificaties

Specificatie 116 pk 135 pk 211 pk GTI Vermogen 116 pk 135 pk 211 pk 226 pk Koppel 264 Nm 264 Nm 300 Nm 300 Nm Transmissie Automaat Automaat Automaat Automaat 0-100 km/h 10,6 s 9,5 s 7,1 s 6,8 s Verbruik 13,9 kWh/100 km 13,6 kWh/100 km 13,3 kWh/100 km 14,2 kWh/100 km Accu 37 kWh 37 kWh 52 kWh 52 kWh Actieradius 323 km 331 km 454 km 431 km Snelladen 88 kW 88 kW 105 kW 105 kW Bagageruimte 441 liter 441 liter 441 liter 441 liter

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.