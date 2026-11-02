TEST - Deze goedkope Europese EV laat Chinese merken bibberen (+ video)

Tests

Het duurde bij Volkswagen even voordat de liefde voor EV’s opbloeide. Maar met de steengoede ID. Polo lijken Volkswagen en de stekkers onafscheidelijk te worden. Dat straalt af op heel Duitsland en misschien wel op heel Europa.

De betaalbare EV van Volkswagen is eindelijk een feit, 3,5 jaar na de ID2All conceptcar. Hij gaat door het leven als ID. Polo en is een mijlpaal die misschien wel in het rijtje van de Kever en de Golf past; auto's die het concern een compleet nieuwe richting insturen. Er hangt veel vanaf, alleen al op imagogebied. Zelfbenoemde deskundigen buitelen over elkaar heen met doemscenario's voor de Europese auto-industrie; China zou oppermachtig zijn en niets heel laten van wat ooit de trots van ons continent was. Volkswagen is als grootste Europese autoconcern een dankbare pispaal.

Terugknokken

Nu heeft de Volkswagen-groep inderdaad betere tijden gekend; de verkopen in China zijn gekelderd, de winst daalt (al schrijft het concern gewoon zwarte cijfers) en fabriekssluitingen lijken onafwendbaar. Het bekendste merk van het concern was de laatste jaren wat uit vorm. Met de ID.3 maakte Volkswagen een valse start in de elektrische wereld, met haperende software en uitvallende schermen. Ook de goedkope interieurmaterialen en de vreemde bediening waren niet wat we van het merk gewend waren.

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Maar vlak Volkswagen niet uit; het is vaker teruggekomen van een achterstand. Begin jaren zeventig bijvoorbeeld, toen het bedrijf nog afhankelijk was van de verouderde Kever en andere luchtgekoelde modellen met de motor achterin. Volkswagen herpakte zich met verve, met onder meer de moderne Passat (1973), Golf (1974) en Polo (1975).

Whiskyglazen

Opnieuw lijkt Volkswagen op een kantelpunt beland. Bij het nieuwe MEB+-platform waarop de ID. Polo staat, gingen net als in de jaren zeventig de motor en aandrijving van achteren naar voren. De ID. Polo heeft de zware taak om EV-twijfelaars over de streep te trekken. Hij maakt een voortvarende start; alleen in Nederland zijn tot eind augustus al 6000 orders geplaatst. Als gevolg hiervan lopen de wachttijden op; bestel je er nu een, dan moet je tot volgend jaar wachten.

Bij een nieuwe lente hoort een nieuw geluid, en dus een ander design. Al is dat niet radicaal anders dan we van benzine-Volkswagens gewend zijn. Keurig binnen de lijntjes dus, precies wat VW-kopers willen. Met wat goede wil zie je in de lichtbalk over de breedte van de voorkant een glimlach. Hoofdontwerper Andreas Mindt noemt de vorm van de achterlichten 'whiskyglazen', we zijn benieuwd welk drankje hij zich thuis inschenkt na een dag tekenen en vergaderen.

Cassettebandje

De klant heeft veel te kiezen: twee batterijpakketten (37 en 52 kWh), drie vermogensvarianten (116, 135 en 211 pk) en drie uitrustingsniveaus (Trend, Life en Style). De actieradius loopt uiteen van 322 tot 454 kilometer. Omdat de elektromotor voorin ligt en de wielen ver op de hoeken staan, is de auto vanbinnen ruimer dan de huidige brandstof-Polo. De bagageruimte is met 441 liter (90 liter meer dan de gewone Polo) zelfs enorm in dit segment. Klap je de achterbank neer, dan past er 1243 liter achterin.

Het allerleukst is de 'klokkenwinkel' in retro-stijl, geïnspireerd op de gefacelifte Golf I. Het is weliswaar digitaal, maar oogt toch bedrieglijk analoog. De riedel bolle waarschuwingslampjes ontbreekt niet en er is zelfs een heuse kilometerteller waarvan je de getallen net als vroeger langzaam ziet verspringen tijdens het rijden. Ons goede humeur stijgt naar nog grotere hoogten dankzij het cassettebandje in het grote infotainmentscherm, dat in beeld komt als je naar muziek luistert. Hang je minder aan het verleden dan wij, dan kun je gewoon voor moderne schermen kiezen.

Draaiknoppen en druktoetsen

Ook fijn: Volkswagen heeft geluisterd naar klanten en zure autojournalisten en kiest weer voor echte knoppen op het dashboard. Het volume van de geluidsinstallatie bedien je met een mooie draaiknop op de tunnelconsole, de airco en ventilatie regel je met echte toetsen. Ook op het stuur zitten degelijke knoppen voor onder meer de cruisecontrol. Daarmee wijkt de ID. Polo af van de technisch identieke Cupra Raval, die het nog met de oude sliders moet doen.

De kwaliteit van de interieurmaterialen ging ook met sprongen vooruit, het 'plastic fantastic'-tijdperk van de oude ID-modellen is voorbij. Het dashboard is afgewerkt met een fraai reepje stof en de kunststoffen zijn mooi zacht. De optionele massagestoelen - kom daar maar eens om in de compacte klasse – zijn de investering waard, net als het puike geluidssysteem van Harman Kardon. Zelfs de vier aparte knoppen voor de ruitbediening voor en achter zijn terug, de oude ID-Volkswagens hadden er maar twee.

Niet alles is koek en ei, de bediening van one pedal drive is nodeloos omslachtig. Had de ID. Polo maar flippers achter het stuur. Je moet echter naar het infotainmentscherm en vervolgens voor de optie kiezen om de auto volledig tot stilstand te laten komen.

Subliem onderstel

Die omslachtigheid is een detail op een verder smetteloze eerste indruk, want de ID. Polo rijdt erg goed. Wij testen de 211 pk sterke Style-versie met 52 kWh-batterij, die 34.990 euro kost. Cupra had de leiding bij het ontwikkelen van het nieuwe MEB+-onderstel, maar het is te merken dat de Volkswagen-techneuten ook zelf aan de slag mochten. Het comfort is nog verfijnder dan dat van de Cupra Raval. Er zijn meerdere lagen verlijmde rubbers onder de schroefveren aangebracht, verder is er een passieve trillingsdemper toegepast, evenals schuin geplaatste draagarmrubbers met een innovatieve tweecomponententechniek.

De manier waarop het onderstel het hobbelen over de Oostenrijkse betonplaten draaglijk maakt, is indrukwekkend. Met de ID. Polo kun je gerust een lange trip maken zonder uitgeteld op je bestemming aan te komen. Het comfortniveau ligt gevoelsmatig op Golf- of zelfs Passat-niveau, en dan ook nog met een fluisterstille elektromotor onder de motorkap. Je kunt behoorlijke afstanden afleggen op een batterijlading; na maximaal 452 kilometer moet de ID. Polo Style aan de lader. De snellaadcapaciteiten zijn gemiddeld; met maximaal 105 kW is vrij matig. Van 10 naar 80 procent laden kost je desondanks niet meer dan 24 minuten.

Leugentje

Volkswagen beloofde in maart 2023 al een basisprijs van maximaal 25.000 euro en hield héél even woord; voor de basisversie Trend (116 pk, 37 kWh) betaalde je 24.990 euro. Maar al na 180 dagen ging de prijs omhoog en werd de belofte alsnog verbroken. En dan moet je het ook nog stellen met een karig uitgeruste auto. Er zit vrijwel geen leuk detail op de instapper. Er zijn maar twee features waar we blij van worden. Nou ja, anderhalf, want we houden niet van snoertjes. De Trend heeft een telefoonkoppeling (met snoertje dus) en airco. Voor lichtmetalen wielen, een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en een draadloze telefoonkoppeling moet je je heil bij een duurdere versie zoeken. Hoewel de uitrusting niet heel indrukwekkend is, is de ID. Polo wel 2000 euro goedkoper dan een benzine-Polo. Hij levert voor minder geld 36 pk meer vermogen.

Dan nog even over de liefde tussen Volkswagen en de stekker. De ID. Polo luidt een groot modeloffensief in: begin 2027 komt de ID. Cross, in het voorjaar volgt de ID. Polo GTI (226 pk) en eind volgend jaar de kleine Volkswagen van 20.000 euro, die waarschijnlijk ID. Up gaat heten. Tussendoor krijg de ID.4 een flinke facelift en een nieuwe naam, die nét wordt onthuld als dit blad in de winkel ligt. Pas in 2029 is het tijd voor de elektrische ID. Golf.

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Conclusie

Volkswagen is vaak late to the party met nieuwe autotrends, ook met zijn betaalbare EV is het merk niet de eerste. Maar wat rijdt de ID. Polo goed en wat voelt-ie degelijk aan. De materialen en bediening zijn weer op-en-top Duits, dus fraai en overzichtelijk. Ook de balans tussen modern design en leuke retro-details is goed. Wie de Europese merken al heeft afgeschreven in de strijd tegen de Chinese concurrenten, moet beslist eens op de koffie bij de Volkswagen-dealer.