Iedereen wil ineens in deze goedkope elektrische auto rijden

Jaap Peters
Door Jaap Peters
Iedereen wil ineens in deze goedkope elektrische auto rijden

Het ene Chinese automerk na het andere bombardeert ons met nieuwe goedkope EV’s. Maar pas als Volkswagen zich in de strijd werpt, ontstaat er écht reuring.

Ja, het duurde erg lang voordat de Volkswagen ID. Polo in productie ging. Maar dat gebeurt bij Volkswagen vaker. Het kijkt de kat uit de boom bij nieuwe ontwikkelingen en komt vervolgens met een model dat een doorslaand succes wordt.

Dat was al zo in het MPV-tijdperk, toen de Touran ver na de Renault Scenic en de Opel Zafira op de markt kwam. Toen deze trend was overgewaaid en de SUV populair werd, was Volkswagen ook al zo late to the party met de Tiguan. Maar beide modellen werden verkoopkanonnen.

Lees ook REVIEW - Volkswagen ID. Polo REVIEW - Uit deze betaalbare Volkswagen kan heel Europa hoop putten (+ video)
Tip
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Tien maanden wachten

Ook voor de Volkswagen ID. Polo lijken de sterren gunstig te staan. De Nederlandse importeur meldde al dat er 6000 orders zijn geplaatst. In heel Europa staat de teller zelfs op 30.000. Een belangrijke troef is de prijs; het basismodel Trend kost minder dan 25.000 euro.

Volkswagen is zelf ook verrast door de grote vraag. De populariteit heeft dan ook een keerzijde; de wachttijden kunnen flink oplopen omdat de fabriek al die orders niet aankan. Er is nog geen enkele ID. Polo uitgeleverd, maar als je er nu eentje bestelt, moet je tien maanden wachten. Het betreft dan wel de auto’s die je zelf samenstelt; neem je genoegen met een auto die al bij de dealer staat, dan heb je kans dat je hem sneller meekrijgt.

Electrive citeert een woordvoerder van Volkswagen, die zegt dat de ID. Polo 'de oorspronkelijke verwachtingen aanzienlijk heeft overtroffen, vooral in Duitsland'. Het is een opsteker voor Volkswagen, dat vrijwel tegelijk met de introductie van de ID. Polo moest melden dat er 100.000 banen verdwijnen. Elk Chinees merk zou blij zijn met zoveel reuring rond een nieuw model.

Iedereen wil ineens in deze goedkope elektrische auto rijden
Iedereen wil ineens in deze goedkope elektrische auto rijden
Iedereen wil ineens in deze goedkope elektrische auto rijden

Smetje

Er is nog een klein ‘smetje’. Het succesvolle Skoda weet het succesverhaal toch weer een beetje te verpesten; voor de Epiq staat het aantal bestellingen op 35.000. Vijfduizend meer dus ... Dat zal voor Volkswagen toch voelen alsof je irritante kleine broertje nu al harder kan fietsen en zijn eigen veters al wél kan strikken.

Wij reden met de Volkswagen ID. Polo en snappen de grote belangstelling maar al te goed. In onderstaande video belichten we acht voordelen, maar we vonden ook drie belangrijke nadelen.

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Iedereen wil ineens in deze goedkope elektrische auto rijden
Iedereen wil ineens in deze goedkope elektrische auto rijden
Iedereen wil ineens in deze goedkope elektrische auto rijden
Iedereen wil ineens in deze goedkope elektrische auto rijden
Iedereen wil ineens in deze goedkope elektrische auto rijden
Iedereen wil ineens in deze goedkope elektrische auto rijden
Iedereen wil ineens in deze goedkope elektrische auto rijden
Iedereen wil ineens in deze goedkope elektrische auto rijden
Iedereen wil ineens in deze goedkope elektrische auto rijden
Iedereen wil ineens in deze goedkope elektrische auto rijden
Iedereen wil ineens in deze goedkope elektrische auto rijden
Iedereen wil ineens in deze goedkope elektrische auto rijden
Iedereen wil ineens in deze goedkope elektrische auto rijden
Jaap Peters
Door Jaap Peters

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

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