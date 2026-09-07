Deze opvallend ruime Duitse EV rijd je al voor minder dan 400 euro per maand

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Wil jij een elektrische hatchback met een grote actieradius en een enorme bagageruimte, die ruim genoeg is als dagelijkse gezinsauto? Dan kom je al snel uit bij een Volkswagen ID.Polo.

Volkswagen ID. Polo Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Athlon Volkswagen ID. Polo 37kWh 85kW Trend auto 5D Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 379,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Volkswagen ID. Polo 37kWh ev trend 116pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 389,- p/m Bekijken Mobilist Volkswagen ID. Polo Automaat Elektrisch 60 maanden 5 km/jaar € 399,- p/m Bekijken Bekijk alle Volkswagen ID. Polo Private Lease deals

De nieuwe Volkswagen ID. Polo is niet aan te slepen, zo noteerde importeur Pon al meer dan 6.000 orders van mensen die nog niet eens met de auto hebben proefgereden. Auto Review reed al wél met de ID. Polo, maar we moeten onze bevindingen nog even geheim houden.

Wat we wél mogen delen is de prijs waarvoor je al in een ID. Polo stapt: minder dan 400 euro per maand!

Waarom de ID. Polo interessant is

De naam is vertrouwd, de techniek is volledig elektrisch. Met een lengte van 4,05 meter is de ID. Polo nog altijd handig in de stad. De wielbasis van 2,59 meter en de slimme EV-architectuur leveren binnenruimte op Golf-niveau op. Vooral de bagageruimte springt eruit: 441 liter met de achterbank overeind en 1.240 liter als je hem neerklapt.

Ook technisch is er echt iets te kiezen. De 37-kWh-versies komen met 116 of 135 pk en halen 322 tot 331 kilometer volgens WLTP. Wie vaker lange afstanden rijdt, kan beter naar de 52-kWh-accu kijken. Die combineert 211 pk met maximaal 454 kilometer bereik. De grotere accu laadt aan een snellader met maximaal 105 kW; 10 tot 80 procent duurt volgens de prijslijst 24 minuten.

Specificaties

Aandrijflijn 37 kWh / 116 pk 37 kWh / 135 pk 52 kWh / 211 pk Koppel 264 Nm 264 Nm 300 Nm 0-100 km/u 10,6 s 9,5 s 7,1 s Topsnelheid 160 km/u 160 km/u 160 km/u WLTP-actieradius 322-323 km 330-331 km 442-454 km Gemiddeld verbruik (WLTP) 13,85-13,91 kWh/100 km 13,64-13,70 kWh/100 km 13,30-13,74 kWh/100 km AC-laadvermogen 11 kW 11 kW 11 kW AC-laadtijd (0-100%) 4 uur 4 uur 5 uur en 30 minuten DC-snellaadvermogen 88 kW 88 kW 105 kW DC-laadtijd (10-80%) 23 minuten 23 minuten 24 minuten Maximaal geremd trekgewicht 500 kg 500 kg 1200 k



Welke uitvoering moet je hebben?

De Volkswagen ID. Polo is verkrijgbaar als Trend, Life en Style. Daarnaast zijn er tijdelijk twee First Editions. Afhankelijk van de uitvoering heeft de elektrische Polo een 37-kWh-accu met 116 of 135 pk, of een 52-kWh-accu met 211 pk. Zo zijn ze te onderscheiden:

Trend (37 kWh, 116 pk)

De basisversie heeft onder meer 17-inch stalen wielen met wieldoppen, ledkoplampen, automatische airconditioning, een 12,9-inch multimediascherm en parkeersensoren achter. Ook dodehoekbewaking, rijstrookassistentie, verkeersbordherkenning en een noodremassistent zijn standaard. De actieradius bedraagt 323 kilometer.

Life (37 kWh, 116 pk)

De Life voegt draadloos Apple CarPlay en Android Auto, adaptive cruise control, draadloos telefoonladen en een achteruitrijcamera toe. Ook krijg je parkeersensoren voor en achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels en een variabele laadvloer. Deze versie heeft een actieradius van 322 kilometer.

Life (37 kWh, 135 pk)

Dezelfde uitrusting als de Life met 116 pk, maar met een sterkere elektromotor. Het vermogen stijgt naar 135 pk en de sprint van 0 naar 100 km/u duurt 9,5 in plaats van 10,6 seconden. Dankzij het iets lagere verbruik komt deze versie volgens de WLTP-meting 331 kilometer ver.

Life (52 kWh, 211 pk)

Deze Life combineert de reguliere Life-uitrusting met de grotere 52-kWh-accu en een elektromotor met 211 pk. Daarmee groeit de actieradius naar 454 kilometer en duurt de sprint van 0 naar 100 km/u 7,1 seconden. Ook neemt het maximale snellaadvermogen toe van 88 naar 105 kW. Alleen deze aandrijflijn mag bovendien een geremde aanhanger van 1200 kilo trekken.

Life First Edition (52 kWh, 211 pk)

De tijdelijke Life First Edition voegt 17-inch Edinburgh-velgen, Innovision Pro-navigatie en donkergetinte achterruiten toe. Verder zijn het stuurwiel en de voorstoelen verwarmbaar en heeft deze uitvoering automatische airconditioning met twee klimaatzones. De Life First Edition is uitsluitend leverbaar met de 52-kWh-accu en 211 pk en is alleen nog uit voorraad beschikbaar.

Style (37 kWh, 135 pk)

De Style heeft standaard 17-inch lichtmetalen Edinburgh-velgen, IQ.LIGHT-matrix-ledkoplampen en dynamische ledachterlichten. Ook krijg je een doorlopende lichtstrip, verlichte Volkswagen-logo’s, sport-comfortstoelen en sfeerverlichting in dertig kleuren. Verwarmbare voorstoelen, een verwarmd stuurwiel, 2-zone-airconditioning en Keyless Access zijn eveneens inbegrepen. Met de 37-kWh-accu bedraagt de actieradius 330 kilometer.

Style (52 kWh, 211 pk)

Dezelfde complete uitrusting als de Style met 135 pk, maar dan met de grotere 52-kWh-accu en 211 pk. Hierdoor sprint hij in 7,1 seconden naar 100 km/u en neemt de actieradius toe tot 452 kilometer. Daarnaast kan deze versie sneller laden en maximaal 1200 kilo trekken.

Style First Edition (52 kWh, 211 pk)

Het topmodel voegt 18-inch Linz-velgen, Innovision Pro-navigatie, donkergetinte achterruiten en een panoramadak toe. De voorstoelen zijn elektrisch verstelbaar en de bestuurdersstoel heeft een geheugen- en massagefunctie. Ook een 360-gradencamera, Park Assist Pro, Connected Travel Assist, proactieve inzittendenbescherming en Car2X-communicatie zijn standaard. De Style First Edition is alleen verkrijgbaar met 52 kWh en 211 pk en is uitsluitend nog uit voorraad leverbaar.

Volkswagen ID. Polo Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Athlon Volkswagen ID. Polo 37kWh 85kW Trend auto 5D Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 379,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Volkswagen ID. Polo 37kWh ev trend 116pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 389,- p/m Bekijken Mobilist Volkswagen ID. Polo Automaat Elektrisch 60 maanden 5 km/jaar € 399,- p/m Bekijken Bekijk alle Volkswagen ID. Polo Private Lease deals

De beste keuze

Wie vooral zo goedkoop mogelijk elektrisch wil rijden, zit goed met de Trend van 399 euro per maand. Toch zouden wij de Life kiezen. De meerprijs koopt functies die je iedere rit gebruikt: adaptive cruise control, een achteruitrijcamera, parkeersensoren rondom en draadloze smartphone-integratie. De 37-kWh-accu past prima bij dagelijks woon-werkverkeer; veelrijders doen er verstandig aan de Life met 52 kWh te nemen, al ontbreekt daarvoor in het geraadpleegde aanbod een afzonderlijk private-leasetarief.



Waarom kiezen voor private lease?

Private lease maakt autorijden een stuk eenvoudiger en zorgt voor meer grip op je financiën. Je betaalt namelijk een vast bedrag per maand, waarin vrijwel alle kosten voor de auto al zijn inbegrepen – denk aan afschrijving, verzekering en onderhoud. Zo voorkom je verrassingen, zoals dure reparaties of een jaarlijkse verzekeringsrekening. Het enige wat je zelf nog moet regelen, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit om de auto te kunnen gebruiken.

